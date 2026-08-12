Sport

Bate David Popovici recordul mondial la 100 de metri liber?! Coincidenţele incredibile înaintea finalei de la Paris

David Popovici înoată în finala de 100 de metri liber, miercuri, de la ora 19:52. Specialiştii consideră că e o şansă foarte mare ca recordul mondial la 100 de metri liber să fie bătut. Coincidenţele incredibile înaintea finalei.
Marian Popovici
12.08.2026 | 18:24
Bate David Popovici recordul mondial la 100 de metri liber Coincidentele incredibile inaintea finalei de la Paris
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Bate David Popovici recordul mondial la 100 de metri liber?! Coincidenţele incredibile înaintea finalei de la Paris. Sursa foto: Fanatik
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Finala probei de 100 de metri liber de la Campionatul European va avea loc miercuri, de la ora 19:52. David Popovici şi-a spulberat adversarii în serii şi semifinale şi a înotat distanţa cu timpul 46.72, la doar 32 de sutimi de recordul mondial al lui Pan Zhanle.

Recordul mondial la 100 de metri liber a fost stabilit tot la Paris

După cursa fabuloasă din semifinale, specialiştii susţin că David Popovici are toate şansele să doboare recordul mondial în finala de la Paris, mai ales că nu a înotat la maximum în semifinale şi a păstrat rezerve şi pentru ultimul act.

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Înaintea finalei există câteva coincidenţe care ne duc cu gândul la faptul că recordul mondial la 100 de metri ar putea fi corectat. În primul rând, el a fost stabilit tot la Paris, de Pan Zhanle. La Jocurile Olimpice din 2024, chinezul a înotat 46.40 în finala de la 100 de metri liber.

Doar bazinul e diferit. Atunci arena în care s-au desfăşurat a fost La Defense, iar acum este în Paris Aquatics Centre. David Popovici ar putea stabili cea mai bună performanţă all-time în acelaşi oraş.

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„Ajutat” de recordman-ul mondial să îi bată performanţa?!

Un alt lucru neobişnuit este că pe David Popovici l-a „ajutat” chiar Pan Zhanle să se apropie şi, poate, să bată propriul record. Înotătorul chinez a avut iniţiativa unui cantonament comun, lucru acceptat de Popovici şi de staff-ul său tehnic. Astfel, cei mai rapizi înotători din lume au avut un cantonament comun la Bucureşti, în urma căruia ambii au avut de câştigat, după cum a spus sportivul:

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„Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor. Eu zic că pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar o să îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de m, dar cu siguranță mi-a prins bine. Și mie și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune”, a spus Popovici pentru FANATIK.

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Patru ani fără o zi de la singurul record mondial stabilit de David Popovici!

David Popovici a mai bătut o singură dată un record mondial. Se întâmpla tot în proba de 100 de metri liber, tot la Campionatele Europene. Şi au trecut fix 4 ani fără o zi între finala de la Roma în care Popovici a înotat 46,86 şi finala de la Paris, în care românul va încerca să corecteze cea mai bună performanţă din istorie.

În 2022, David Popovici reuşea după 13 ani să corecteze cea mai bună performanţă la 100 de metri liber, deţinută până atunci de brazilianul Cielo Filho din 2009 (46.91). Pan Zhanle a stabilit actualul record pe 31 iulie 2024, care are şanse să cadă doi ani mai târziu, la Paris.

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  • 46.40 este actualul recordul mondial stabilit de Pan Zhanle
  • 4 ani fără o zi a trecut de la recordul mondial stabilit de David Popovici la Roma, tot la Campionatele Europene
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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