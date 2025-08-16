Bătrân ars de viu în propria locuință. Incendiul a fost provocat intenționat. Cum a izbucnit focul care i-a curmat viața?

Un incendiu produs cu intenție, după primele cercetări ale pompierilor, s-a transformat într-o dezastru sfâșietor în Valea Putnei, comuna Pojorâta: un bătrân a fost găsit ars de viu în propria gospodărie. Autoritățile investighează circumstanțele și încearcă să afle cine a pus focul.

Cum s-a transformat casa unui bătrân într-o scenă de tragedie?

Flăcările au izbucnit vineri, 15 august, în jurul orei 22:00. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Secției Câmpulung Moldovenesc, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pojorâta, . La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la două anexe și la acoperișul casei, existând riscul extinderii flăcărilor la o clădire din apropiere.

Trupul neînsuflețit al victimei, un bărbat în vârstă de 89 de ani, a fost descoperit de pompieri într-una dintre anexele gospodărești mistuite de flăcări. Echipajele de stingere care s-au deplasat la fața locului au declarat că incendiul ar fi fost provocat intenționat, iar incidentul s-a soldat cu moartea tragică a bătrânului.

Cum a izbucnit incendiul care a dus la decesul unui bătrân de 89 de ani?

Incendiul a cuprins rapid două anexe gospodărești care adăposteau animale, magazii de lemne și un depozit de furaje, extinzându-se apoi la acoperișul casei de locuit, pe o suprafață totală de aproximativ 180 de metri pătrați. Î cubi de lemn de foc, o tonă de cereale și o tonă de plante furajere, punând în pericol bunurile și viața locatarilor.

La fața locului au intervenit prompt echipaje specializate, care au muncit mai bine de șase ore pentru a stăpâni incendiul, folosind cinci autospeciale. În ciuda violenței focului, salvatorii au reușit să limiteze pagubele și să salveze restul casei, precum și clădirea din apropiere, prevenind extinderea tragediei în vecinătate.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului și împrejurările în care s-a produs tragedia.