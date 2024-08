Mihaela Bilic recomandă o băutură cu o putere de hidratare de cinci ori mai mare decât apa. Ce trebuie să consumăm pe timp de caniculă, potrivit expertei?

Băutura care hidratează de cinci ori mai bine decât apa. Ce recomandă Mihaela Bilic pentru zilele caniculare

În mijlocul unei veri toride, când temperaturile ating cote alarmante, hidratarea devine o preocupare majoră pentru toți. În acest context, Mihaela Bilic a făcut o dezvăluire surprinzătoare. Conform specialistei, există o băutură care are capacitatea de a hidrata organismul de cinci ori mai eficient decât apa obișnuită. Despre ce e vorba?

Ei bine, Bilic a dezvăluit că preferă laptele în locul apei pentru hidratare personală. Ea a vorbit recent despre beneficiile laptelui în comparație cu alte băuturi,

Potrivit cunoscutei nutriționiste, laptele iese câștigător în fața multor băuturi (inclusiv bere sau kambucha), datorită conținutului său mare de bacterii lactice benefice. Cu cât laptele fermentează mai mult, cu atât conține mai multe culturi bacteriene vii.

“De curând am văzut un documentar simpatic în care se întreba dacă berea este sănătoasă. Berea, kambucha şi laptele erau în această analiză. Asta admir la francezi, că ei nu îşi propun să convingă lumea. Dar concluzia era aceeaşi. Nu avem bacterii lactice în fermentaţia alcoolică din bere şi în fermentaţia acetică din kambucha. Dacă vreţi sănătate de microbiotă, trebuie să consumaţi lapte. Cu cât fermentează mai mult, cu atât e mai plin de culturi bacteriene vii.

Eu nu pot să beau apă, spre exemplu. Eu trăiesc cu lapte. Sub orice formă, că e cafea cu lapte, că e lapte bătut, că e Sana. Iar pentru hidratare, chiar am fost surprinsă plăcut că am reuşit să stârnesc atenţia”, a declarat ea în cadrul podcastului, conform

Mihaela Bilic: ”Este miraculos ca și aliment”

Fie că alegem să-l consumăm simplu sau sub forma produselor lactate fermentate, laptele este un ingredient excelent pentru menținerea sănătății noastre.

Mai mult, potrivit unor studii, de 5 până la 7 ori mai bine decât apa. Acest lucru se datorează conținutului său de grăsimi, proteine și carbohidrați, care ajută organismul să folosească apa mai eficient.

„Am făcut un filmuleţ în care spuneam ce hidratează mai bine. Sunt studii care arată că laptele hidratează de 5 până la 7 ori mai bine decât apa. Cantitatea mică de grăsimi, proteine şi carbohidraţi ajută apa în organism să fie mai bine folosită. Deci este miraculos ca şi aliment, şi îl avem. De ce animal vreţi voi! La fel şi brânza mucegăită”, a explicat Mihaela Bilic.

Se pare că, pe lângă valoarea sa nutritivă recunoscută, laptele se dovedește a fi și un aliat neașteptat în lupta împotriva deshidratării, mai ales în perioadele caniculare.