Băutura pe care trebuie să o consumi înainte de culcare. Îmbunătățește considerabil calitatea somnului

Băutura pe care experții o recomandă înainte de culcare. Te poate ajuta să adormi mai repede și nu te vei mai trezi în timpul nopții. De asemenea, poate stimula chiar pierderea în greutate.

Băutura pe care trebuie să o consumi înainte de culcare

Laptele este o sursă importantă de nutrienți , mai ales atunci când este băut înainte de culcare. Beneficiile sunt numeroase: poți să adormi mai repede și să dormi mai profund, nu te mai trezești pe timpul nopții și chiar

Câteva studii realizate pe oameni și animale au demonstrat că ne odihnim mai bine atunci când consumăm lapte, datorită conținutului de triptofan, ce contribuie la producerea de serotonină, și melatonină – care ajută la reglarea ritmului circadian.

Pe de alte parte, este recomandat să consumi lapte înainte de culcare deoarece este o băutură bogată în proteine și elimină senzația de foame. Totodată, are un efect calmant. Teoriile explică fenomenul prin asocierea cu momentele din copilărie.

Astfel, amintirile plăcute te calmează și poți să dormi mai bine pe parcursul întregii nopți. Somnul odihnitor este foarte important pentru sănătate, iar lipsa lui poate conduce la probleme serioase.

Te ajută să scapi de kilogramele în plus

De asemenea, dacă vrei să pierzi în greutate, bea lapte înainte de culcare. Atunci când nu dormim bine, corpul are de suferit, dar pentru că acest aliment conține proteine nutritive, înlocuiește gustările de seară.

Laptele poate fi considerat un adevărat aliment minune, recomandat și pentru persoanele care merg la sală. Cazeina și zerul din compoziția sa intensifică și sintetizează proteinele în mușchi peste noapte, notează

Mihaela Bilic este printre fanii acestei băuturi, pe care o consumă frecvent. „Eu nu pot să beau apă, spre exemplu. Nu am o relație bună cu apa. Eu trăiesc cu lapte. Beau sub orice formă, că e cafea cu lapte, că e lapte bătut, că e Sana. Iar pentru hidratare, chiar am fost surprinsă plăcut că am reuşit să stârnesc atenţia, cu toate că mereu am fost un fan al laptelui.

Am făcut un filmuleţ în care spuneam ce hidratează mai bine. Sunt studii care arată că laptele hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa. Cantitatea mică de grăsimi, proteine şi carbohidraţi ajută apa în organism să fie mai bine folosită. Deci este miraculos ca şi aliment, şi îl avem”, a spus nutriționistul