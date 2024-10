Băutura care menține masa musculară. E una dintre cele mai consumate de oameni

Băutura care menține . E una dintre cele mai consumate de oameni. Descoperirea a fost făcută în urma unui studiu efectuat recent de oamenii de știință, pe 8.300 de adulți din Statele Unite ale Americii.

Licoarea care joacă un rol important în menținerea masei musculare. Se numără printre preferatele persoanelor de pretutindeni

Licoarea care joacă un rol important în menținerea masei musculare. Se numără printre preferatele persoanelor de pretutindeni. Specialiștii au dezvăluit că este o care nu lipsește din rutina multor oameni.

ADVERTISEMENT

Experții sunt de părere că consumul de cafea are foarte multe beneficii, inclusiv în cazul celor care fac sport sau merg frecvent la sală. Această băutură are capacitatea de a accelera metabolismul, ceea ce duce la arderea unui număr mai mare de calorii.

În plus, ajută la o performanță sportivă mai bună. Cafeaua este asociată cu o îmbunătățire a rezistenței, forței, coordonării și a altor abilități sportive. Mai mult, cofeina poate avea o importanță deosebită pentru funcțiile creierului, cum ar fi vigilența, atenția și timpul de reacție.

ADVERTISEMENT

„O creștere potrivită a consumului de cafea și cafeină poate fi promovată în cadrul populațiilor care prezintă un risc mai mare pentru o masă musculară și osoasă mai mică”, au spus experții despre studiul publicat în jurnalul Frontiers in Nutrition, relatează .

„Cercetarea demonstrează o asociere clară între consumul de cafea și cafeină și îmbunătățiri la nivelul masei musculare și osoase”, a completat Scott Keatley, cofondatorul Keatley Medical Nutrition Therapy.

ADVERTISEMENT

Ce beneficii are cafeaua în cazul sportivilor

Cafeaua are rolul de a menține masa musculară, nicidecum nu o poate crește, mai arată specialiștii. Aceștia sunt de părere că băutura are foarte multe beneficii pentru organismul uman pentru că are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante.

De asemenea, specialiștii transmit că această licoare poate ajuta la eliminarea celulelor afectate și la menținerea integrității masei musculare. Este bună și pentru că previne degradarea musculară care vine odată cu îmbătrânirea.

ADVERTISEMENT

Printre efectele pozitive pe care le are consumul de cofeină asupra performanței sportive se numără și reducerea oboselii sau creșterea nivelului de adrenalină. Poate contribui la îmbunătățirea circulației sângelui în masa musculară și la o rezistență mai mare la efort.

În aceeași notă, cercetările sugerează că consumul de cafea cu aproximativ 30-60 de minute înainte de antrenament poate duce la o creștere semnificativă a performanței. Cofeina ajută la mobilizarea acizilor grași din țesuturile adipoase, adică organismul va utiliza grăsimea ca sursă de energie, lăsând carbohidrații pentru efortul intens.