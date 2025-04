Bătălia pentru Cotroceni, pe muchie de cuțit. Atuurile și punctele slabe ale primilor patru clasați în sondaje, analizate de un cunoscut profesor

Toate sondajele date publicității până acum îl arată pe George Simion calificat fără prea mari emoții în turul secund, iar alți trei candidați – Crin Antonescu, Nicușor Dan și Victor Ponta într-o încleștare teribilă pentru celălalt loc din „marea finală”. Profesorul Sergiu Mișcoiu analizează, pentru FANATIK, atuurile și dezavantajele principalilor favoriți și anticipează o campanie pe muchie de cuțit.

Crin Antonescu, în creștere în sondaje. Nicușor Dan, în scădere

Circa 20 de sondaje electorale au fost date publicității în ultimele săptămâni, începând cu luna martie. Conform acestora, , cel puțin în turul 1, însă în turul 2 ar putea avea probleme. În același timp, dacă ar fi să ne raportăm la cifrele de până acum, Crin Antonescu pare să fie pe o creștere ușoară, în timp ce Nicușor Dan oscilează sau chiar scade, problemele sale fiind alimentate mai ales de relația privilegiată cu care o are cu cel care e perceput a fi creierul campaniei sale, omul de afaceri Matei Păun – recunoscut pentru simpatiile sale pro-ruse, dar mai ales în urma scandalului din USR. În aceeași situație se află și Victor Ponta. Fostul premier este pe scădere, iar principala cauză o constituie declarația sa controversată cu privire la inundațiile de pe malul românesc al Dunării.

Bătălia pentru Cotroceni, pe muchie de cuțit.

Profesorul Sergiu Mișcoiu, de la Universitatea Paris-Est Crétei și Univesitatea Babeș-Bolyai Cluj analizează, pentru FANATIK, atuurile și dezavantajele principalilor favoriți. El vorbește și despre posibilitatea ca în turul decisiv să se înfrunte doar reprezentanți ai partidelor ce se declară suveraniste, respectiv ai suveraniștilor.

„Nu cred într-un tur decisiv Simion-Ponta, cred mai degrabă într-un tur decisiv între Simion și unul dintre cei doi care se situează pe zona de centru-dreapta, Crin Antonescu sau Nicușor Dan”, spune profesorul, într-o analiză pentru FANATIK.

Reciproca este valabilă, în sensul că în turul 2 este exclus să ajungă doi candidați care reprezintă direcția pro-occidentală. În schimb, spune profesorul, această încleștare va avea o miză mai mare ca oricând. O victorie a unuia dintre cei doi candidați care se declară suveraniști – George Simion sau Victor Ponta – ar echivala într-o mare măsură că o schimbare a direcției României. Ultima asigurare ar reprezenta-o faptul că există o coaliție la guvernare, care s-ar opune pe cât posibil, însă nu este clar cu ce succes.

Pe viață și pe moarte

„În schimb, calculul nostru este în continuare un calcul care are o importanță vitală geopolitică. Nu sunt alegeri cum au fost în trecut, alegerile legate de opțiuni asemănătoare cu vagi nuanțe politice. Inclusiv, alternativa din 2014 între Ponta, prim-ministru de atunci, și Iohannis sau alegerile din 2009 între Băsescu și Geoană sau cele din 2004 între Băsescu și Năstase, aveau evident un grad de pericol geopolitic mult mai puțin pronunțat decât cel pe care îl au aceste alegeri. Și asta fiindcă, fără îndoială, vom avea de ales între menținea unei căi euroatlantice și împingerea României într-o zonă gri”, explică Mișcoiu.

Există totuși și un motiv de optimism pentru cei care speră ca alegerile să fie câștigate de către unul dintre candidații cu vederi pro-occidentale.

„Cred că pentru al doilea tur, dacă vom avea o configurație de acest gen, cu un candidat național-populist, adică George Simion, și unul dintre cei doi candidați de centru-dreapta, Crin Antonescu sau Nicușor Dan, înfruntarea finală va mobiliza destul de mult taberele, astfel încât rezultatul să fie unul care să fie cântărit în manieră mai degrabă geopolitică decât în altă manieră. Ceea ce ar aduce în mod logic un avantaj taberei reformatoare pro-europene, în ciuda polarizării mari care va exista”, crede Mișcoiu.

