Băutura care a atins un preț record în România și nu numai. Care este adevăratul motiv

Băutura extrem de populară în România care a atins un preț record în ultima perioadă. Situația din țara noastră este întâlnită și în alte zone ale lumii. Care sunt explicațiile.

Sucul de portocale, băutura care a atins un preț record în România. Explicația acestei situații

În această primăvară, specialiștii spuneau că produse precum cafeaua, ciocolata sau fructele exotice ar putea deveni unele de lux. Schimbările climatice . Acest lucru se resimte deja și în România.

La nivelul Uniunii Europene, în aproape 20 de țări, prețurile au fost mai mari în martie 2024 decât în martie 2023. Cele mai importante creșteri ale prețurilor la cafea, de exemplu, au fost în România, Croația și Bulgaria.

Recent, un alt produs a intrat pe lista scumpirilor accentuate. E vorba de sucul de portocale. Prețul său a atins un vârf istoric. Pe piețele externe, un litru de concentrat s-a vândut chiar și cu 10 dolari. S-a întâmplat asta după ce marii producătorii ai lumii au anunțat recolte afectate grave de secetă și dăunători.

”Fără o soluție pe termen scurt și cu un risc ridicat de intensificare a dăunătorilor, situația rămâne critică”, a declarat Kees Cools, președintele Asociației Internaționale de Sucuri de Fructe și Legume (IFU), pentru .

Dacă ne referim strict la situația din România, trebuie spus că proprietarii de baruri în care se fac sucuri pe loc spun că plătesc pe portocalele până la 9 lei pe kilogram, față de 5 lei, în 2023.

Interesant este faptul că, la ora actuală, în baruri, aproape că între Mimosa, un cocktail cu prosecco și citrice, și sucul proaspăt de portocale.

”Avem efectele unei perioade de secetă și călduri extreme. În Brazilia cel puțin e efectul infectării pomilor cu o anumită bacterie. Pentru că nu există tratament, duce la decesul pomilor. Spania se așteaptă la o producție cu 8% sub cea de anul trecut. Deci per total în medie cu 24% sub media ultimilor 5 ani”, spune Claudiu Cazacu, consultant de strategie, pentru .

Ce se întâmplă în Brazilia

Analiștii de la grupul de cercetare Mintec spun că Brazilia, care joacă un rol extrem de important în industria sucului de portocale, produce de obicei aproximativ 300 de milioane de cutii de portocale pe sezon.

Recent, vremea extremă, cum ar fi inundațiile și seceta, și ecologizarea a redus dramatic producția. Într-un raport publicat pe 10 mai, Fundecitrus a estimat că Brazilia va produce 232,4 milioane de cutii de portocale în sezonul 2024-2025. Aceasta reprezintă o scădere de 24% în comparație cu sezonul anterior.

”Dată fiind această situație, se preconizează că prețurile ridicate vor persista. Deși există o ușoară scădere a cererii, aceasta este insuficientă pentru a reechilibra piața”, a spus Kees Cools.