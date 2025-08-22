Sport

Bayern a demolat-o pe Leipzig în primul meci al sezonului din Bundesliga: 6-0! Luis Diaz a debutat cu gol

Show total făcut de Bayern Munchen în primul meci din noul sezon din Bundesliga. Harry Kane și Luis Diaz, remarcații serii.
Alex Bodnariu
22.08.2025 | 23:46
Bayern Munchen a făcut instrucție cu Leipzig în primul meci din noul sezon de Bundesliga. Bavarezii au câștigat partida de pe „Allianz Arena” cu scorul de 6-0. Luis Díaz a marcat primul său gol pentru noua echipă, iar Harry Kane a făcut spectacol în partea secundă a duelului.

Bayern Munchen a demolat-o pe Leipzig în prima etapă din Bundesliga

Campioana Germaniei a început perfect meciul cu Leipzig. Olise a deschis rapid scorul în minutul 27, după mai multe ocazii ratate de echipa lui Kompany. Câteva minute mai târziu, Luis Díaz, jucătorul adus de la Liverpool, a înscris primul său gol pentru formația de pe „Allianz Arena”, după o pasă de la Gnabry.

Același Gnabry a contribuit decisiv și la golul de 3-0. Atacantul german l-a găsit excelent pe Olise, iar francezul a mărit diferența. Jucătorii de la Leipzig nu au reușit să își revină nici după pauză, iar asediul bavarezilor a continuat în partea secundă.

Harry Kane a înscris un hat-trick de zile mari. Atacantul englez a punctat de trei ori în doar 14 minute. La golul de 5-0, Luis Díaz, fostul jucător al lui Liverpool, a pasat decisiv. Bayern putea să mai marcheze, însă Gulácsi, portarul lui Leipzig, a reușit să evite câteva goluri.

Legenda fotbalului german o vede pe Bayern în finala UEFA Champions League

Bayern Munchen arată excelent în acest start de sezon și se anunță drept o candidată la trofeul UEFA Champions League. Lothar Matthäus, fostul mare fotbalist german și câștigător al „Balonului de Aur”, e de părere că echipa lui Kompany poate pune în acest sezon mâna pe „Urecheată”.

„Dacă rămân feriți de accidentări, pot să se bată pentru primele patru locuri din Europa și chiar să câștige Liga Campionilor. Întrebarea cine va fi campioana Germaniei are un răspuns simplu – cu siguranță FC Bayern”, a declarat Matthäus pentru Kicker.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
