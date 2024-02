Băutura pe care o poți consuma dimineața în loc de cafea. E un real energizant natural

Băutura pe care o poți consuma dimineața, în loc de cafea. Îți va da mai multă energie și are numeroase beneficii pentru sănătate. Se găsește ușor și are un gust puternic.

Băutura pe care e bine să o bei dimineața, în loc de cafea

la scurt timp după ce se trezesc, pentru a avea energie de-a lungul zilei. Este o băutură care se poate prepara cu lapte sau fără, în diferite moduri, motiv pentru care mulți îi adoră gustul.

Cu toate acestea, dacă te-ai săturat de cafea și vrei să încerci altceva, dar care să-ți dea chiar și mai multă energie, poți opta pentru ceaiul negru. Are un conținut ridicat de cofeină, așa că îl poți consuma în prima parte a zilei.

Ceaiul negru acționează ca un energizat pentru sistemul nervos datorită cofeinei. Toate funcțiile organismului sunt stimulate, iar concentrarea va fi și ea îmbunătățită. Acest ceai conține L-teanina, un aminoacid care crește activitatea alfa din creier.

Atenția și memoria sunt și ele îmbunătățite, întrucât acest ceai stimulează circulația sângelui și oxigenarea creierului. Poți consuma o ceașcă de ceai negru și la o oră după masa de prânz, dacă vrei să crești productivitatea după-amiaza.

O ceașcă de ceai negru conține o treime, chiar și jumătate din câtă cofeină are cafeaua. “Deoarece ceaiul are cofeină plus L-teanină, un compus care ajută organismul să producă mai mulți neurotransmițători calmanți, ceaiul negru vă poate oferi un impuls mai echilibrat”, a explicat medicul diabetician Robin Foroutan, conform .

În plus, ceaiul negru este bogat în antioxidanți. Cu ajutorul acestora, organismul luptă împotriva radicalilor liberi, care duc la îmbătrânire și la creșterea numărului de toxine din țesuturi.

este faptul că acesta ajută la o digestie mai bună datorită conținutului de polifenoli. Totodată, ajută la reducerea zahărului din sânge, dar e bine să-l consumi neîndulcit.

De asemenea, la fel ca ceaiul verde, stimulează metabolismul și ajută la eliminarea toxinelor și a apei în exces, notează . Consumul de ceai negru ajută la îmbunătățirea sistemului osos, dar are beneficii pentru inimă, păr, piele și unghii.

Cum se prepară ceaiul negru

Dacă vrei să prepari ceai negru, începe prin a fierbe apa. Dacă ai pliculețe de ceai din comerț, poți adăuga unul într-o cană pe care să o umpli cu apă fierbinte.

În cazul ceaiului din frunze vrac, se folosesc 2 – 3 g de frunze de ceai într-o strecurătoare, pentru fiecare 200 ml de apă. Ceaiul trebuie lăsat la infuzat în apă timp de 3 – 5 minute. Dacă îți dorești ca băutura să fie mai puternică, poți adăuga mai multe frunze, pe care să le lași mai mult la infuzat.

După înmuiere, plicul de ceai sau frunzele se scot și poți savura băutura. Ceaiul negru se poate consuma și cu lămâie sau cu lapte, după gust. Cel mai sănătos este să-l bei fără îndulcitor.

Chiar dacă este sănătos, există câteva contraindicații atunci când vine vorba de acest ceai. Femeile însărcinate și persoanele care au afecțiuni cardiovasculare, diabet sau iau anumite medicamente trebuie să consulte medicul înainte de a bea ceai negru.