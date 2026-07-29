Sport

Bătaie la vestiare după Universitatea Craiova – Levski 2-2! Felgueiras în prim plan. Exclusiv

Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul doi preliminar din Champions League după 2-2 cu Levski. Fanatik a aflat că la vestiare au avut loc scene reprobabile. Mario Felgueiras şi Serginho s-au luat la bătaie.
Marian Popovici
29.07.2026 | 22:44
Bataie la vestiare dupa Universitatea Craiova Levski 22 Felgueiras in prim plan Exclusiv
breaking news
Bătaie la vestiare după Universitatea Craiova - Levski 2-2! Mario Felgeuiras şi Serginho s-au luat de gât. Sursa: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a fost eliminată în turul doi preliminar al Champions League. Oltenii au remizat, scor 2-2, cu Levski Sofia, scor care îi califică pe bulgari. Deşi elevii lui Coelho au revenit de la 0-2, nu au mai avut forţa în final să trimită meciul în prelungiri.

Bătaie la vestiare după Universitatea Craiova – Levski 2-2!

FANATIK a aflat că imediat după meci lucrurile au degenerat la vestiare. Mario Felgueiras şi Serginho s-au luat la bătaie pe tunel. Au fost aruncate multe înjurături în drumul spre vestiare, apoi confruntarea a devenit fizică, cu bătaie în toată regula.

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Cei doi s-au înjurat şi ameninţat în portugheză, iar apoi diferendul a degenerat. Serginho a fost transferat în această vară de Levski Sofia, care a plătit 1.000.000 de euro celor de la Santa Clara pentru mijlocaş.

Tensiune uriaşă! Cartonaş roşu în final de meci

Finalul a fost trăit la cote maxime de jucătorii şi oficialii celor două echipe. Universitatea Craiova a forţat golul care să trimită confruntarea în prelungiri, dar bulgarii au rezistat şi au obţinut calificarea în turul trei preliminar al Champions League.

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Având în vedere tensiunea uriaşă, pe tunelul de la vestiare nu a fost nevoie decât de o provocare pentru a stârni un scandal uriaş, care s-a transformat într-o bătaie în toată regula între cei doi portughezi.

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În minutul 81, antrenorul cu portarii al Universităţii Craiova, Daniel Tudor, a văzut cartonaşul roşu după ce a protestat vehement la adresa arbitrului pentru un fault comis de Steven Nsimba. Italianul Matteo Marcenaro a arătat două cartonaşe galbene pentru gazde şi patru pentru oaspeţi de-a lungul meciului.

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Universitatea Craiova, început greu de sezon!

Levski Sofia merge în turul trei preliminar al Champions League acolo unde va întâlni Kairat Almaty, în timp ce Universitatea Craiova va juca în turul trei preliminar din Europa League, unde vor juca pentru play-off împotriva lui Kups Kuopio.

Universitatea Craiova are un start dificil de sezon. Chiar dacă a câştigat Supercupa României, echipa lui Coelho a fost eliminată timpuriu, încă din turul doi preliminar din Champions League, de Levski Sofia. Mai mult, în etapa a doua, Universitatea Craiova a fost umilită de Dinamo, scor 1-5.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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