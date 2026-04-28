Bayern, fără Kompany la turul cu PSG din semifinalele Champions League. Gluma făcută pe seama lui Mourinho: „Nu încap în coșul de rufe”

Vincent Kompany (40 de ani) este suspendat pentru meciul PSG – Bayern Munhen de marți seară, turul semifinalelor din Champions League, pentru cumul de cartonașe galbene. Rolul său de pe banca tehnică a bavarezilor va fi preluat în acest context de către secundul englez Aaron Danks (42 de ani). La conferința de presă premergătoare partidei s-a prezentat totuși principalul belgian.

Cu această ocazie, printre altele, fostul mare fundaș central a vorbit în mod special despre vedetele Jamal Musiala și Michael Olise. „În primul rând, totul se reduce la calitatea jucătorilor. Apoi putem discuta despre obiective și despre filosofia de joc. Avem nevoie de jucători care pot băga mingea în plasă, avem nevoie de un portar care să facă parade și de fundași care să poată deposeda adversarii. Toate celelalte sunt doar detalii. Realitatea este că avem nevoie doar de calitate. Și o avem. Jamal (n.r. Musiala) nu ar trebui să își facă griji în privința Campionatului Mondial. Felul în care a jucat pentru noi în ultimele meciuri vorbește de la sine.

Întotdeauna am spus că îi vor acorda timpul de care are nevoie. Poate juca un rol important. Dar avem și alți jucători care pot decide un meci. (n.r. Despre Michael Olise) Ce a realizat anul acesta și cum a evoluat! Dar nu trebuie să uităm că este încă la prima sa semifinală de Liga Campionilor și are doar doi ani la nivel înalt. Cred că încă se poate îmbunătăți. Încă este loc de progres, iar asta este impresionant”, a spus la conferința de presă premergătoare meciului, citat de

Gluma făcută de Vincent Kompany când a fost întrebat despre Jose Mourinho

În sezonul 2004 – 2005, Bayern Munchen s-a duelat la un moment dat cu Chelsea în Champions League. era atunci antrenorul londonezilor și a fost suspendat de asemenea la acea partidă. Atunci, s-a zvonit că portughezul s-a ascuns într-un coș de rufe din vestiar pentru a „fenta” sancțiunea respectivă. Întrebat dacă este tentat să facă acum același lucru, Kompany a glumit și a spus:

„Am 1.92 m. înălțime, nu încap într-un coș de rufe, din păcate. Există antrenori care au experiență fără a sta pe bancă. Așa sunt eu. Am fost jucător – antrenor în primul meu an. Regula este să stai pe teren. Dar dacă ești accidentat ca jucător, nu ai voie să stai pe bancă. Am fost des accidentat și am jucat în multe meciuri în locuri diferite și cu atmosfere diferite. Din păcate, am multă experiență în acest domeniu”.