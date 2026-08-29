Sport

Bătaie mare în Premier League pentru Andrei Rațiu! Fulham nu este singura care îl vrea pe internaționalul român

Andrei Rațiu este aproape de un transfer în Premier League: Nottingham Forest și Fulham se luptă pentru internaționalul român.
Dragos Petrescu
29.08.2026 | 18:32
Bataie mare in Premier League pentru Andrei Ratiu Fulham nu este singura care il vrea pe internationalul roman
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Nottingham Forest se luptă cu Fulham pentru transferul lui Andrei Rațiu // FOTO: colaj FANATIK
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Transferul lui Andrei Rațiu în Premier League este din ce în ce mai aproape să se concretizeze. În momentul de față, șefii lui Fulham negociază cu conducerea lui Rayo Vallecano, asta după ce internaționalul român a bătut deja palma cu gruparea londoneză. Totuși, se pare că formația de pe Craven Cottage are parte de concurență. Nottingham Forest, dublă câștigătoare a Ligii Campionilor (1989, 1990), a intrat și ea pe fir.

Nottingham Forest și Fulham se luptă pentru transferul lui Andrei Rațiu!

Potrivit celor de la MARCA, Fulham nu este singura echipă din Premier League care negociază cu Rayo Vallecano pentru transferul lui Andrei Rațiu. Jurnaliștii spanioli au precizat faptul că reprezentanții lui Nottingham Forest i-au contactat pe șefii grupării din Vallecas în urmă cu câteva zile, iar discuțiile sunt deschise și în prezent. Fulham pleacă însă din pole-position, asta după ce internaționalul român a acceptat contractul propus de gruparea de pe Craven Cottage.

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Celebra publicație iberică anunță însă că următoarele zile vor fi decisive pentru viitorul lui Rațiu, iar în cazul în care Fulham și Rayo nu vor ajunge la o înțelegere, Nottingham ar putea profita. În momentul de față, faptul că fundașul de bandă dreaptă s-a înțeles deja cu londonezii nu reprezintă un factor decisiv. Cel mai important lucru este ca cele două cluburi să bată palma, iar „pădurarii” stau la pândă.

Andrei Rațiu a acceptat transferul la Fulham

Fulham este în negocieri avansate cu Rayo Vallecano pentru Andrei Rațiu. Discuțiile dintre cele două părți sunt pozitive, iar jucătorul este complet deschis să joace în Premier League. Există deja un acord între Rațiu și Fulham”, a anunțat renumitul jurnalist Matteo Moretto pe rețelele de socializare.

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Tehnicianul celor de la Fulham este nimeni altul decât Alvaro Arbeloa, un om care îl cunoaște foarte bine pe Andrei Rațiu din La Liga. Arbeloa, fost și el fundaș dreapta de meserie, a cerut urgent un jucător în această zonă a terenului, iar alegerea sa finală a fost jucătorul român. În prezent, titular la Fulham pe poziția de fundaș dreapta este belgianul Timothy Castagne (30 de ani). Tot acolo mai poate juca și Kenny Tete (30). De cealaltă parte, dacă va ajunge la Nottingham, Rațiu se va lupta pentru un loc în primul 11 cu nigerianul Ola Aina (29) și Nicolo Savona (23).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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