Bătut de Csikszereda, Zicu a găsit noua perlă de la Farul: „Un talent incredibil”

părea a fi unul echilibrat, care să încline spre un rezultat favorabil oaspeților, în contextul poziției din clasament, dar gazdele s-au impus, 1-0, și au adâncit criza trupei conduse de Ianis Zicu.

Ianis Zicu, resemnat după ce Farul a terminat în genunchi sezonul regulat

Ianis Zicu e de părere că Farul a început bine meciul, însă după ce gazdele au obținut penalty-ul din prima parte a urmat o cădere a trupei sale.

„În momentul acesta e mult de vorbit. Din păcate am pierdut un joc pe care în mod normal, după cum am început meciul, ne ducea cu gândul spre un rezultat pozitiv. Le-am oferit penalty-ul, au căpătat încredere. Apoi a venit golul dintr-o fază fixă. Am vorbit toată săptămâna să fim atenți la fazele fixe.

Cred că este cea mai periculoasă echipă din campionat la fazele fixe. Așa au fost și anul trecut în Liga 2. Am pierdut un joc, iar pentru mine acum gândul este doar la următorul meci. Mai departe de următorul joc nu putem să ne uităm. Ori ești jos, ori te vei uita spre mai sus. Este o cădere, încercăm să găsim soluții. Din păcate nu am reușit nici azi și am înregistrat al 3-lea eșec consecutiv”, a spus Ianis Zicu.

Criticile lui Ianis Zicu pentru jucătorii de la Farul după meciul cu Csikszereda. Un singur fotbalist a fost lăudat

Antrenorul de la Farul a remarcat evoluția palidă pe care jucătorii săi au avut-o, care au trimis un singur șut pe poarta adversă. Acesta a făcut o comparație cu situația în care era clubul în sezonul trecut, când de asemenea nu s-a calificat în play-off. Zicu a avut cuvinte de laudă pentru un singur fotbalist, portarul Rafael Munteanu.

„Nu vreau să dau vina pe absențe. Nu ai cum să câștigi când ai un șut pe poartă. Important e să facem în timpul jocului ce trebuie și să dăm mai mult cu toții. În momentul acesta jucătorii trebuie să fie înaintea lui Rafa (n.r. Munteanu), chiar dacă are un talent incredibil. Are evoluții bune pentru un portar debutant în prima ligă.

În primul rând mulți jucători au plecat tot de aici și anul trecut. E aceeași evoluție ca și în sezonul trecut, din păcate nu am reușit să avem mai multe puncte în sezonul acesta”, a mai spus Ianis Zicu.

Farul s-a luptat pentru calificarea în play-off, dar în final a ajuns în play-out

Ianis Zicu a venit în vară pe banca celor de la Farul Constanța, pentru a-l înlocui pe Gheorghe Hagi, iar acesta a avut un start excelent de mandat și a dus echipa pe primele locuri, iar o victorie spectaculoasă, în Ghencea, 3-1, cu FCSB, confirma parcursul care părea că duce în la finalul stagiunii regulate.

Totuși, sezonul a fost lung și pentru Farul socotelile de acasă nu s-au potrivit cu cele din târg, iar eșecul cu Dinamo, din runda cu numărul 25, a spulberat orice speranță de o clasare între primele 6. Astfel, constănțenii termină sezonul regulat cu 37 de puncte, pe locul 11.