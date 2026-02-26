Vecinii se vor lupta online pentru locurile de parcare. Licitații cu potențial de scandal la Oradea: câștigă cine dă mai mult

ADVERTISEMENT

În Oradea, pentru parcarea de domiciliu se vor da adevărate lupte de acum înainte, iar sistemul pe care l-a gândit primăria condusă de liberalul Florin Birta ar putea provoca revoltă printre cetățeni. Închirierea locului de parcare de domiciliu se va face, începând cu luna martie, prin licitație electronică cu reguli aproape de joc video: orădenii se vor înscrie, vor aștepta validarea dosarului, apoi vor licita contra vecinilor într-un termen limitat, având, apoi, la dispoziție, 48 de ore să plătească. În caz contrar, sunt scoși din joc un an.

Război pe locurile de parcare: Oradea trece la licitațiile online

Totul, de la eligibilitate la sancțiuni, va trece printr-o platformă electronică, iar detaliile din regulamentul aprobat de Consiliul Local, luat la puricat de FANATIK, ascund câteva ”bombe” care pot produce exact ce administrațiile locale încearcă, de obicei, să evite: scandaluri la scară de cartier și un nou tip de frustrare urbană, căci cine dă cel mai mult pe parcare rămâne cu ea pe toată perioada contractului cu primăria, care se poate întinde pe ani buni.

Primarul Florin Birta a oferit cifrele care explică presiunea cu care autoritatea locală se confruntă. În prezent, există 20.500 de locuri de parcare deja atribuite, iar toți deținătorii vor trebui să intre pe platforma inițiată de primărie în termen de 90 de zile pentru a-și crea un cont și a-și actualiza datele. Dacă o fac, locul rămâne valabil până la finalul anului, dacă nu, atunci acesta se eliberează. Pe lângă acestea, există 4.500 de locuri disponibile (fie nerezervate, fie sunt locuri ale unor asociații care nu le-au scos la licitație). Acestea intră automat în platformă la capitolul „locuri libere”, gata de adjudecare. Aici începe cu adevărat un soi de Hunger Games între șoferii vecini.

48 de ore pentru înscrieri, 5 zile pentru verificări, apoi începe licitația

Parcarea de domiciliu nu este 24/7, ci e definită ca o utilizare pe o anumită perioadă, contra cost. Regulamentul precizează clar că locul e destinat titularului în special în intervalul 16:00 – 07:00, de luni până vineri, și în weekend și de sărbătorile legale. Între 07:00 și 16:00, titularul poate parca fără taxă suplimentară, dar dacă locul liber a fost ocupat de cineva care a plătit pentru orele respective, atunci chiriașul nu îl poate da la o parte până se încheie intervalul pentru care s-a dat taxa.

Cu alte cuvinte, primăria nu vinde locul 24/7, ci o prioritate de utilizare în intervalul menționat. Revenind la atribuirea locurilor de parcare inclusiv prin licitație, trebuie spus că, potrivit hotărârii Consiliului Local, platforma unde se înscriu orădenii nu oferă locul imediat după ce a fost selectat. Din momentul în care un cetățean își exprimă intenția pentru un loc, platforma deschide o fereastră de înscriere pentru 48 de ore în care și alte persoane eligibile din raza de 150 de metri pot intra pe același loc.

După aceste 48 de ore, urmează o altă etapă administrativă. Primăria își rezervă 5 zile lucrătoare pentru verificarea dosarelor celor înscriși, chiar și dacă există un singur candidat. Dacă rămâne unul valid, se merge pe atribuire directă. Dacă rămân doi sau mai mulți, se intră în licitație online, cu notificări prin platformă, e-mail sau SMS. Primăria nu îl premiază automat pe cel care a fost primul, ci încurajează să se formeze competiția. În carierele unde cererea va depăși oferta, această adunare a concurenților poate duce la scandal, mai ales în comunitățile problematice.

