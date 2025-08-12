News

Bătrân de 71 de ani din Giurgiu, ucis de un vecin. Cum s-a transformat o ceartă banală într-o tragedie

Un bărbat de 71 de ani din Giurgiu a murit după ce a fost lovit de un vecin. Totul a pornit de la o ceartă banală și s-a încheiat într-un mod tragic.
Mădălina Cristea
12.08.2025 | 08:18
Batran de 71 de ani din Giurgiu ucis de un vecin Cum sa transformat o cearta banala intro tragedie
Un bătrân din Giurgiu a fost ucis cu bestialitate de un vecin. O ceartă banală s-a transformat într-o crimă înfiorătoare. Sursa foto: Colaj Fanatik, Pixabay, Poliția Română

Tragedie într-o localitate din județul Giurgiu, unde un bărbat de 71 de ani a murit după ce a fost lovit în cap cu o bâtă. Agresorul este chiar vecinul său, un tânăr de 35 de ani. Totul a pornit de la o simplă ceartă, dar conflictul a degenerat rapid, iar finalul este unul tragic.

Bătrân din Giurgiu, ucis de un vecin

La fața locului au ajuns echipaje medicale care l-au găsit pe bătrân inconștient. Deși au încercat să îl resusciteze, eforturile lor nu au avut rezultate. Salvatorii au constatat decesul acestuia la fața locului, lovitura la cap fiind fatală.

„La data de 11 august a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Dealu, județul Giurgiu, un bărbat ar fi fost ucis de către un vecin.

În temeiul sesizării, la fața locului s-au deplasat polițiștii, iar, din primele cercetări, a reieșit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, județul Giurgiu, în urma unor neînțelegeri, ar fi aplicat o lovitură cu o bâtă, în zona capului, unui bărbat, de 71 de ani, din aceeași localitate, rezultând decesul acestuia. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu”, a transmis IPJ Giurgiu.

Tânăr de 20de ani din Galați, ucis din bătaie

În luna iunie a anului în curs, un tânăr de 20 de ani din Berești, județul Galați, a fost omorât în bătaie. Doi agresori de 18 ani au fost arestați, iar un alt tânăr a fost pus sub control judiciar. Și atunci, conflictul a pornit de la un motiv banal, dar s-a terminat cu o crimă.

Tânărul din Berești fusese invitat la o petrecere și a fost atacat în momentul în care voia să plece. Loviturile repetate cu pumnii și picioarele i-au provocat răni grave. După ce l-au bătut, agresorii au fugit de la fața locului și l-au lăsat pe tânăr în agonie. Medicii au încercat să îl salveze mai bine de o oră, însă fără succes.

„Ar fi fost bătut cu picioarele, ceea ce produce suspiciunea de rupturi de organe interne sau fracturi costale cu pneumotorax, deci leziuni care puteau duce rapid la deces”, a declarat dr. Mihai Polinschi, Serviciul de Ambulanță Galați, pentru Știrileprotv.ro.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
