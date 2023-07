Bătrâni din azilele groazei, ascunși de autorități. 11 vârstnici, găsiți într-un imobil în construcție din Tunari

Așadar, pe lângă faptul că au descoperit realitatea cruntă din interiorul acestor azile, cu aproape 100 de bătrâni chinuiți, polițiștii au aflat acum că 11 bătrâni au fost ascunși într-un imobil în construcție din Tunari. Acești bătrâni ar fi fost relocați de urgență pentru a nu fi găsiți de autorități.

Bătrâni din azilele groazei, ascunși de autorități

O caracatiță incredibilă care arată că cei care erau în spatele ororilor, dar probabil și alte persoane, au făcut tot ce au putut pentru a-i induce în eroare pe polițiști și pentru a fugi de lege. Dintre cei 11 bătrâni există o serie care au dizabilități, iar acum oamenii au fost preluați de polițiști și evaluați medical de echipaje ale ISU și Ambulanței.

ADVERTISEMENT

Cei 11 bătrâni erau însoțiți de o femeie, care le-a declarat că bătrânii au fost aduși dintr-un ”centru din Voluntari. ”În continuarea cercetărilor, femeia care însoţea cele 11 persoane afirmă că persoanele au fost aduse dintr-un centru din Voluntari, judeţul Ilfov”, a transmis Poliţia Română.

Șefu DSU referitoare la acest caz. ”Am fost solicitați de la Poliția Ilfov pentru a interveni în sprijin în această situație. Este vorba de 11 persoane mutate într-o casă aflată în construcție, fără condiții minime necesare și fără condiții de siguranță pentru ei. Au fost trimise echipaje de la SMURD, inclusiv un echipaj cu medic, și de la Ambulanță un echipaj cu medic și unul cu asistent.

ADVERTISEMENT

De la SMURD au fost trimise și două mașini pentru victime multiple și alt echipaj de prim ajutor. Toți împreună au evaluat persoanele. Șase dintre ele vor fi transferate și probabil au ajuns deja la o locație identificată care are condiții bune pentru primirea lor, și care nu pune probleme din punct de vedere al calității și al siguranței. Patru persoane au fost luate de aparținători, din ce am înțeles, și mai este o persoană care se discută pentru transferul ei, pentru că am înțeles că la un moment dat nu se dorea, adică refuzau transferul către locația nouă. Detaliile urmează să fie stabilite de către colegii de la poliție”, a declarat Raed Arafat.

ISU Bucureştui-Ilfov SMURD tip B, o unitate de terapie intensiva mobila (echipaj cu medic) şi 2 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple. Șocant, cei 11 bătrâni au fost descoperiți doar cu ajutorul reprezentanților mass-media, care au aflat de această situație și au alertat polițiștii.

ADVERTISEMENT

”Din primele date, se pare că aceste persoane au fost relocate dintr-un centru din municipiul Bucureşti, pentru a nu fi identificate de autorităţi. Cele 11 persoane sunt evaluate medical, urmând a fi relocate într-o altă locaţie adecvată”, au mai transmis polițiștii. Oamenii legii cred că astfel de cazuri sunt dese, iar acum încearcă să identifice toate azilele cu probleme din București și din România.

”Din punctul nostru de vedere, transportul lor către o zonă sigură după evaluarea medicală este cel mai important lucru. Situația este încă în dinamică, dar în curs de finalizare. Din momentul în care s-a decis să fie transportați către altă locație, și nu către spital, înseamnă că situația lor nu era critică.

Numai că nu aveau cum să rămână într-o casă în construcție, fără condiții minime de îngrijire. Persoanele care au fost transferate, merg la un azil dar care are condiții bune și care nu pune probleme. Este vorba despre un hotel care a fost transformat de mai mult timp, nu acum, într-un azil de bătrâni, și care are o locație bună și condiții bune”, a adăugat, la rândul său, Raed Arafat, conform