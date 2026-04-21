Bătaie pe stradă imediat după meci! Fotbalistul a sărit la un suporter

ADVERTISEMENT

Un fotbalist și un suporter s-au luat la bătaie la scurt timp după încheierea meciului Hellas Verona – AC Milan 0-1, disputat duminică în cadrul etapei cu numărul 33 din Serie A. Singurul gol al meciului de pe „Marc’Antonio Bentegodi” a fost marcat de Adrien Rabiot în minutul 41. Ulterior, după fluierul final, un episod cel puțin inedit s-a petrecut în parcarea stadionului.

Bătaie între un fotbalist și un suporter după Hellas Verona – AC Milan

Un suporter al gazdelor a dorit să facă o poză cu Gift Orban, atacant nigerian în vârstă de 23 de ani, împrumutat în prezent la Verona din , de la Hoffenheim, până la finalul acestui sezon. Doar că acesta din urmă a refuzat acest lucru și nu a oprit mașina în care se află. În semn de frustrare față de această chestiune, fanul respectiv a lovit cu palma în mașina fotbalistului.

ADVERTISEMENT

Iar el a reacționat foarte violent față de acest lucru. A coborât extrem de nervos din mașină și a mers direct la acel suporter pentru a-l confrunta. Au urmat câteva secunde de îmbrânceli între cei doi, până când forțele de ordine încă prezente în jurul stadionului la acel moment au intervenit pentru a-i despărți. Fanii lui Hellas Verona sunt recunoscuți la nivel internațional pentru faptul că sunt extrem de radicali și, mai ales, rasiști. Iar fotbalistul implicat în acest eveniment, Gift Orban, este de culoare.

Acest episod a fost filmat de către câteva persoane aflate atunci în zona respectivă, iar ulterior clipul rezultat a fost postat pe rețelele de socializare. În prezent, poliția italiană desfășoară o anchetă pentru a stabili exact în ce condiții s-a produs conflictul. În mod evident, în funcție de concluzii, este de așteptat ca persoanele implicate să fie sancționate conform legii.

ADVERTISEMENT

🚨🚨 مهاجم هيلاس فيرونا غيفت أوربان، بعد الهزيمة أمام ميلان، كان متوترًا جدًا ورفض التوقف مع الجماهير لالتقاط الصور، لكن أحد المشجعين قام بضرب سيارته، مما دفع المهاجم النيجيري إلى النزول من السيارة والدخول في شجار معه والاعتداء عليه 🫣🔥🟨🟦🇮🇹🇳🇬 🇮🇹 🇮🇹… — Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio)

Cum a reacționat clubul Hellas Verona

La scurt timp după producerea evenimentului, a emis pe un comunicat de presă prin care și-a exprimat poziția vizavi de acest subiect: „În legătură cu incidentele care au avut loc după meciul Hellas Verona – AC Milan în parcarea din apropierea Stadionului Bentegodi, în care au fost implicați jucătorul Gift Orban și un grup de suporteri, clubul Hellas Verona FC condamnă categoric această formă de comportament violent. Clubul va continua să colecteze și să analizeze informațiile relevante”.