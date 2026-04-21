Bătaie pe stradă imediat după meci! Fotbalistul a sărit la un suporter

Episod uluitor petrecut după meciul de duminică! Un fotbalist a sărit la bătaie cu un suporter: de la ce a pornit totul
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.04.2026 | 09:10
Bataie pe strada imediat dupa meci Fotbalistul a sarit la un suporter
Bătaie pe stradă imediat după meci între un fotbalist și un suporter. Foto: colaj Fanatik
Un fotbalist și un suporter s-au luat la bătaie la scurt timp după încheierea meciului Hellas Verona – AC Milan 0-1, disputat duminică în cadrul etapei cu numărul 33 din Serie A. Singurul gol al meciului de pe „Marc’Antonio Bentegodi” a fost marcat de Adrien Rabiot în minutul 41. Ulterior, după fluierul final, un episod cel puțin inedit s-a petrecut în parcarea stadionului.

Bătaie între un fotbalist și un suporter după Hellas Verona – AC Milan

Un suporter al gazdelor a dorit să facă o poză cu Gift Orban, atacant nigerian în vârstă de 23 de ani, împrumutat în prezent la Verona din Germania, de la Hoffenheim, până la finalul acestui sezon. Doar că acesta din urmă a refuzat acest lucru și nu a oprit mașina în care se află. În semn de frustrare față de această chestiune, fanul respectiv a lovit cu palma în mașina fotbalistului.

Iar el a reacționat foarte violent față de acest lucru. A coborât extrem de nervos din mașină și a mers direct la acel suporter pentru a-l confrunta. Au urmat câteva secunde de îmbrânceli între cei doi, până când forțele de ordine încă prezente în jurul stadionului la acel moment au intervenit pentru a-i despărți. Fanii lui Hellas Verona sunt recunoscuți la nivel internațional pentru faptul că sunt extrem de radicali și, mai ales, rasiști. Iar fotbalistul implicat în acest eveniment, Gift Orban, este de culoare.

Acest episod a fost filmat de către câteva persoane aflate atunci în zona respectivă, iar ulterior clipul rezultat a fost postat pe rețelele de socializare. În prezent, poliția italiană desfășoară o anchetă pentru a stabili exact în ce condiții s-a produs conflictul. În mod evident, în funcție de concluzii, este de așteptat ca persoanele implicate să fie sancționate conform legii.

Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din...
Digi24.ro
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei

Cum a reacționat clubul Hellas Verona

La scurt timp după producerea evenimentului, clubul din Serie A a emis pe site-ul oficial un comunicat de presă prin care și-a exprimat poziția vizavi de acest subiect: „În legătură cu incidentele care au avut loc după meciul Hellas Verona – AC Milan în parcarea din apropierea Stadionului Bentegodi, în care au fost implicați jucătorul Gift Orban și un grup de suporteri, clubul Hellas Verona FC condamnă categoric această formă de comportament violent. Clubul va continua să colecteze și să analizeze informațiile relevante”. 

ADIO, FCSB: ”Poate mă lasă nea Gigi să plec”. Agentul îi caută deja...
Digisport.ro
ADIO, FCSB: ”Poate mă lasă nea Gigi să plec”. Agentul îi caută deja echipă și prețul e stabilit
Gigi Becali a trecut peste răzvrătirea lui Mirel Rădoi: „Dacă era altul, era...
Fanatik
Gigi Becali a trecut peste răzvrătirea lui Mirel Rădoi: „Dacă era altul, era la revedere!”
Fără FCSB în play-off, Gigi Becali și-a ales favorita la titlu! Adrian Mutu...
Fanatik
Fără FCSB în play-off, Gigi Becali și-a ales favorita la titlu! Adrian Mutu e de altă părere
Ce meserie are Kira, fiica lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, puțină...
Fanatik
Ce meserie are Kira, fiica lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, puțină lume știe ce studii are
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Radu Banciu a numit antrenorul român din străinătate care ar fi fost o...
iamsport.ro
Radu Banciu a numit antrenorul român din străinătate care ar fi fost o soluție mai bună decât Gică Hagi: 'Are stofă'
