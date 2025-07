Băuturile care hidratează pe timp de caniculă. Ce trebuie să eviți

Specialiștii au ponturi utile pentru a trece cu bine peste vară. Ei au făcut o listă cu băuturile care pe timp de caniculă și care nu trebuie să lipsească din frigider. Sunt sănătoase și nu au deloc prețuri mari. În schimb, experții explică ce trebuie să eviți și de ce.

Băuturile care hidratează pe timp de caniculă

Pentru a funcționa în parametrii normali organismul uman are nevoie de doar câteva lucruri de bază. Hidratarea este un factor esențial, cu atât mai mult în zilele cu temperaturi ridicate. Licorile ideale în aceste momente nu sunt deloc puține la număr.

Apa este recomandată de toate cadrele medicale. În lipsa acestei băuturi corpul uman și implicit, organele, încep să aibă probleme. În cele din urmă oamenii simt o stare neplăcută și pot ajunge la deshidratare.

Deficitul de apă poate complica unele afecțiuni sau poate declanșa altele noi. Îți dai seama că nu ești în regulă atunci când ai senzație de sete sau buzele uscate. Ești deshidratat și atunci când gura este uscată în permanență.

Indicat ar fi să se consume un pahar cu apă, aproximativ 250 ml, la fiecare 15 – 20 minute. Prin urmare, este necesar un litru de apă pe oră, în condiții de căldură intensă. În caz contrar, se poate ajunge la oboseală severă, călduri excesive, amețeli, insuficiență renală și crampe musculare.

Ce alte licori hidratează

Apa nu este singura băutură care hidratează pe timp de . Pe lista specialiștilor se află și apa de cocos care are în compoziția sa electroliți naturali. Printre aceștia se numără potasiu, sodiu și magneziu. În plus, are puțin zahăr și nu conține aditivi.

Apa de cocos în varianta naturală este ideală pentru refacerea rapidă după transpirație, mai ales după exerciții fizice. De asemenea, în zilele cu temperaturi crescute este perfectă apa infuzată cu fructe sau limonada făcută în casă, fără mult zahăr.

Ceaiurile de plante reci sunt recomandate pentru că hidratează de minune. Cele mai bune sunt cele de mentă, mușețel și hibiscus pentru că nu conțin cofeină. Un alt produs revigorant este sucul natural, cum ar fi din pepene roșu, castravete, ananas sau căpșuni.

Toate aceste băuturi nu au zahăr suplimentar în compoziția lor. Și unde mai pui că hidratează pentru că au apă și minerale naturale. Laptele cu un conținut scăzut de grăsime ajută la rehidratare. Conține proteine și minerale.

Ce trebuie să eviți pe caniculă

Băuturile care hidratează pe timp de caniculă sunt simple și la îndemâna tuturor. Pe de altă parte, specialiștii transmit ce trebuie să eviți în această perioadă pentru a sta departe de problemele de ordin medical.

Alcoolul nu trebuie să se găsească în niciun pahar. Acesta reprezintă un diuretic puternic, care favorizează eliminarea apei din organism. Cafeaua, ceaiul cu cofeină și energizantele cresc urinarea și reduc cantitatea totală de lichide disponibile în corp.

În felul acesta se poate ajunge rapid la deshidratare, în special pe caniculă. Mai mult, doctorii le recomandă oamenilor să stea departe de băuturile zaharoase și carbogazoase pentru că au mult zahăr în compoziția lor.

Din păcate, zahărul care se găsește în aceste licori din comerț are rolul de a încetini absorbția apei de către celule. Așadar, contribuie la efectul deshidratant. Băuturile foarte reci consumate în cantități mari nu hidratează pe caniculă.