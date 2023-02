Băutura care nu lipsește din dieta lui Theo Rose după ce a rămas însărcinată. Puțină lume s-ar fi așteptat la o asemenea poftă

Băutura care nu lipsește din după ce a rămas însărcinată. Puțină lume s-ar fi așteptat la o asemenea poftă din partea vedetei de la Pro TV, care va naște peste numai câteva luni.

Răcoritoarea care face parte din meniul artistei Theo Rose de când a aflat că va fi mamă. Ce a declarat frumoasa șatenă

Theo Rose a făcut o serie de declarații despre și despre poftele pe care le are de când a aflat că urmează să aducă pe lume un băiețel, rodul iubirii cu actorul și regizorul serialului Clanul, Anghel Damian.

Frumoasa cântăreață consumă foarte multă apă minerală, băutură pe care înainte nu o bea foarte des. Vedeta este în culmea fericirii și spune că nu se gândește în momentul de față să se căsătorească cu iubitul ei.

„Mamaie e atât de fericită și mă bucur că se întâmplă asta când ea e atât de plină de viață și fericită. Am băut apă minerală mai mult decât am băut în toată viața mea și mănânc puțin mai mult, atât.

Nu am pofte extraordinare, nu am fost pretențioasă și nu am avut probleme cu sarcina. Cu toate astea, îmi vine să plâng continuu. Mă abțin totuși. Nu mi-a zis nimeni nimic de nuntă.

Important e să fim fericiți. În biserică m-aș cununa, dar fără petreceri și alte chestii. Am vorbit de asta cu el, mai ales de cununia civilă.

Tata și mamaie au știut din prima că e băiețel! A fost o surpriză faptul că este băiat și chiar mi-am dorit tare”, a dezvăluit Theo Rose în emisiunea moderată de Cătălin Măruță la .

Theo Rose, pofte de gravidă. A cerut ajutorul fanilor

Theo Rose a avut câteva pofte de gravidă, după cum a povestit pe rețelele de socializare în urmă cu aproape o lună. Artista a cerut ajutorul fanilor, precizând că vrea să mănânce produse de patiserie proaspete.

Cornul cu gem și ștrudelul cu vișine au trimis-o cu gândul la copilărie și la preparatele culinare pe care obișnuia să le consume înainte să devină persoană publică.