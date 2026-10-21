Sport

Bătăușul Cupei Mondiale a devenit erou! Ce performanță a reușit la trei luni după ce a fost suspendat zece meciuri

Catalin Oprea
21.10.2026 | 20:40
Batausul Cupei Mondiale a devenit erou Ce performanta a reusit la trei luni dupa ce a fost suspendat zece meciuri
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Paredes e suspendat zece meciuri la națională FOTO hepta.ro
Leandro Paredes și-a calificat echipa în finala Copei Sudmamericana, echivalentul Ligii Europa, cu un gol care a trimis în bernă celebrul Maracana
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Leandro Paredes a intrat în istoria Cupei Mondiale 2026, după incidentele pe care le-a generat la finalul meciului Spania – Argentina 1-0, din ultimul act al competiției. Paredes și-a bruscat adversarii, primind o suspendare de zece meciuri și o amendă de 90.000 de dolari.

Paredes și-a calificat echipa în finala Copa Sudamericana

Paredes (32 ani) nu poate juca pentru Argentina, dar o face la echipa sa de club, Boca Juniors, unde a devenit erou, după ce și-a calificat echipa în finala Copei Sudamaericana, a doua competiție ca importanță din America de Sud, după Copa Libertadores.

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Paredes a decis întâlnirea dintre Vasco da Gama și Boca Juniors, din manșa a doua a semifinalei, disputată pe stadionul Maracanã din Rio de Janeiro. El a intrat de pe bancă în minutul 57, incomplet refăcut după o ruptură musculară suferită pe 9 octombrie 2026.

Scorul era 2-1 pentru Boca, care pierduse în tur cu 0-1, dar Paredes a marcat în minutul 88, cu un șut de la distanță, un gol care a adus calificarea echipei sale în finală. Golul a venit într-un moment în care Vasco da Gama presa serios, amenințând poarta argentinienilor.

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Câștigătoarea se califică direct în Copa Libertadores

„E greu să găsesc cuvinte pentru ceea ce simt. Vreau să mulțumesc acestui grup care pune Boca Juniors acolo unde trebuie să fie pus”, a spus Paredes (84 selecții/5 goluri pentru Argentina) pentru ESPN.

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Finala Copei Sudamericana se va juca sâmbătă, 21 noiembrie, pe Stadionul Metropolitan Roberto Meléndez din orașul Barranquilla. Pentru prima dată, Columbia va găzdui meciul decisiv, din 2019, de când s-a renunțat la disputarea finale în sistem tur-retur.

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Boca Juniors va întâlni în finală câștigătoarea dintre Atlético Mineiro și Montevideo City Torque, care joacă la noapte în capitala Uruguayului. În prima manșă, brazilienii au câștigat cu 3-0. Câștigătoarea Copei Sudamericana se va califica direct în faza a grupelor Copa Libertadores 2027 și va juca, de asemenea, pentru Recopa Sudamericana, împotriva câștigătoarei Copei Libertadores.

Boca Juniors merge bine și în campionat

Boca Juniors ocupă locul 2 în Grupa A a campionatului Argentinei (Clausura). Echipa are 24 de puncte după 13 meciuri disputate, la egalitate cu Defensa y Justicia și Vélez Sársfield, fiind depășită în clasament doar de Instituto AC Córdoba (care conduce grupa cu 29 de puncte).

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Echipa n-a mai luat titlul din 2022, dar are în palmares 74 de trofee, între care și două Copa Sudamericana (2004, 2005) și șase Copa Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007).

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