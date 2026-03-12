Bătălia miliardarilor pentru Liberty Galați! Cine sunt cei patru afaceriști cu averi colosale, care concurează cu Umbrărescu pentru cel mai mare combinat siderurgic din România

ADVERTISEMENT

Rinat Ahmetov, frații indieni Jindal, miliardarul tot indian Sajjan Jindal și familia greacă Stassinopoulos sunt concurenții familiei lui Dorinel Umbrărescu pentru achiziționarea combinatului siderurgic din Galați, așa cum a aflat FANATIK. Companiile controlate de acești oameni de afaceri s-au înscris la licitație, dar nu au făcut oferte în prima rundă prin care casele de insolvență EuroInsol și CITR au cerut un preț de pornire de 700 de milioane de euro.

Prețul de achiziție a combinatului siderurgic a scăzut deja cu 300 de milioane de lei

Companiile care au cumpărat caietul de licitație pentru a putea oficial oferta combinatul siderugic fin Galați sunt Met Invest din Ucraina, UMB Steel din Romania, Grupul JSW din India, grupul Sidenor din Grecia și grupul Jindal, tot din India, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK de la organizatorii licitației internaționale.

ADVERTISEMENT

Conform unui comunicat al CITR (Casa de Insolvență Transilvania), licitația va fi refăcută în următoarea perioadă, doar că prețul de licitare va fi acum cu 40% mai mic, la 407 de milioane de lei. La finalul anului trecut, statul român a lansat o licitație internațională pentru vânzarea combinatului siderurgic Liberty Galați, cel mai mare producător integrat de oțel din România. Scopul vânzării este atragerea unui investitor capabil să relanseze activitatea și să acopere o parte din obligațiile financiare ale companiei.

Activele sunt scoase la vânzare „în bloc”. Pachetul include atât platforma industrială a Liberty Galați, cât și activele companiei Liberty Tubular Products Galați, care funcționează împreună ca un sistem industrial integrat. Prețul total de pornire al licitației este de aproximativ 709,1 milioane de euro, din care circa 690 milioane de euro reprezintă valoarea activelor principale ale combinatului.

ADVERTISEMENT

și datorii importante către stat și creditori. Statul român este unul dintre principalii creditori ai combinatului Liberty Galați, compania având datorii de aproximativ 300 de milioane de euro către Exim Banca Românească și aproximativ 150 de milioane de euro către ANAF, astfel că obligațiile totale față de stat ajung la circa 450 de milioane de euro, restul datoriilor fiind către furnizori și alți creditori.

ADVERTISEMENT

În 2025, combinatul de la Galați avea aproximativ 4.000 de angajați, fiind unul dintre cei mai mari angajatori industriali din regiune.

În 2024, , și pierderi de 1,61 miliarde lei, având circa 4.900 de angajați. Compania se află în concordat preventiv, iar pe rolul instanței există o cerere de deschidere a procedurii de insolvență.

Umbrărescu, milionarul român care vrea Liberty Arcelor

Singura ofertă autohtonă pentru preluarea combinatului siderurgic vine din partea grupului UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu și familia sa. Grupul UMB a cumpărat caietul de licitație prin firma UMB Steel SRL, care ar urma să administreze Liberty Galați SA, dacă va câștiga licitația internațională.

ADVERTISEMENT

Grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, este unul dintre cei mai mari constructori de infrastructură din România. UMB Steel SRL este deținută și administrată de fiul acestuia, Dan Umbrărescu, implicat în dezvoltarea afacerilor industriale ale grupului.

UMB activează în construcția de autostrăzi, drumuri expres și alte proiecte majore de infrastructură. Activitatea companiei este orientată către producția și prelucrarea structurilor metalice, elementelor din oțel și componentelor utilizate în proiecte industriale și de infrastructură.

În contextul procesului de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galați, compania UMB Steel s-a numărat printre firmele care au cumpărat caietul de sarcini al licitației, analizând posibilitatea unei investiții în cel mai mare combinat siderurgic din România, care ar putea deveni o sursă strategică de oțel pentru proiectele de infrastructură ale grupului UMB.

Conform estimărilor Forbes România, averea antreprenorului Dorinel Umbrărescu este de aproximativ 2,2 miliarde de lei, echivalentul a circa 500 milioane de dolari. El ocupă în jurul locului 13 în Topul Forbes 500 al celor mai bogați români.

Concurentul Ahmetov, cu o avere de aproape 8 miliarde de dolari

Prima companie care a anunțat încă de acum un an că vrea să cumpere Liberty Galați SA și să concureze UMB este holdingul Met Invest din Ucraina, controlat de ucraineanul Rinat Ahmetov.

Metinvest este unul dintre cei mai mari jucători din siderurgia și mineritul ucrainean, un grup integrat vertical fondat în 2006, cu active în Ucraina, Europa și SUA. Compania controlează întregul lanț, de la extracția minereului și a cărbunelui până la producția și vânzarea de oțel și produse laminate. Acționarii principali ai Metinvest sunt SCM Group și Smart Holding, iar grupul este asociat în special cu omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov, cel care deține și echipa de fotbal Shakhtyor Donețk. Metinvest și-a consolidat recent prezența în România prin cumpărarea fabricii ArcelorMittal Tubular Products Iași, prima sa unitate de producție locală.

