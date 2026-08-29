Bătaie mare în Premier League pentru Andrei Rațiu! Fulham nu este singura care îl vrea pe internaționalul român

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Transferul lui Andrei Rațiu în Premier League este din ce în ce mai aproape să se concretizeze. În momentul de față, șefii lui Fulham negociază cu conducerea lui Rayo Vallecano, asta după ce . Totuși, se pare că formația de pe Craven Cottage are parte de concurență. Nottingham Forest, dublă câștigătoare a Ligii Campionilor (1989, 1990), a intrat și ea pe fir.

Nottingham Forest și Fulham se luptă pentru transferul lui Andrei Rațiu!

Potrivit celor de la , Fulham nu este singura echipă din care negociază cu Rayo Vallecano pentru transferul lui Andrei Rațiu. Jurnaliștii spanioli au precizat faptul că reprezentanții lui Nottingham Forest i-au contactat pe șefii grupării din Vallecas în urmă cu câteva zile, iar discuțiile sunt deschise și în prezent. Fulham pleacă însă din pole-position, asta după ce internaționalul român a acceptat contractul propus de gruparea de pe Craven Cottage.

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Celebra publicație iberică anunță însă că următoarele zile vor fi decisive pentru viitorul lui Rațiu, iar în cazul în care Fulham și Rayo nu vor ajunge la o înțelegere, Nottingham ar putea profita. În momentul de față, faptul că fundașul de bandă dreaptă s-a înțeles deja cu londonezii nu reprezintă un factor decisiv. Cel mai important lucru este ca cele două cluburi să bată palma, iar „pădurarii” stau la pândă.

Andrei Rațiu a acceptat transferul la Fulham

„Fulham este în negocieri avansate cu Rayo Vallecano pentru Andrei Rațiu. Discuțiile dintre cele două părți sunt pozitive, iar jucătorul este complet deschis să joace în Premier League. Există deja un acord între Rațiu și Fulham”, a anunțat renumitul jurnalist Matteo Moretto pe rețelele de socializare.

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Exclusiva: el Fulham está en negociaciones avanzadas con el Rayo Vallecano por Andrei Rațiu. Las conversaciones entre ambas partes son positivas y el jugador está totalmente abierto a irse a la Premier League. Ya hay acuerdo entre Rațiu y el Fulham. — Matteo Moretto (@MatteMoretto)

Tehnicianul celor de la Fulham este nimeni altul decât Alvaro Arbeloa, un om care îl cunoaște foarte bine pe Andrei Rațiu din La Liga. Arbeloa, fost și el fundaș dreapta de meserie, a cerut urgent un jucător în această zonă a terenului, iar alegerea sa finală a fost jucătorul român. În prezent, titular la Fulham pe poziția de fundaș dreapta este belgianul Timothy Castagne (30 de ani). Tot acolo mai poate juca și Kenny Tete (30). De cealaltă parte, dacă va ajunge la Nottingham, Rațiu se va lupta pentru un loc în primul 11 cu nigerianul Ola Aina (29) și Nicolo Savona (23).