Sport

Bayer Leverkusen a numit un nou antrenor după dezastrul Erik ten Hag! Nu a mai pregătit o echipă de club din 2019

Bayer Leverkusen l-a demis pe Erik ten Hag după doar două etape, iar noul tehnician al echipei a fost prezentat oficial.
Bogdan Mariș
08.09.2025 | 19:31
Bayer Leverkusen a numit un nou antrenor dupa dezastrul Erik ten Hag Nu a mai pregatit o echipa de club din 2019
ULTIMA ORĂ
Bayer Leverkusen a prezentat oficial noul antrenor. FOTO: Hepta

Mandatul lui Erik ten Hag la Bayer Leverkusen a fost unul cu adevărat dezastruos, tehnicianul fiind demis după ce echipa a obținut doar un punct în primele două etape de campionat. În locul olandezului, fosta campioană a Germaniei a ales un nume surprinzător, un tehnician care nu a mai antrenat o echipă de club din 2019.

ADVERTISEMENT

Bayer Leverkusen a prezentat oficial noul antrenor

Kasper Hjulmand, selecționer al Danemarcei în perioada 2020 – 2024, va fi noul antrenor principal al celor de la Bayer Leverkusen. Informația a fost confirmată de gruparea din Bundesliga. „Kasper Hjulmand este noul antrenor al lui Bayer 04 Leverkusen.

Danezul a semnat un contract până în iunie 2027 și va fi succesorul lui Erik ten Hag”, au transmis cei de la Bayer Leverkusen pe site-ul oficial. Hjulmand va debuta pe banca echipei vineri, când Leverkusen o va întâlni pe Eintracht Frankfurt în etapa a treia din Bundesliga. Germanii vor lua startul în actualul sezon de Champions League pe 18 septembrie cu un duel pe terenul lui FC Copenhaga.

ADVERTISEMENT

Cine este Kasper Hjulmand, noul antrenor al lui Bayer Leverkusen

După o carieră modestă de fotbalist, care s-a încheiat la vârsta de doar 26 de ani din cauza unei accidentări, Kasper Hjulmand a început să antreneze la echipa U18 a celor de la Lyngby. În 2006, acesta a preluat prima echipă, unde a activat timp de doi ani, înainte de a deveni antrenor secund la Nordsjaelland.

În 2011, Hjulmand a preluat postul de antrenor principal, cucerind titlul în chiar primul său sezon. După trei ani la cârma echipei, danezul a semnat cu Mainz, unde a avut însă o experiență nefastă, fiind demis în februarie 2015 după ce echipa a traversat o serie dezastruoasă, cu o singură victorie în 14 meciuri.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

Mai apoi, tehnicianul a revenit pe banca lui Nordsjaelland, unde a petrecut încă trei sezoane și jumătate înainte de a pleca în vara lui 2019. Hjulmand a devenit selecționerul Danemarcei în 2020 și a condus echipa timp de patru ani, participând la trei turnee finale. La EURO 2020, echipa a avut o prestație remarcabilă, fiind eliminată în semifinale de Anglia după un penalty controversat. Apoi, danezii au părăsit Cupa Mondială din 2022 în faza grupelor și EURO 2024 în optimi, selecționerul renunțând la post după competiția din Germania.

ADVERTISEMENT
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei...
Digisport.ro
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale

Ce a declarat noul antrenor al lui Bayer Leverkusen după numirea pe banca echipei

Kasper Hjulmand a oferit o primă reacție după ce a fost numit pe banca lui Bayer Leverkusen. „Tot timpul am perceput Bayer 04 ca pe un club bine condus, bine structurat și foarte ambițios. Această impresie a devenit mai puternică în ultimele zile. Este o onoare să antrenez o astfel de echipă. După succesele extraordinare din trecut, sunt foarte motivat de oportunitatea de a forma viitorul clubului, atât cu jucători experimentați, cât și cu fotbaliști noi”, a afirmat tehnicianul.

  • 53 de ani are Kasper Hjulmand
  • 2 a fost locul ocupat de Bayer Leverkusen în sezonul trecut din Bundesliga
ADVERTISEMENT
Marius Marin, motivat la maxim înainte de Cipru – România: ”Ne așteaptă patru...
Fanatik
Marius Marin, motivat la maxim înainte de Cipru – România: ”Ne așteaptă patru finale și vrem să le câștigăm pe toate”. Video
Mihai Pintilii a numit singurul jucător de la FCSB care face față cu...
Fanatik
Mihai Pintilii a numit singurul jucător de la FCSB care face față cu brio presiunii
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit....
Fanatik
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a spulberat orice îndoială cu o simplă imagine
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Elena Udrea, acuzații extrem de grave: ”CFR Cluj mereu a fost susținută de...
iamsport.ro
Elena Udrea, acuzații extrem de grave: ”CFR Cluj mereu a fost susținută de Burleanu și FRF! Neluțu Varga e o interfață a domnului Coldea”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!