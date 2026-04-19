E gata! Bayern Munchen, din nou campioană în Germania. Bavarezii au obținut cel de-al 34-lea titlu din istorie în Bundesliga, cu patru etape înainte de finalul sezonului

„Un nou sezon, același deznodământ” este definiția Bundesligii din ultimul deceniu și jumătate, de când Bayern Munchen domină autoritar fotbalul german, iar astăzi s-a scris o nouă filă de istorie. Trupa pregătită de Vincent Kompany a câștigat categoric în fața lui VfB Stuttgart pe Allianz Arena, scor 4-2, în runda cu numărul #30, și a obținut matematic cel de-al 34-lea titlu de campioană din istoria clubului.

Bayern Munchen este din nou campioană în Bundesliga! Bavarezii și-au adjudecat al 34-lea titlu din istorie cu 4 etape înainte de finalul sezonului

După eșecul suferit de Borussia Dortmund pe terenul lui Hoffenheim sâmbătă, 1-2, bavarezii aveau nevoie de un singur punct în disputa cu Stuttgart pentru a deveni matematic campioni. Chiar și așa, elevii lui Vincent Kompany nu s-au mulțumit doar cu o remiză și au oferit o nouă lecție de fotbal, câștigând cu 4-2 în fața șvabilor, chiar sub privirile propriilor suporteri.

Oaspeții au reușit să deschidă scorul prin Chris Fuhrich, în minutul 21 al întâlnirii, însă apoi a urmat demonstrația de forță ofensivă a campioanei. Raphael Guerreiro (31′), Nicolas Jackson (33′), Alphonso Davies (37′) și Harry Kane (52′) au semnat golurile lui Bayern, care au adus cel de-al 34-lea titlu din istorie pe Allianz Arena și deja al doilea pentru Kompany pe banca bavarezilor, după cel câștigat în stagiunea precedentă. Elevii lui Sebastian Hoeness au stabilit scorul final al partidei cu un gol superb, izbutit de Chema Andres (89′), dar reușita respectivă a mai contat doar pentru impresia artistică.

Bayern a câștigat de 13 ori Bundesliga în ultimii 14 ani!

Bavarezii domină autoritar Bundesliga de mai bine de un deceniu. În ultimii 14 ani, formația de pe Allianz Arena a câștigat titlul de campioană de nu mai puțin de 13 ori. Singurul sezon în care Bayern a fost detronată din fruntea Germaniei a fost 2023/2024, atunci când Xabi Alonso a condus-o pe Bayer Leverkusen către primul titlu din istoria clubului.

Exceptând stagiunea respectivă, a defilat pe plan intern aproape de fiecare dată, reușind să câștige titlul de cele mai multe ori cu mai multe etape înainte de finalul sezonului, așa cum s-a întâmplat și acum. În actuala ediție de Bundesliga, Borussia Dortmund a fost singura echipă capabilă să lupte cu mașinăria de fotbal bavareză, dar în cele din urmă, „galben-negrii” și-au arătat limitele, iar Bayern a reușit astfel să cucerească trofeul cu patru etape înainte de încheierea campaniei.

Bayern Munchen poate face tripla în acest sezon!

Odată cu adjudecarea titlului în Bundesliga, trupa lui Vincent Kompany se poate concentra acum 100% pe celelalte două competiții în care mai este angrenată în acest final de stagiune. Este vorba despre Liga Campionilor, respectiv Cupa Germaniei. În ambele turnee, Bayern este deja calificată în penultimul act.

Dacă vorbim despre Liga Campionilor, bavarezii urmează să dea piept în semifinale cu Paris Saint-Germain, actuala deținătoare a trofeului, asta după ce în sferturi, (2-1 pe Santiago Bernabeu și 4-3 la Munchen). Prima manșă cu PSG se va disputa pe Parc des Princes, pe 28 aprilie, iar returul va avea loc în Germania, o săptămâna mai târziu, mai exact pe 6 mai. Câștigătoarea acestei „duble” va da piept în marea finală de la Budapesta cu învingătoarea dintre Atletico Madrid și Arsenal.

În ceea ce privește tabloul Cupei Germaniei, Bayern va juca pe terenul lui Bayer Leverkusen în penultimul act al competiției, iar câștigătoarea o va întâlni fie pe VfB Stuttgart, fie pe Freiburg în finala de la Berlin. Semifinala împotriva „aspirinelor” este programată pe 22 aprilie și va avea loc pe BayArena.