Baterii pentru mașini electrice. Europa, prinsă între China și SUA pentru a-și dezvolta industria

Europa, care încearcă să recupereze o întârziere considerabilă în producția de baterii pentru industria sa de mașini electrice, așteaptă mai multe proiecte de fabrici pe teritoriul său, dar este amenințată de concurența agresivă din partea Statelor Unite și a Chinei. Dacă mașinile electrice sunt capabile să ofere răspunsuri la tripla ecuație de mediu a încălzirii globale, a poluării aerului și a poluării fonice în zonele urbane, ele reprezintă, de asemenea, o importantă dezvoltare economică

50 de fabrici de baterii până în 2030

Producția de reprezintă, de asemenea, un important motor de dezvoltare economică pentru Uniunea Europeană. Cu toate acestea, această oportunitate necesită readucerea în teritoriu a unei industrii europene de a bateriilor, în caz contrar se va trece de la o formă de dependență geopolitică “fosilă” la o dependență de baterii. Această strategie trebuie pusă în aplicare cu atât mai mult cu cât producătorii auto vor trece din ce în ce mai rapid la mobilitatea electrică.

”Europa are mijloacele de a intra în competiție”, spune Tobias Gehrke, cercetător geoeconomic la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR). „Ne aflăm într-o poziție acceptabilă, dar presiunea este din ce în ce mai mare”, estimează el. Aproape 50 de fabrici de vor fi construite în Europa până în 2030, în timp ce în prezent nu există aproape niciuna.

Germania este cea mai avansată țară în acest domeniu, cu un echivalent de 498 GWh de proiecte în pregătire, urmată de Ungaria (224 GWh) și Norvegia (136 GWh). Franța se află abia pe locul patru, cu 122 GWh, potrivit monitorizării realizate de ONG-ul Transport și Mediu. Un al patrulea proiect de centrală a fost confirmat de grupul taiwanez ProLogium la Dunkerque, unde președintele Emmanuel Macron va efectua o vizită, vineri. Aceasta este prima fabrică a grupului de pe continentul european.

Lovitura lui Joe Biden

Dar, potrivit ONG-ului Transport și Mediu , 68% dintre aceste proiecte riscă să fie ”reduse, întârziate sau întrerupte”, în special din cauza concurenței americane, stimulată de subvențiile acordate prin Legea privind reducerea inflației ( ) promulgată de președintele Joe Biden.

Acest plan al guvernului american prevede credite fiscale uriașe pentru industria ecologică și tranziția energetică, pentru a contracara ascensiunea puternică a Chinei. ”Esența IRA este o reducere a impozitului pe electricitate pentru a finanța energia electrică verde”, explică Tobias Gehrke. Hidrogenul, de exemplu, a devenit mult mai accesibil datorită acestei legislații.

Competitivitatea, la nivel scăzut

Europa suferă de o mare problemă de competitivitate. „Plătim energia electrică de două ori mai mult decât China”, deplânge Gehrke. ”Trebuie să subvenționăm energia pentru a nu rămâne în urmă. Americanii au înțeles foarte bine acest lucru cu IRA”, adaugă el. În decembrie, bateriile litiu-ion erau cu 24% mai scumpe în SUA decât în China. În Europa, acestea erau cu 34% mai scumpe.

Pentru cercetător, obiectivul Europei de a produce pe teritoriul său, până în 2030, toate bateriile necesare pentru industria sa auto pe teritoriul său pare nerealist în acest stadiu. Un alt handicap major este accesul la materialele critice necesare – grafit, litiu, nichel, mangan și cobalt – al căror lanț de aprovizionare este controlat în mare parte tot de China. În special, China controlează 75% din rafinarea litiului și 50% din cobalt și ar trebui să își păstreze poziția de lider în producția de baterii pentru următorii cinci ani, potrivit previziunilor BloombergNEF.

Totul electric în 2035

Cu toate acestea, Europa a început să reacționeze ”cu legea privind materiile prime critice, care definește obiectivul de a avea parteneriate strategice și o platformă comună de achiziții la nivelul UE”, a explicat Diane Strauss, director al Transport și Mediu Franța, scrie .

Deși Europa nu dezvoltă ”aceeași putere de foc ca IRA americană”, ea a permis statelor membre să ”deblocheze mult mai ușor ajutoarele de stat”, a spus ea. Europa are un drum lung de parcurs în fața Chinei și a Statelor Unite, a căror putere financiară nu are rival, dar poate conta pe piața sa internă, care este una dintre cele mai mari pentru vehiculele electrice, chiar dacă China o devansează încă.

”Europa este ușor înaintea Statelor Unite în ceea ce privește adoptarea vehiculelor electrice”, spune Gilles Normand, vicepreședinte al ProLogium, care dorește să deschidă uzina de la Dunkerque până la sfârșitul anului 2026. ”Europa a adoptat o reglementare supranațională foarte clară” cu obligația de a vinde noi vehicule cu emisii zero începând cu 2035, continuă el. Această legislație clarifică situația pentru constructori, astfel că ”atunci când am decis să ne dezvoltăm, am ales Europa”.