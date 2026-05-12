Bătălia Craiova – Cluj: „Cine câștigă Cupa României miercuri, pierde titlul de campioană duminică”

Universitatea Craiova și U Cluj sunt adversare atât în finala Cupei României, cât și în finala campionatului. Cele două rivale au meci direct de două ori într-o singură săptămână. Experții FANATIK SUPERLIGA au analizat șansele echipelor la trofee.

E război total între cele două Universități din SuperLiga României. Miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, la Sibiu, e programată . Trei zile mai târziu, în weekend, cele două vor juca pe „Oblemenco” finala de titlu.

„Cine câștigă miercuri finala, va pierde campionatul. (n.r. – Cine va lua Cupa?) Nu știu. Părerea mea e că cine va câștiga miercuri nu va câștiga și campionatul”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În SuperLiga, cu două etape rămase până la finalul play-off-ului, Universitatea Craiova este pe locul 1, cu 46 de puncte, cu unul mai mult decât U Cluj. „Sunt niște elemente de statistică și de superstiție care ar spune că se poate face și eventul. Sunt și elemente mai mult fotbalistice care îți arată un echilibru extraordinar de mare între echipele care se bat la campionat acum.

Și e destul de dificil ca la un astfel de echilibru o echipă să bată de două ori în decurs de trei zile. Cred că va fi cel mai tensionat final de campionat din ultimii ani și de când a fost instaurat sistemul cu play-off și play-out”, a declarat și Andrei Vochin.

Craiova i-a suflat titlul lui Rapid în 1998

Dănuț Lupu își dorește ca titlul de campioană să se decidă în ultima etapă, atunci când e programat Rapid – Universitatea Craiova.Fostul mijlocaș vrea răzbunare, după ce, în 1998, oltenii le-au suflat giuleștenilor în ultima rundă titlul, care a mers la rivala Steaua. În ultima etapă din play-off e programat și U Cluj – Dinamo. Pentru ca acest scenariu să se întâmple, „șepcile roșii” nu au voie să piardă pe „Oblemenco”.

„Finala de titlu poate avea loc acum. (n.r. – Dănuț vrea Rapid – Craiova) Atunci ia Craiova titlul. Bate Craiova în Giulești. (n.r. – Ia cineva eventul?) E greu. Se joacă meciurile într-un timp foarte scurt. După ceea ce am văzut în ultima perioadă, mai ales la meciurile de titlu și de cupe europene, nimeni nu prea riscă. Toată lumea joacă la rezultat.

Ținând cont și de miză e greu de spus ce se va întâmpla, dar în opinia mea, prima șansă o are Craiova. Are forța necesară, are jucători de calitate, organizare bună și când poate își asumă riscuri de a se deschide și a juca mai mult pe atac forțând golul pentru a tranșa un joc.

Mie acum 1-2 luni îmi plăcea foarte mult de U. Juca deschis, echipă cu avânt, încerca să câștige fiecare partidă și își asuma riscuri. Odată ce au ajuns acolo, în ultimele două jocuri, poate și datorită antrenorului care e italian și știm fotbalul italian când se joacă la rezultat, și-a schimbat un pic atitudinea față de importanța jocului.

E greu de dat un verdict în privința echipei care va câștiga campionatul. Clar prima șansă o are Craiova. Joacă acasă cu U Cluj, are punctul în plus care îi poate face să fie mai relaxați. Dar nu cred că se vor reprezi. Vor începe în forță, ca să gestioneze jocul mai lejer, dar pentru noi, pentru iubitorii de fotbal, important ar fi să vedem spectacol. Ceea ce nu am prea mai văzut în ultimele meciuri”, a declarat Costel Orac, la FANATIK SUPERLIGA.

În tur, U Cluj a dat de pământ cu Craiova

În turul play-off-ului, . „Ei trebuie să joace la victorie, trebuie să își asume riscuri. Dar îl știm pe Bergodi. Nu cred că va risca mult decât dacă va simți că echipa e pe drumul care trebuie. Nu îți asumi riscuri de la început când e o asemenea miză”, a adăugat Orac.

