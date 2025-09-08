Bayer Leverkusen a numit un nou antrenor după dezastrul Erik ten Hag! Nu a mai pregătit o echipă de club din 2019

Mandatul lui Erik ten Hag la Bayer Leverkusen a fost unul cu adevărat dezastruos, tehnicianul fiind demis după ce echipa a obținut doar un punct în primele două etape de campionat. În locul olandezului, fosta campioană a Germaniei a ales un nume surprinzător, un tehnician care nu a mai antrenat o echipă de club din 2019.

Bayer Leverkusen a prezentat oficial noul antrenor

Kasper Hjulmand, selecționer al Danemarcei în perioada 2020 – 2024, va fi noul antrenor principal al celor de la Bayer Leverkusen. Informația a fost confirmată de gruparea din Bundesliga. „Kasper Hjulmand este noul antrenor al lui Bayer 04 Leverkusen.

Danezul a semnat un contract până în iunie 2027 și va fi succesorul lui Erik ten Hag”, au transmis cei de la Bayer Leverkusen pe . Hjulmand va debuta pe banca echipei vineri, când Leverkusen o va întâlni pe Eintracht Frankfurt în etapa a treia din Bundesliga. Germanii vor lua startul în pe 18 septembrie cu un duel pe terenul lui FC Copenhaga.

Cine este Kasper Hjulmand, noul antrenor al lui Bayer Leverkusen

După o carieră modestă de fotbalist, care s-a încheiat la vârsta de doar 26 de ani din cauza unei accidentări, Kasper Hjulmand a început să antreneze la echipa U18 a celor de la Lyngby. În 2006, acesta a preluat prima echipă, unde a activat timp de doi ani, înainte de a deveni antrenor secund la Nordsjaelland.

În 2011, Hjulmand a preluat postul de antrenor principal, cucerind titlul în chiar primul său sezon. După trei ani la cârma echipei, danezul a semnat cu Mainz, unde a avut însă o experiență nefastă, fiind demis în februarie 2015 după ce echipa a traversat o serie dezastruoasă, cu o singură victorie în 14 meciuri.

Mai apoi, tehnicianul a revenit pe banca lui Nordsjaelland, unde a petrecut încă trei sezoane și jumătate înainte de a pleca în vara lui 2019. Hjulmand a devenit selecționerul Danemarcei în 2020 și a condus echipa timp de patru ani, participând la trei turnee finale. La EURO 2020, echipa a avut o prestație remarcabilă, fiind eliminată în semifinale de Anglia după un penalty controversat. Apoi, danezii au părăsit Cupa Mondială din 2022 în faza grupelor și , selecționerul renunțând la post după competiția din Germania.

Ce a declarat noul antrenor al lui Bayer Leverkusen după numirea pe banca echipei

Kasper Hjulmand a oferit o primă reacție după ce a fost numit pe banca lui Bayer Leverkusen. „Tot timpul am perceput Bayer 04 ca pe un club bine condus, bine structurat și foarte ambițios. Această impresie a devenit mai puternică în ultimele zile. Este o onoare să antrenez o astfel de echipă. După succesele extraordinare din trecut, sunt foarte motivat de oportunitatea de a forma viitorul clubului, atât cu jucători experimentați, cât și cu fotbaliști noi”, a afirmat tehnicianul.

53 de ani are Kasper Hjulmand

2 a fost locul ocupat de Bayer Leverkusen în sezonul trecut din Bundesliga