Cât de nocivi ar fi Simion și Ponta

Pe de altă parte, chiar dacă , cei doi suveraniști, George Simion și Victor Ponta, ar fi nocivi, din perspectiva lui Sergiu Mișcoiu.

„Diferența este că nu mai avem alegeri parlamentare imediat după, deci nu vom putea avea neapărat consecințe legate de restructurarea majorității în funcție de cine câștigă președinția. În 2024 aveam un efect direct în ceea ce privește constituirea unei coaliții guvernamentale. Însă, în ceea ce privește nu profilul candidatului, ci orientarea geopolitică a acestuia, nu cred că există diferențe foarte mari. Toți cei trei candidații menționați, Călin Georgescu, George Simion și Victor Ponta, s-au exprimat în timpul campaniilor pe direcții care sunt extrem de puțin compatibile cu direcția euroatlantică a României, iar acțiunile lor, în cazul în care a fi aleși, ar avea un grad mare de convergență.

Este greu de crezut că domnul Simion sau domnul Ponta vor divorța complet de promisiunea de campanie și de aceea ei sunt poate cu atât mai periculoși, cu cât au în spate mecanisme instituționale mai mari, susțineri partinice mai puternice”, adaugă profesorul.

Poate și mai periculos ar fi Victor Ponta, care ar putea să disloce PSD-ul și să lovească în coaliție. Ar fi suficient ca fostul premier să convingă o parte dintre „greii” PSD-ului, aruncând acest partid în haos și spărgându-l în două. Evident, o parte dintre parlamentarii PSD l-ar urma pe Victor Ponta, astfel că actuala coaliție aflată la guvernare ar risca să piardă majoritatea pe care se bazează.

De unde vine pericolul pentru coaliție

„Ponta va încerca să disloce PSD-ul, Simion are deja un partid în spatele său. Față de Georgescu, care nu avea de fapt o mișcare decât vagă populară. Deisgur, el aducea mai multe voturi, dar nu avea în spate un aparat administrativ care să îi se pună la dispoziție. În continuare, lucrurile sunt extrem de periculoase și cetățenii României trebuie să facă alegeri, cât se poate de raționale în cunoștință de cauză. Deci dacă își doresc o schimbare drastică de macaz a politicii României, sigur că pot să voteze cu candidații care vor merge pe această linie. Însă dacă vor să păstreze direcția din ultimii 30 de ani, ar trebui să nu facă asta”, spune Mișcoiu pentru Fanatik.

De ce Bolojan iese abia acum în față

Profesorul a comentat și intervenția târzie a președintelui interimar, Ilie Bolojan, care a transmis abia zilele trecute un mesaj ferm de susținere pentru Crin Antonescu.

„Eu cred că este o strategie aceea de a crea pe ultima sută de metri anumite valuri de susținere și cred că de aceea Bolojan a intrat acum în campanie încercând să îl readucă pe Crin Antonescu sub reflectoare, pentru că acestă campanie trebuie gestionată. Nu-ți consumi toate gloanțele la începutul campaniei, ci încerci să eșalonezi mesajul, inclusiv bumurile de susținere sau elementele care s-ar presupune că vor crea o ruptură favorabilă ție, ideal e și ar trebui să le păstrezi pentru partea finală a campaniei”, mai spune Mișcoiu.

Săptămâna următoare va aduce, foarte probabil, o serie de scandaluri și dezvăluiri, prin care candiații vor încerca să tranșeze în favoarea lor disputa și să-și „îngroape” rivalii.

„Sunt convins că în următoarea săptămână vom avea o serie de dezvăluiri privind diverși candidați, vom avea o serie de elemente care s-ar presupune că vor schimba opiniile sau îi vor decide pe indeciși. Și cred că și această intrare tardivă în campanie a domnului Bolojan face parte dintr-o anumită strategie de reîmprospătare a campaniei lui Crin Antonescu. Dar într-adevăr există o pierdere de voturi înspre Nicușor Dan, dinspre Crin Antonescu, după cum există o pierdere și mai gravă de voturi înspre Victor Ponta, dinspre susținătorii PSD.

