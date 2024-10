Bătrânețea, coșmar pentru vedete? Ana Morodan și Silvia Ioniță se implică în dezbaterea lansată de Ioana Ginghină la Măruță: „Cu tristețe spun, am contribuit și eu”

Două din cele mai cunoscute vedete de la noi, Ana Morodan și Silvia Ioniță, au dezvăluit, pentru FANATIK, cum văd ele îmbătrânirea, în urma unor plângeri pe care Ioana Ginghină le-a semnalat public în emisiunea lui Măruță.

Ana Morodan și Silvia Ioniță, dezbatere despre bătrânețe și clișee, în urma nemulțumirilor exprimate de Ioana Ginghină la Măruță

Pornind de la dezbaterea care a avut loc, recent, în platoul de la PRO TV, și prezentatoarea de știri au spus ce cred, sincer, referitor la temele puse în discuție de cunoscuta actriță, cu care se confruntă, multe femei, mai ales după ce trec de o anumită vârstă.

Mai exact, Ioana a spus în că a fost deranjată de niște complimente în care i se ura să fie la fel de tânără și frumoasă tot restul vieții. Vedeta în vârstă de 47 de ani a mărturisit că vrea să își arate vârsta cu mândrie, fără să fie nevoită să apeleze la intervenții chirurgicale astfel încât să nu mai aibă niciun rid de expresie, cum e cazul lui Nicole Kidman.

Ceea ce pare fi un compliment inofensiv poate deveni, iată, în ceva ofensator pentru multe femei, ma ales pentru cele care se gândesc cu groază că vor atinge vârste din ce în ce mai venerabile.

Ioana Ginghină s-a săturat să fie veșnic tânără: „Mă crezi că am obosit?”

„Mă crezi că am obosit să fac efortul ăsta, cumva? Tocmai pentru că am ajuns la vârsta asta, am realizat că sunt lucruri mult mai importante decât să stau toată ziua să fac rutine de beauty. O să le fac, că face parte din mine. Dar, cumva, mi-ar plăcea lumea să mă vadă și altfel. Și asta nu mi se pare ok cu arăți bine pentru vârsta ta.

Tânără n-am cum să rămân. Mă uit acum la un serial cu Nicole Kidman. Țipă, urlă, se enervează săraca. Nu are nicio grimasă. Nu vreau nici așa”, a declarat Ioana Ginghină la Măruță.

FANATIK le-a băgat în discuția despre acceptarea vârstei și teama, absolut firească, de bătrânețe pe Ana Morodan și Silvia Ioniță.

Ana Morodan: „Liniștea pe care eu o am acuma sunt ok să o plătesc cu fire albe și cu riduri”

Contesa Digitală a fost în asentimentul Ioanei și ne-a spus că ea nu are nicio problemă pentru că îi mai apar ici, colo, câte un fir alb. „Trăim într-o eră în care totul este politically-correct. Cu tristețe spun, că am contribuit și eu, și colegii mei, în care perpetuam faptul că trebuie să fim tot timpul impecabili și din punct de vedere al ținutelor. Mai ales că trebuie să fim tot timpul fericiți, ca într-un scenariu.

Eu cred că oamenii nu fac aceste complimente ca să ne rănească, ci că noi, pur și simplu, le luăm… Și eu am văzut două fire albe, m-am panicat, ce dracu se întâmplă cu mine? Eu îți spun așa, din experiența mea. Da, trecem prin viață. Da, poate nu mai avem atât de mult colagen în piele, mai avem niște riduri, dar liniștea și înțelepciunea sunt o compensare extraordinară. Prefer oricând să dau prospețimea de la 20 de ani pe liniștea pe care o am la 39, chiar dacă vine cu fire de păr alb și riduri. Îți dai seama, eu sunt pro-operații estetice, atâta timp cât nu mă transform în altcineva. Liniștea pe care eu o am acuma sunt ok să o plătesc cu fire albe și cu riduri”, a declarat Ana Morodan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Silvia Ioniță: „Și la 30 de ani dacă un om se simte bătrân să stea liniștit că este”

Ce spune, în schimb, o altă vedetă de la noi, una trecută de 50 de ani? Silvia Ioniță, a abordat și ea această temă, din perspectiva ei. „Sigur, chiar și un compliment mic, nevinovat, poate fi sesizat ca o intruziune. Probabil că astfel de oameni, pe porțiunea aia de viață, au o întrebare. Un compliment e până la urmă un compliment. Pe mine nu mă deranjează cuvântul bătrână sau tânără. Sunt multe alte lucruri care mă deranjează.

Pe mine bătrânețea nu mă sperie, nu m-a speriat nici până acum. Eu nu simt vreo secundă că sunt bătrână. În momentul în care am să simt asta… Și în general, și la 30 de ani dacă un om se simte bătrân să stea liniștit că este”, ne-a spus Silvia Ioniță, întrebată dacă a avut vreodată teama de bătrânețe.