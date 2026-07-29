Bătaie la vestiare după Universitatea Craiova – Levski 2-2! Felgueiras în prim plan. Exclusiv

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Universitatea Craiova a fost eliminată în turul doi preliminar al Champions League. , scor care îi califică pe bulgari. au revenit de la 0-2, nu au mai avut forţa în final să trimită meciul în prelungiri.

Bătaie la vestiare după Universitatea Craiova – Levski 2-2!

FANATIK a aflat că imediat după meci lucrurile au degenerat la vestiare. Mario Felgueiras şi Serginho s-au luat la bătaie pe tunel. Au fost aruncate multe înjurături în drumul spre vestiare, apoi confruntarea a devenit fizică, cu bătaie în toată regula.

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Cei doi s-au înjurat şi ameninţat în portugheză, iar apoi diferendul a degenerat. Serginho a fost transferat în această vară de Levski Sofia, care a plătit 1.000.000 de euro celor de la Santa Clara pentru mijlocaş.

Tensiune uriaşă! Cartonaş roşu în final de meci

Finalul a fost trăit la cote maxime de jucătorii şi oficialii celor două echipe. Universitatea Craiova a forţat golul care să trimită confruntarea în prelungiri, dar bulgarii au rezistat şi au obţinut calificarea în turul trei preliminar al Champions League.

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Având în vedere tensiunea uriaşă, pe tunelul de la vestiare nu a fost nevoie decât de o provocare pentru a stârni un scandal uriaş, care s-a transformat într-o bătaie în toată regula între cei doi portughezi.

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, a văzut cartonaşul roşu după ce a protestat vehement la adresa arbitrului pentru un fault comis de Steven Nsimba. Italianul Matteo Marcenaro a arătat două cartonaşe galbene pentru gazde şi patru pentru oaspeţi de-a lungul meciului.

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Universitatea Craiova, început greu de sezon!

Levski Sofia merge în turul trei preliminar al Champions League acolo unde va întâlni Kairat Almaty, în timp ce Universitatea Craiova va juca în turul trei preliminar din Europa League, unde vor juca pentru play-off împotriva lui Kups Kuopio.

Universitatea Craiova are un start dificil de sezon. Chiar dacă a câştigat Supercupa României, echipa lui Coelho a fost eliminată timpuriu, încă din turul doi preliminar din Champions League, de Levski Sofia. Mai mult, în etapa a doua, Universitatea Craiova a fost umilită de Dinamo, scor 1-5.

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