Rinat Ahmetov este considerat cel mai bogat om din Ucraina și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Europa de Est. Averea sa este estimată în prezent la aproximativ 7,8–7,9 miliarde de dolari, conform clasamentelor recente ale revistei Forbes, ceea ce îl plasează în jurul pozițiilor 400–470 în topul miliardarilor lumii.

Principala sursă a averii lui Ahmetov este conglomeratul System Capital Management (SCM), pe care l-a fondat și prin care controlează companii importante din domenii precum siderurgia, mineritul, energia și telecomunicațiile.

Și grecii de la Sidenor sunt interesați să cumpere combinatul

O altă companie înscrisă la licitația internațională este Sidenor Group. Sidenor este cel mai mare producător de produse din oțel din Grecia și unul dintre actorii importanți ai industriei siderurgice din Europa de Sud-Est. Compania a fost fondată în 1962 și are sediul la Atena, dezvoltând de-a lungul timpului o rețea industrială extinsă în regiunea Balcanilor.

Sidenor face parte din Viohalco Group, un holding industrial cu sediul în Belgia care controlează mai multe companii europene din sectorul metalelor – aluminiu, cupru, cabluri și oțel. Viohalco Group este controlat în principal de familia Stassinopoulos, una dintre cele mai vechi și influente familii industriale din Grecia. Holdingul este listat la bursă, dar controlul strategic rămâne în mâinile acestei familii. Viohalco controlează mai multe companii industriale importante din Europa, printre care: Sidenor – oțel și produse siderurgice, ElvalHalcor – aluminiu și cupru, Hellenic Cables – cabluri industriale și energetice și Corinth Pipeworks – conducte pentru petrol și gaze.

Averea familiei Stassinopoulos, care controlează conglomeratul industrial Viohalco, este estimată la aproximativ 1-1,5 miliarde de dolari, potrivit evaluărilor din presa financiară și a valorii participațiilor în companiile listate ale grupului. Familia nu apare constant în clasamentele globale ale miliardarilor deoarece participațiile sunt împărțite între mai mulți membri și vehicule de investiții.

Familia Jindal din India are o avere de 38 de miliarde de dolari

Și grupul indian JSW a achiziționat caietul de licitație și s-a înscris să oferteze unitatea siderurgică din Galați. JSW Group este unul dintre cele mai mari conglomerate industriale din India, cu activități în siderurgie, energie, infrastructură, ciment, vopsele și investiții. Grupul a fost fondat în 1982, după ce familia Jindal a cumpărat un mic combinat siderurgic în Tarapur, Maharashtra, care a stat la baza dezvoltării ulterioare a companiei.

Compania este controlată de familia Jindal. Familia este condusă de Savitri Jindal, văduva fondatorului Om Prakash Jindal, care a preluat conducerea conglomeratului după moartea acestuia în 2005. Averea familiei este estimată la peste 38 de miliarde de dolari, conform clasamentelor Forbes, ceea ce o plasează printre cele mai bogate familii de afaceri din India și în topul miliardarilor globali.

Divizia principală a grupului este JSW Steel, un producător multinațional de oțel cu sediul la Mumbai, care produce o gamă largă de produse siderurgice – oțel laminat, produse plate și lungi, tablă și sârmă. Acest grup este condus de Sajjan Jindal, unul dintre cei patru copii ai lui Om Prakash Jindal. Sub conducerea sa, compania s-a extins puternic în siderurgie, energie și infrastructură, devenind un important producător global de oțel.

După moartea fondatorului, imperiul industrial a fost împărțit între cei patru fii ai săi, fiecare conducând propriile companii din cadrul familiei: JSW Group, Jindal Steel & Power, Jindal Stainless și Jindal Saw. Împreună, aceste companii formează ceea ce este cunoscut informal drept Grupul Jindal, unul dintre cei mai importanți producători de oțel și produse metalurgice din India.

Concurența din partea fratelui indian

Ultima companie înscrisă la licitația pentru Liberty Galați SA este Jindal Group din India. Afacerea face parte din fostul grup fondat de Om Prakash Jindal. După decesul acestuia, afacerea a fost preluată de unul dintre fii, este vorba de Naveen Jindal.

Holdingul este unul dintre cele mai mari grupuri industriale din India, activ în domenii precum siderurgie, energie, minerit, infrastructură și materiale industriale. Grupul a fost fondat de antreprenorul indian Om Prakash Jindal în anii 1950, pornind de la o mică afacere de producție de conducte metalice. De-a lungul deceniilor, compania s-a extins puternic și a devenit un conglomerat industrial major, cu operațiuni în mai multe țări.

Conform estimărilor publicate de Forbes, averea celor doi frați care vor să cumpere combinatul gălățean se ridică spre 10 miliarde de dolari. Sajjan Jindal – liderul JSW Group – are o avere estimată la aproximativ 5–6 miliarde de dolari, provenită în principal din participațiile în companiile listate ale grupului, precum JSW Steel și JSW Energy. Naveen Jindal – președintele Jindal Steel & Power – are o avere estimată de circa 3–4 miliarde de dolari, potrivit evaluărilor Forbes bazate pe participațiile sale în companie și în alte active industriale.