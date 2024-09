„Bătrânețea e înfiorătoare! Simt pe pielea mea”. Mitică Dragomir, lecții de viață în direct, la 78 de ani: „Să vă spun secretul pentru a trăi mult”

Dumitru Dragomir își dă lecții de viață prețioase. Fostul șef de la LPF a spus în direct la MAX Profețiile lui Mitică care este secretul său pentru o viață longevivă.

Mitică Dragomir, lecții de viață în direct, la 78 de ani: „Bătrânețea e înfiorătoare! Simt pe pielea mea”

Mitică Dragomir a spus cum se menține într-o formă excelentă la 78 de ani. „Oracolul de la Bălcești” face mișcare în fiecare zi și mărturisește că nu a eliminat grijile din viața sa, chiar și dacă a ieșit la pensie de ani buni.

ADVERTISEMENT

„Bătrânețea e înfiorătoare, încă nu o simt, dar a început ușor, ușor. Te lasă genunchii, încep durerile de umeri. Cel ce nu o iubește să nu o apuce! Tată era slab, nu era gras ca mine. Când avea vreo 70 de ani spunea că încep să îl lase genunchii.

A mers toată viața pe jos, spunea că îl dor toate oasele până se duce și se întoarce din centrul Bălceștiului. Eu fac trei, patru kilometri sau chiar cinci sau șase în fiecare zi, indiferent dacă ninge sau plouă, iau umbrela și o iau la pas.

ADVERTISEMENT

După ce treci de 80 de ani se cunoaște. Trebuie să ai griji în continuare și trăiești mult, dacă stau în casă două săptămâni îmbătrânesc doi ani. Dacă ies și am preocupare pe șantier sau la hotel, am griji, că nu mi-a venit fier, cărămidă și pun capul la contribuție.

Eu mănânc mult și nu pot să mă abțin, datorită nevestei mele pentru că gătește foarte bine”, a spus Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică, show live pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni.

ADVERTISEMENT

Ce pensie are Mitică Dragomir: „Am dat 6.000 de euro, lună de lună”

are după recalculare. Fostul șef de la LPF ia aproximativ 20.000 de lei, fiind unul dintre puținii români care încasează lunar această sumă.

”Mă, dacă mă dădeau afară cu 20 de ani mai devreme de la Ligă, îmi pare rău, chiar dacă aveam salariu mare și am pensie bună acum. Mă tot înjură Ceaușescu ăla că am pensie mare.

ADVERTISEMENT

Da mă, mi-a mărit acuma cât ai tu pensie, mi-a mărit acuma. Ce vreți, dacă am plătit. Am dat 6.000 de euro, lună de lună, 10 ani. Am dat la stat, ce aveți cu mine? Aproape 200 de milioane iau (n.r. 20.000 de lei)”, a declarat fostul șef LPF.