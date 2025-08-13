Bătrân lovit pe trecerea de pietoni de un polițist aflat în timpul liber. Bărbatul a fost dus de urgență la spital

Un polițist din cadrul IPJ Prahova, aflat în timpul liber, a accidentat un bărbat de 73 de ani care traversa regulamentar. Incidentul s-a petrecut marți seară, pe strada Cameliei, în nordul municipiului Ploiești.

Bătrân lovit pe trecerea de pietoni de un polițist aflat în timpul liber

Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 20:25 și au ajuns rapid la fața locului. Primele cercetări arată că șoferul, în vârstă de 35 de ani, conducea către Șoseaua Nordului când l-a lovit din plin de

Oamenii legii au anunțat că pentru documentarea exactă a locului unde s-a produs tragedia a fost chemat un tehnician criminalist. Șoferul a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu DrugTest. Rezultatele au fost negative în ambele cazuri, iar testarea a fost filmată cu body cam-ul polițiștilor, imaginile urmând să fie probe în dosar.

„Echipajul de poliţie s-a deplasat de urgenţă la faţa locului, iar din primele cercetări a rezultat că un bărbat, în vârstă de 35 de ani, ar fi condus un autoturism pe strada Cameliei către Şoseaua Nordului, şi ar fi acroşat un pieton de 73 de ani, angajat în traversarea sectorului de drum, pe trecerea pentru pietoni.

Pentru documentarea cu exactitate a locului producerii evenimentului, a fost solicitată prezenţa unui tehnician criminalist. În cel mai scurt timp, după finalizarea cercetării la faţa locului a unui alt accident rutier produs în localitatea Brebu, un lucrător specializat s-a deplasat pe strada Cameliei pentru efectuarea activităţilor specifice”, precizează sursa citată.

Accidentul, analizat cu tehnologie 3D

Polițiștii au folosit dispozitivul FARO FOCUS 3D pentru scanarea locului. Aparatul poate măsura și reconstitui scena cu o precizie la nivel milimetric, eliminând riscul pierderii unor detalii importante. pentru îngrijiri medicale. Din cauza rănilor suferite, el nu a putut fi testat cu aparatul etilotest.

„Acesta permite documentarea cu maximă acurateţe şi în mod obiectiv a scenei evenimentului, prin scanarea şi măsurarea tridimensională a împrejurimilor, în vederea obţinerii unei reproduceri digitale fidele, cu detalii precise la nivel milimetric. Dispozitivul asigură captarea completă şi exactă a probelor şi elementelor existente în teren, eliminând riscul pierderii unor date importante”, explică Poliţia Prahova.