Acolo e vorba de un scandal care a degenerat, care din păcate pentru tabăra USR extinsă, să-i spunem tabăra reformistă-progresistă sau cum putem să o mai numim, nu poate aduce decât daune. Daune de imagine, daune electorale directe, dar această tabără a fost întotdeauna marcată de asemenea episoade și ar fi fost chiar ciudat să nu avem o asemenea situație și acum”, adaugă el.

Atuurile și minusurile lui George Simion

Sergiu Mișcoiu consideră că singurii care au șanse reale să treacă în turul 2 sunt George Simion, Crin Antonescu, Nicușor Dan și Victor Ponta. Întrebat de FANATIK care ar fi atuurile și punctele sale ale celor 4, Mișcoiu a schițat un profil pentru fiecare.

„La George Simion plusul este mobilizarea masivă a electoratului naționalist, capacitatea sa de a câștiga în baza unei strategii prin care a reușit să readucă voturile de la Călin Georgescu și chiar să le potențeze. Un plus este faptul că nu a fost la guvernare și se poate prezenta ca o persoană care nu are de dat socoteală pentru ceea ce a făcut anterior. În zona minusurilor, în ciuda eforturilor sale, profilul său de prezidențiabil nu este destul de clar conturat. Pare în continuare un candidat agitat, intempestiv, incontrolabil, cu ieșiri care în felul acesta ar putea să fie un președinte bombă cu ceas, ca să spunem așa. Evident, printre minusurile sale, faptul că are interdicție de intrare în Ucraina și Republica Moldova ceea ce, în special în ceea ce părește Republica Moldova, îl pune într-o situație extrem de dificilă ca țară”, explică Mișcoiu.

Atuurile și minusurile lui Crin Antonescu

Crin Antonescu ar avea avantajul experienței și al unei coaliții. Nu e clar dacă acest lucru va fi suficient, ținând cont că liberalul are și câteva minusuri:

„La Crin Antonescu, plusurile sunt legate de experiența politică și susținerea de care se bucură din partea unei majorități parlamentare largi. De asemenea, capacitatea sa de a comunica, de a articula idei și statutul de prezidențiabil pe care îl are, spre deosebire de alți candidați. Partea mai puțin pozitivă este legată de trecutul politic contestat, în special perioada USL 2012, și dificultatea de a apăra mandatul politic pe care l-a avut de-a lungul timpului, inclusiv inactivitatea sa politică din ultimii ani.”

Atuurile și minusurile lui Nicușor Dan

Și actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, are câteva plusuri și minusuri.

„La Nicușor Dan atuurile sunt legate de faptul că e perceput de mulți ca fiind onest și de capacitatea de a gestiona inclusiv un oraș de talia Bucureștiului. Dar și de profilul mult mai compatibil cu cel al altor politicieni care au câștigat alegerile și care veneau din zone nepolitice sau apolitice sau prea puțin politice, de exemplu Klaus Iohannis, dacă ne uităm la un precedent recent. De asemenea, independența politică este un avantaj. Ceea ce îl trage în jos este slaba sa capacitate de a se adresa publicului rural și mic urban, față de care nu a făcut prea multe eforturi și care nu pare deloc dispus să-l plebisciteze, dacă credem și sondajele care apar.

Deci, practic, ar fi un precedent mai apropiat de zona aceasta a elitelor urbane decât un președinte implantat în întreaga Românie”, mai spune Mișcoiu.

Atuurile și minusurile lui Ponta

„Victor Ponta are ca și atu principal faptul că este candidatul care provine din Partidul Social Democrat, ca titlul cu cel mai mare număr de voturi și cu cea mai mare largă implantare teritorială, în ciuda faptului că nu este candidatul acestui partid. De asemenea, are ca și punct forte discursul radical, chiar extremist pe alocuri, care îl propulsează în rândurile, mai ales electoratului, cu tendințe naționaliste sau populiste. Apoi, experiența sa și conexiunile sale în mediile trumpiste sunt un atu pentru Ponta, în mod clar. Dezavantajul este acela că are un bilanț de apărat, iar acest bilanț este judecat de mulți ca find extrem de nociv din perspectiva acțiunii politice, economice, sociale. Are dosare și a făcut obiectul unor anchete, inclusiv penale, și pare pentru mulți un candidat lipsit de onestitate și sinceritate”, își încheie Sergiu Mișcoiu analiza pentru FANATIK.