Bătălia pentru primul trofeu al sezonului începe acum! Când se pun în vânzare biletele pentru Supercupa României de pe „Oblemenco“

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Noul sezon din fotbalul românesc va debuta cu un duel de gală la Craiova. Campioana României, Universitatea Craiova, și vicecampioana Universitatea Cluj se vor întâlni în Supercupa României, primul meci oficial al stagiunii 2026-2027 și prima confruntare cu un trofeu pe masă. Înaintea partidei programate pe stadionul „Ion Oblemenco”, Federația Română de Fotbal a anunțat toate detaliile legate de punerea în vânzare a biletelor.

Peste 15.000 de bilete disponibile pentru publicul larg la Supercupa României

Supercupa României se va disputa duminică, 12 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Față în față se vor afla Universitatea Craiova, campioana României în sezonul 2025-2026, și Universitatea Cluj, formația care a încheiat pe locul secund în SuperLigă.

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Cele două echipe au fost protagonistele luptei pentru trofeele interne în sezonul precedent. , realizând eventul și lăsând formația ardeleană fără niciun trofeu. Supercupa reprezintă acum un nou episod al rivalității dintre cele două formații și prima șansă la un trofeu în noul sezon.

Potrivit informațiilor publicate de Federația Română de Fotbal, biletele destinate publicului general vor fi puse în vânzare online, pe platforma , începând de vineri, 26 iunie, de la ora 12:00.

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Din capacitatea totală a stadionului „Ion Oblemenco”, de 30.803 locuri, 15.873 de bilete vor fi disponibile pentru publicul larg. Alte 3.111 locuri au fost blocate conform prevederilor Legii 4/2008, în timp ce 1.406 locuri cu vizibilitate redusă nu vor fi comercializate. Totodată, 1.900 de bilete au fost alocate sponsorilor și partenerilor FRF.

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Câte locuri vor avea suporterii celor două rivale la Supercupa României

La solicitarea celor două cluburi, organizatorii au rezervat 6.253 de locuri pentru suporterii Universității Craiova și 1.934 pentru fanii Universității Cluj. Alte 326 de locuri au fost repartizate celor două echipe în cadrul protocolului oficial al competiției.

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Federația a precizat că biletele din sectoarele dedicate galeriilor vor fi comercializate exclusiv prin intermediul cluburilor, iar suporterii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile publicate de Universitatea Craiova și Universitatea Cluj pe canalele oficiale de comunicare.

Cât costă biletele la Supercupa României și ce trebuie să știe suporterii

Prețurile biletelor au fost stabilite la 50 de lei pentru peluze și 100, respectiv 150 de lei pentru locurile din tribune. Copiii cu vârsta de până la 14 ani vor putea beneficia de bilete speciale în valoare de 10 lei pentru Tribuna I și Tribuna a II-a, cu excepția zonei VIP. Acestea vor putea fi selectate în momentul efectuării comenzii online.

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Peluze – 50 lei

Tribune – 100/150 lei

De asemenea, pentru fiecare comandă se vor putea achiziționa maximum patru bilete. Excepție fac comenzile care includ bilete pentru copii, caz în care numărul maxim de locuri rezervate poate ajunge la cinci.

Accesul pe stadion se va realiza exclusiv în baza unui bilet valid, în format digital sau tipărit, și a unui act de identitate, indiferent de vârsta spectatorului.

Universitatea Craiova, record de abonamente vândute în România

Universitatea Craiova își pregătește fanii pentru un nou sezon de referință în istoria clubului, după câștigarea titlului și a Cupei României, performanță care a adus eventul mult așteptat în Bănie. Oltenii vor evolua în noua stagiune din SuperLigă, dar și în Liga Campionilor, iar clubul a anunțat oficial de la începutul lunii iunie punerea în vânzare a abonamentelor pentru sezonul 2026/2027, cu oferte diversificate în funcție de zonă și categorie.

Până joi, 25 iunie, la ora prânzului, pentru sezonul viitor, ceea ce înseamnă un record în România din acest punct de vedere, după cum chiar clubul din Bănie a subliniat prin intermediul paginii oficiale de Facebook: „Record all-time în România! Peste 8000 de campioni și-au asigurat locul în casa Științei pentru noul sezon și numărătoarea continuă. ‘Vulcanul’ alb-albastru va fierbe din nou. Luptăm împreună!”.