Universitatea Craiova, comparată cu Inter

La FANATIK SUPERLIGA a intervenit și Ioan Andone, care a comparat un eventual eșec al Craiovei cu ceea ce s-a întâmplat la Inter înainte să vină Cristi Chivu antrenor. În sezonul trecut, „nerazzurri” au pierdut într-o săptămână finala UCL, în fața lui PSG, scor 0-5, dar și titlul îm fața lui Napoli.

„A fost un play-off foarte bun. Vorbim și de calitate și de rezultate. O vedem pe Craiova mult mai clar campioană, dar nu e campioană încă. Mai e meciul direct. Dacă U Cluj câștigă acolo e super meritat campionatul. Ți-ai bătut contracandidata în play-off în meci direct. Ce e mai frumos decât să iei așa campionatul? Să vedem. Și Craiova a condus tot campionatul. Toți au văzut-o favorită la titlu.

Nu pot nici ei să lase așa titlul. Nu au mai luat titlul din 1991. Te împinge și publicul de la spate și clubul. Dar îți dai seama dacă pierde ambele obiective? Va fi o dezamăgire cum a fost la Inter când a preluat Chivu. Acolo au pierdut finala UCL și campionatul.

La Cluj s-au investit mulți bani în timp. Au o echipă extrem de expriementată. Nu îi vedeam pe Chipciu și Nistor să joace la vârsta lor. Și să joace bine, să alerge. Eu cu Nistor am lucrat. L-am pus căpitan la Dinamo.

(n.r. – Ar putea Dinamo să încurce U Cluj în ultima etapă?) Da. Dinamo a jucat mereu bine la Cluj. E un meci special, dar fiecare își vede interesul. (n.r. – U Cluj a retrogradat-o pe Dinamo) Pentru Dinamo ar fi un moment important să le aducă aminte de lucrurile astea”, a declarat Ioan Andone.

Cum va juca U Cluj în finala Cupei României

În ultima etapă, în care a învins-o pe Rapid cu 1-0, Cristiano Bergodi a folosit mai multe rezerve. Andrei Vochin e convins că „șepcile roșii” vor arăta cu totul și cu totul altfel miercuri în finala Cupei României de la Sibiu.

„Nu va semăna deloc cu cea din finala Cupei. Mă gândesc la Gertmonas, Chipciu, Coubiș, Lukic, Drameh, Mendy. Șase! Atunci mă gândesc că pentru U Cluj obiectivul mai important este Cupa. Din această poziționare a jucătorilor pentru meciurile astea. În schimb, Craiova a jucat cu cea mai bună echipă. Bine, la Craiova sunt mereu jucători buni care rămân pe bancă. Cum ar fi Assad, Baiaram, Băluță. Dar la U Cluj asa mi s-a părut, că miza numărul 1 e finala de Cupă”, a conchis Vochin.

„Oracolul de la Bălcești” a prezis! Cine câștigă titlul și Cupa României dintre Craiova și U Cluj

De-a lungul istoriei, U Cluj nu a câștigat decât un trofeu: Cupa României, în 1965. În schimb, oltenii speră să aducă titlul la Craiova după 35 de ani de secetă. Ambele echipe pot câștiga sau pot pierde totul în această săptămână. Dumitru Dragomir a dat predicțiile.

„(n.r. – Cine câștigă finala Cupei României de la Sibiu, dintre U Cluj și Universitatea Craiova?) Normal, după valoare, ar trebuie să câștige Craiova. Dar eu cred că o să câștige U Cluj. (n.r. – la penalty-uri?) Nu știu cum, dar cred căva câștiga U Cluj.

(n.r. – Cine va câștiga campionatul?) Universitatea Craiova va câștiga campionatul. (n.r. – Câștigă duminică Craiova campionatul? O bate pe U Cluj?) Da”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.