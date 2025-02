Bayer Leverkusen – Bayern Munchen, în etapa a 22-a din Bundesliga, 19:30. Echipele probabile și cotele la pariuri

Etapa cu numărul 22 din Bundesliga ne aduce în prim-plan un duel demn de UEFA Champions League. Campioana en-titre, Bayern Leverskusen, așteaptă vizita liderului Bayern Munchen, iar spectacolul este garantat!

Live video Bayer Leverkusen – Bayern Munchen în etapa 22 din Bundesliga. Campioana, pe urmele liderului

După ce a câștigat fără prea mari probleme titlul de campioană în sezonul trecut, fiind neînvinsă pe tot parcursul campionatului, Bayern Leverkusen a demonstrat încă o dată că este o echipă sclipitoare sub bagheta lui Xabi Alonso, , și se află pe locul secund în Bundesliga.

Cu 46 de puncte acumulate în primele 21 de etape, „farmaciștii” au înregistrat 13 victorii, 7 egaluri și doar o singură înfrângere în campionatul intern. În UEFA Champions League, Bayern Leverkusen s-a calificat de pe treapta a 6-a în optimi.

De cealaltă parte, Bayern Munchen defilează în Bundesliga! Formația pregătită de Vincent Kompany ocupă fotoliul de lider și a adunat 54 de puncte. „Bavarezii” au o serie de 7 victorii în campionat, iar următoarea „țintă” este Bayer Leverkusen. Î .

Cine transmite la TV derby-ul Bayer Leverkusen – Bayern Munchen, din etapa 22 a Bundesliga, de la 19:30

Partida care se va disputa pe „BayArena” din Leverkusen va fi televizată în România pe canalul Digi Sport 2, de la 19:30. îți oferă actualizări în timp real și Bayer Leverkusen – Bayern Munchen LIVE VIDEO, meci care se va transmite și pe Digi Online.

Echipe probabile Bayer Leverkusen – Bayern Munchen, etapa 22 Bundesliga

Atât Xabi Alonso, cât și Vincent Kompany vor aborda meciul ca pe o adevărată finală, fiind vorba despre cel mai echilibrat duel posibil din campionat. Iată cum arată echipele probabile ale tehnicienilor:

Bayer Leverkusen : Hradecky – Hermoso, Tah, Hincapie – Mukiele, Xhaka, Andrich, Arthur – Tella, Garcia – Boniface. Antrenor : Xabi Alonso.

Bayern Munchen : Neuer – Boey, Upamecano, Kim, Guerreiro – Kimmich, Pavlovic- Olise, Musiala, Sane – Kane. Antrenor : Vincent Kompany.

Cote la pariuri Bayer Leverkusen – Bayern Munchen

Deși are avantajul terenului propriu, formația pregătită de Xabi Alonso are o cotă de doar 3,15 la casele de pariuri pentru o victorie, pe când rivala Bayern Munchen este văzută drept favorită și este cotată cu 2,22 pentru cele 3 puncte. Remiza are cota 3,65.

Vezi rezumat video și toate fazele din Bayer Leverkusen – Bayern Munchen. Află primul când se dă gol

îți oferă live video Bayer Leverkusen – Bayern Munchen, în etapa 22 din Bundesliga. Aici găsești cele mai tari actualizări și tot de aici afli primul când se marchează. Rămâi pe site-ul nostru și citește totul despre derby-ul actualului sezon din Bundesliga.

La final, tot aici găsești Bayer Leverkusen – Bayern Munchen rezumat video, cu golurile și toate fazele importante. După meci, îți oferim și clasamentul actualizat din campionatul Germaniei.