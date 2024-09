Băutura care e mai sănătoasă și mai ieftină decât laptele. În Grecia Antică era considerată medicinală

Băutura care e mai și mai ieftină decât laptele. În Grecia Antică era considerată medicinală. Care sunt beneficiile pe care le are asupra organismului uman. Nutriționiștii o recomandă pentru proprietățile sale.

Licoarea care e mai bună și mai accesibilă la preț decât laptele. Cei din Grecia Antică spuneau despre ea că e medicinală. Mai târziu, în secolul al XVIII-lea tratamentul cu această băutură a devenit extrem de popular în rândul oamenilor.

Medicii ruși au dezvăluit că zerul are proprietăți benefice asupra intestinelor, dar și a altor organe. Specialiștii recomandă ca acesta să fie consumat înainte de masă, în starea sa pură, și să fie inclus în dieta zilnică.

„Este mai sănătos decât laptele și este mai ieftin decât acesta, este mai bine să îl beți în forma sa pură înainte de mese. Zerul ar trebui să fie inclus în dieta obișnuită. De preferință înainte de mese, este util mai ales cu busuioc, pătrunjel, mărar.

De asemenea, poate fi adăugat la sucuri de fructe și legume, jeleuri și băuturi din fructe”, a spus doctorul rus Elena Voronchuk, conform . Zerul are foarte multe beneficii pentru sănătate.

Ce avantaje are consumul de zer pentru sănătate

Medicii nutriționiști au dezvăluit care sunt avantajele pe care le are consumul de zer pentru sănătate. În primul rând, această joacă un rol important pentru intestine, dar și pentru îmbunătățirea circulației sângelui.

În al doilea rând, întărește pereții vaselor de sânge, normalizează tensiunea arterială și îmbunătățește activitatea tractului gastro-intestinal și a metabolismului. De asemenea, are puterea de a reface energia organismului.

Zerul are în compoziția sa un set complet de vitamine B, vitamina C, niacină, vitamina A, vitamina E și biotină. Medicii mai transmit și că are calciu, magneziu, fier și bacterii probiotice numai bune pentru a îmbunătăți starea microflorei intestinale.

Totodată, consumul acestei băuturi reduce formarea gazelor și ajută la normalizarea greutății. Mai mult decât atât, licoarea conține peptide necesare pentru sănătatea ficatului și protejează împotriva demineralizării dentare.