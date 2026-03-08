Bătaie pe teren în etapa din Bundesliga! Jucătorii lui Wolfsburg și Hamburg s-au îmbrâncit într-un meci cu trei penalty-uri. Dortmund a câștigat la Koln

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul #25 din Bundesliga a debutat vineri seară, atunci când campioana s-a distrat pe teren propriu cu Borussia Monchengladbach, scor 4-1. Astăzi însă au mai avut loc alte șase partide, de-a lungul cărora s-au marcat 25 de goluri, așadar o medie de peste patru goluri pe meci. Cel mai tensionat duel a fost cel dintre Wolfsburg și Hamburg, în care jucătorii s-au îmbrâncit pe teren.

Încăierare pe teren la Wolfsburg – Hamburg. Borussia Dortmund a câștigat la Koln

Wolfsburg și Hamburg au fost protagonistele unul meci extrem de important în lupta pentru evitarea retrogradării. În cele din urmă, HSV a avut câștig de cauză, 2-1, toate golurile partidei fiind marcate de la 11 metri. Christian Eriksen a deblocat tabela în minutul 22, însă oaspeții au întors scorul, grație reușitelor semnate de Luka Vuskovic (33′), respectiv Jean-Luc Dompe (58′).

ADVERTISEMENT

Evenimentul principal al meciului de pe Volkswagen Arena a avut loc însă după fluierul de final al „centralului” Florian Exner, atunci când jucătorii celor două echipe, cât și membrii celor două staff-uri, s-au luat la bătaie pe teren. Singurul care a avut de suferit a fost Marius Muller, portarul de rezervă al gazdelor, care a văzut cartonașul roșu.

În urma acestui rezultat, cei de la Wolfsburg au ajuns pe locul 17 în Germania, penultima poziție din clasament, în timp ce Hamburg a obținut trei puncte foarte importante, cu care a urcat până pe 10. Epilogul zilei s-a petrecut la Koln, unde „țapii” au pierdut cu , scor 1-2. Serhou Guirassy și Maxi Beier au marcat golurile trupei lui Niko Kovac, iar „galben-negrii” rămân la 11 puncte în spatele liderului Bayern.

ADVERTISEMENT

Rezultatele etapei #25 din Bundesliga

Bayern Munchen – Borussia Monchengladbach 4-1 (L. Diaz 33′, K. Laimer 45+1′, J. Musiala 57′ – p, N. Jackson 79′ / W. Mohya 89′);

(L. Diaz 33′, K. Laimer 45+1′, J. Musiala 57′ – p, N. Jackson 79′ / W. Mohya 89′); Freiburg – Leverkusen 3-3 (V. Grifo 34′, Y. Suzuki 43′, M. Ginter 86′ / C. Kofane 37′, A. Grimaldo 45+3′, M. Terrier 52′);

(V. Grifo 34′, Y. Suzuki 43′, M. Ginter 86′ / C. Kofane 37′, A. Grimaldo 45+3′, M. Terrier 52′); Heidenheim – Hoffenheim 2-4 (L. Kerber 63′, 84′ / A. Prass 26′, 45+1′, F. Asllani 49′, T. Lemperle 78′);

(L. Kerber 63′, 84′ / A. Prass 26′, 45+1′, F. Asllani 49′, T. Lemperle 78′); Mainz – Stuttgart 2-2 (Lee J.S 39′, D. Da Costa 90+1′ / E. Demirovic 76′, D. Undav 77′);

(Lee J.S 39′, D. Da Costa 90+1′ / E. Demirovic 76′, D. Undav 77′); RB Leipzig – Augsburg 2-1 (Y. Diomande 76′, A. Chaves – autogol 90+2′ / K. Schlotterbeck – autogol 23′);

(Y. Diomande 76′, A. Chaves – autogol 90+2′ / K. Schlotterbeck – autogol 23′); Wolfsburg – Hamburger SV 1-2 (C. Eriksen 22′ – p / L. Vuskovic 33′ – p, J. Dompe 58′ – p);

(C. Eriksen 22′ – p / L. Vuskovic 33′ – p, J. Dompe 58′ – p); FC Koln – Borussia Dortmund 1-2 (S. Guirassy 16′, M. Beier 60′).

Duminică, 8 martie, vor avea loc ultimele două meciuri ale etapei #25 din Bundesliga. Eintracht Frankfurt va juca pe terenul nou-promovatei St. Pauli, în timp ce Werder Bremen va merge la Berlin, pentru duelul cu Union.