Băutura miraculoasă care elimină toate toxinele din organism. Se face simplu și cu puține ingrediente

După mesele îmbelșugate de sărbători se recomandă neapărat o băutură miraculoasă care din organism. Cei care au încercat-o susțin că se face simplu și cu puține ingrediente, care au prețuri mici în toate magazinele din România.

Licoarea ideală pentru a înlătura ”otrăvurile” din corp

Nutriționiștii vin cu sfaturi după sărbătorile de iarnă care au fost, cu siguranță, cu multe preparate culinare grase și cu băuturi alcoolice. În primul rând, este extrem de important ca alimentația să fie mai lejeră.

În al doilea rând, oamenii pot consuma o licoare ideală care are rolul de a înlătura „otrăvurile” din corp. Aceasta are numeroase proprietăți pentru sănătatea umană și în plus, se pregătește cu produse la îndemâna tuturor.

Băutura simplă și detoxifiantă se face cu apă, care se amestecă cu castravete, mentă și lămâie. Aceasta este o alegere extraordinar de bună pentru persoanele care doresc să fie energice acum, la început de an nou.

De asemenea, licoarea este perfectă pentru cei care vor să aibă un organism mai ușor după toate preparatele culinare consumate la Crăciun și Revelion. Castravetele și lămâia se taie felii și se pun într-o carafă mare. Se adaugă și frunzele de mentă și se toarnă apa peste.

Amestecul obținut se lasă la frigider timp de 3-6 ore sau peste noapte pentru o infuzie mai intensă. În acest interval ingredientele au timp să-și elibereze aromele în apă. Se consumă dimineața pe stomacul gol pentru un efect energizant și detoxifiant.

Această miraculoasă poate fi băută și pe parcursul zilei pentru a menține organismul hidratat. Nutriționiștii susțin că trebuie să se consume în maximum 24 de ore, ulterior se poate face o altă cantitate.

Ce beneficii are apa cu castravete, mentă și lămâie

Apa cu castravete, mentă și lămâie hidratează și energizează pentru că are un conținut ridicat de vitamine și minerale. Băutura reduce balonarea pentru că menta calmează stomacul și disconfortul abdominal.

Mai mult, uleiurile esențiale din mentă, cum ar fi mentolul, promovând o digestie eficientă. Castravetele are efect diuretic ușor, ducând la eliminarea retenției de apă. În plus, licoarea sprijină digestia și detoxifierea.

Combinația de castravete, mentă și lămâie facilitează eliminarea toxinelor din organism. Pe de altă parte, acidul citric este bun în stimularea producției de enzime digestive. Un alt beneficiu este îmbunătățirea aspectului pielii.