Suma licitată rămâne valabilă pe toată durata contractului. Inechitate între vecini: unii plătesc 160 lei, alții mult mai mult

Prețul de pornire al licitației este de 160 de lei pe an, cu un pas de licitație de la 50 de lei. Asta înseamnă că, într-o zonă fierbinte, costul poate să sară rapid la 210, 260, 310 lei… până cât e dispus câștigătorul să dea. Chestiunea interesantă e, însă, alta. Taxa pentru locurile atribuite prin licitație are caracter continuu, adică se păstrează valoarea licitată și la prelungirea pentru anii următori, până când încetează contractul.

Nu se revine la suma de 160 de lei, ci se va plăti suma cu care s-a câștigat, la licitație, locul de parcare. Această regulă produce două efecte imediat: încasări mai mari pentru bugetul local, dar și un nou tip de inechitate socială. Cel care a prins loc la atribuire directă plătește 160 de lei, în timp ce vecinul său, prins în licitație, dă mult mai mult.

Ambiguități în regulament: licitație de 10 minute sau 5 minute fără ofertă?

Există și o controversă legată de timpul alocat pentru licitația pentru locul de parcare. În același document local sunt trecuți timpi diferiți. Regulamentul descrie o licitație online cu durată fixă, de 10 minute pentru sesiune, însă în alt pasaj apare ideea că dacă nu se face o ofertă în timpul stabilit (de data asta de 5 minute), cel mai mare ofertant câștigă. Aici avem o dilemă: cât e, de fapt, fereastra de contraofertare? 10 minute sesiunea și 5 minute fără ofertă? Dacă platforma e transparentă, orice ambiguitate procedurală devine potențială sursă de contestare. FANATIK l-a contactat pe primarul Oradiei, Florin Birta, pentru a explica acești termeni care lasă loc de interpretare, dar până la ora redactării acestui material, edilul nu a răspuns solicitării noastre.

După adjudecare, câștigătorul are 48 de ore la dispoziție să plătească locul pentru care a licitat, altfel îl pierde și nu mai poate solicita un loc pentru următoarele 12 luni. Mai mult, pentru neplata sumei licitate se precizează explicit: locul devine vacant și poate fi reluat în atribuire directă sau licitație. Adică e un sistem care nu iartă: un pas greșit (sau o problemă de plată) te scoate un an din cursă.

Plăcuțe noi, numerotare unică și termen de 90 de zile pentru actualizare

De asemenea, după actualizarea datelor din sistem, titularii trebuie să își schimbe și plăcuțele, iar noile plăcuțe vor conține numărul locului (unic la nivel de oraș, nu pe bloc), numărul de înmatriculare și numărul contractului. Locurile sunt numerotate de la 1 la 25.000, câte vor fi în total la finalizarea sistemului, iar regulamentul introduce termene clare. Șoferii au la dispoziție 90 de zile pentru alinierea la noile reguli privind înregistrarea în platforma pentru .

Adio loc de parcare, la expirarea RCA sau ITP

Regulamentul introduce o definiție neobișnuit de detaliată pentru „locuit în permanență”: include ideea de prezență constantă, activitate zilnică la domiciliu și o limitare explicită a absențelor: nu poți fi plecat mai mult de 3 luni consecutive, iar activitatea „în alt județ/altă țară” peste acest prag poate declanșa reexaminarea statutului. Se sugerează și tipuri de dovezi, inclusiv consumuri de utilități. În plus, dacă expiră RCA sau ITP, locul de parcare devine vacant și disponibil, iar sumele achitate în avans nu se restituie, fiind reținute ca penalitate.

Oradea pariază pe faptul că licitația electronică și extinderea digitalizării în mai multe sectoare va aduce mai multă transparență, doar că, așa cum am expus mai sus, regulamentul arată și un revers al medaliei: atunci când cererea e mare, licitația îi poate face cu nervii pe conducătorii auto.