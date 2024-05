Băutura naturală care te scapă de senzația de rău după mese copioase. E perfectă dacă ai mâncat prea mult de Paște

Băutura naturală care te ajută în cazul în care ai mâncat prea mult. Este numai bună pentru Paște, când oamenii, după o lungă perioadă de post, obișnuiesc să se înfrupte din toate preparatele și să exagereze.

Băutura naturală pe care este bine să o ai în casă de Paște

După cele 48 de zile în care au ținut multe persoane sunt tentate să mănânce din toate mâncărurile delicioase. Cozonacul, pasca și însă excesele pot duce la probleme serioase.

Nimeni nu își dorește să se simtă rău în această zi sau să ajungă să aibă nevoie de ajutorul medicilor. De aceea, este bine de știut că există o băutură naturală care te scapă de senzația neplăcută ce apare după mesele copioase.

Este vorba despre ceaiul de ghimbir, care de mii de ani este consumat pentru proprietățile sale curative. Acesta se prepară din rădăcina dată pe răzătoare adăugată în apă clocotită. Este important ca după ce focul a fost oprit, vasul cu ceai să fie acoperit și lăsat la infuzat pentru 30 de minute.

O singură rădăcină de 5 centimetri este suficientă pentru 500 ml/1 litru de apa, în funcție de cât de concentrată îți dorești să fie băutura. După gust, se poate îndulci cu miere și se poate adăuga mentă sau lămâie.

Beneficiile ceaiului de ghimbir

Ceaiul de ghimbir are zero colesterol și conține vitaminele C, B6. În plus, este bogat în fier, magneziu, calciu, potasiu, sodiu și proteine, dar și uleiuri volatile: gingerol, cineol, elemen, borneol, bisabolen, curcumen și phelladrene.

Nu doar că această băutură combate greața, dar are mai multe benefici pentru organism. Este un bun aliat în combaterea kilogramelor în plus, reducând apetitul și poftele alimentare.

În plus, scade aciditatea gastrică, stimulează enzimele din intestine care au rol în absorbția nutrientilor, stimulând astfel procesul de digestie și eliminând disconfortul gastric și balonarea.

Pe de altă parte, ceaiul de ghimbir susține sistemul cardio-vascular, combate stresul, scade glicemia și poate fi folosit chiar și în ritualurile de frumusețe, deoarece combate căderea părului.