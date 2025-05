Băutura naturală care reduce stresul și prelungește viața. Se poate consuma în loc de cafea

Oamenii de știință din Marea Britanie au realizat un studiu notabil. Cercetătorii au descoperit care este, de fapt, care reduce stresul și prelungește viața. Aceasta se poate consuma în loc de cafea, încă de la primele ore ale dimineții.

Care e băutura ce reduce stresul și prelungește viața

Cafeaua este o licoare care nu lipsește din rutina oamenilor. Specialiștii sunt de părere că aceasta poate fi înlocuită cu mare succes cu alta. Aceasta are în compoziția sa antioxidanți puternici și buni pentru sănătate.

Băutura naturală care are rolul de a scădea stresul este ceaiul negru, relatează . Licoarea este cunoscută drept una care are puterea de a prelungi existența celor care o consumă. În plus, are o serie de avantaje potențiale pentru organism.

Printre acestea se numără faptul că poate reduce semnificativ riscul de boli cardiovasculare. Studiile realizate de-a lungul timpului au demonstrat faptul că poate scădea riscul de accidente vasculare cerebrale, una dintre principalele cauze de deces prematur.

Mai mult, ceaiul negru are un conținut ridicat de flavonoide. Oamenii de știință transmit că acești compuși vegetali sunt cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante. Așadar, ajută la protejarea celulelor organismului de daunele cauzate de radicalii liberi dăunători.

În aceeași notă, consumul regulat de flavonoide a fost asociat cu îmbunătățirea sănătății inimii, scăderea nivelului de colesterol și chiar pierderea în greutate. Ceaiul negru poate proteja împotriva calcifierii arteriale, adică băutorii pot reduce șansele de a dezvolta probleme vasculare grave.

Câte căni de ceai negru se pot consuma pe zi

Ceaiul negru este o băutură naturală care , având multiple proprietăți pentru sănătate. Nutriționiștii recomandă ca această licoare să se consume simplă, însă cu moderație. Nu trebuie să se exagereze cu aceasta.

Mai mult, experții recomandă să se bea fără a adăuga în cană lapte. O parte dintre studii sugerează că proteinele din lapte se pot lega de polifenolii din ceai, reducându-le eficacitatea. Indicat ar fi să nu se bea mai mult de trei cești de pe zi.

În concluzie, licoarea reprezintă o opțiune validă, dar mai blândă decât cafeaua. O singură ceașcă de ceai negru are, de obicei, aproximativ 47 mg de cofeină. Pe de altă parte, o cană de cafea conține circa 95 mg de cofeină.