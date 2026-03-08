Bătaie pe teren în etapa din Bundesliga! Jucătorii lui Wolfsburg și Hamburg s-au îmbrâncit într-un meci cu trei penalty-uri. Dortmund a câștigat la Koln

Etapa cu numărul #25 din Bundesliga a debutat vineri seară, atunci când campioana Bayern s-a distrat pe teren propriu cu Borussia Monchengladbach, scor 4-1. Astăzi însă au mai avut loc alte șase partide, de-a lungul cărora s-au marcat 25 de goluri, așadar o medie de peste patru goluri pe meci. Cel mai tensionat duel a fost cel dintre Wolfsburg și Hamburg, în care jucătorii s-au îmbrâncit pe teren.
Wolfsburg și Hamburg au fost protagonistele unul meci extrem de important în lupta pentru evitarea retrogradării. În cele din urmă, HSV a avut câștig de cauză, 2-1, toate golurile partidei fiind marcate de la 11 metri. Christian Eriksen a deblocat tabela în minutul 22, însă oaspeții au întors scorul, grație reușitelor semnate de Luka Vuskovic (33′), respectiv Jean-Luc Dompe (58′).
Evenimentul principal al meciului de pe Volkswagen Arena a avut loc însă după fluierul de final al „centralului” Florian Exner, atunci când jucătorii celor două echipe, cât și membrii celor două staff-uri, s-au luat la bătaie pe teren. Singurul care a avut de suferit a fost Marius Muller, portarul de rezervă al gazdelor, care a văzut cartonașul roșu.
În urma acestui rezultat, cei de la Wolfsburg au ajuns pe locul 17 în Germania, penultima poziție din clasament, în timp ce Hamburg a obținut trei puncte foarte importante, cu care a urcat până pe 10. Epilogul zilei s-a petrecut la Koln, unde „țapii” au pierdut cu Borussia Dortmund, scor 1-2. Serhou Guirassy și Maxi Beier au marcat golurile trupei lui Niko Kovac, iar „galben-negrii” rămân la 11 puncte în spatele liderului Bayern.
Duminică, 8 martie, vor avea loc ultimele două meciuri ale etapei #25 din Bundesliga. Eintracht Frankfurt va juca pe terenul nou-promovatei St. Pauli, în timp ce Werder Bremen va merge la Berlin, pentru duelul cu Union.