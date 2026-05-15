Bayern Munchen a luat decizia cu privire la viitorul lui Manuel Neuer! Ce se întâmplă cu „veteranul” german

Bayern Munchen a făcut anunțul oficial cu privire la viitorul lui Manuel Neuer. Ce se întâmplă cu portarul de 40 de ani, care a comis mai multe erori majore în acest sezon.
Bogdan Mariș
15.05.2026 | 20:59
Manuel Neuer (40 de ani) și-a prelungit contractul cu Bayern până în 2027. FOTO: Hepta
Manuel Neuer (40 de ani) și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen până în 2027. Anunțul oficial a fost făcut chiar de gruparea bavareză, care a confirmat că și celălalt portar experimentat din lot, Sven Ulreich (37 de ani), va continua la rândul său pentru cel puțin încă un sezon alături de campioana Germaniei.

Manuel Neuer și Sven Ulreich continuă la Bayern Munchen

„Era Manuel Neuer” la Bayern Munchen nu se va încheia în această vară. După o perioadă în care cele două părți au negociat, gruparea bavareză a confirmat oficial vineri, 15 mai, faptul că atât Neuer, cât și Sven Ulreich, goalkeeper care a revenit la Bayern în 2021 după ce evoluase în tricoul echipei și în perioada 2015-2020, și-au prelungit contractele până în 2027.

Alături de cei doi „veterani”, Vincent Kompany se bazează și pe Jonas Urbig, portar de doar 22 de ani transferat de la FC Koln în 2025. În acest sezon, Neuer a fost principala variantă a tehnicianului german, însă vârsta începe să își spună cuvântul, iar acesta și-a arătat cele două „fețe” în partidele cu Real Madrid din sferturile UEFA Champions League. Dacă în prima manșă a făcut un meci excelent, în retur a greșit la două dintre golurile ibericilor. Apoi, acesta a încasat încă 6 goluri în „dubla” cu PSG din semifinale, 5 dintre ele doar în prima manșă de la Paris.

Manuel Neuer, la Cupa Mondială? Portarul se află pe lista preliminară a lui Julian Nagelsmann

Manuel Neuer și-a anunțat retragerea de la echipa națională după EURO 2024, turneu pe care naționala Germaniei l-a părăsit în faza sferturilor după un eșec cu 1-2 suferit după prelungiri contra Spaniei, la Stuttgart. Totuși, în urma unor discuții cu selecționerul Julian Nagelsmann, experimentatul portar ar putea reveni la prima reprezentativă, alături de care a devenit campion mondial în 2014.

Sky Sport a dezvăluit că Neuer se află pe lista preliminară cu 55 de jucători trimisă la FIFA de către Federația Germană. Aceasta nu a fost făcută publică, așadar ceilalți goalkeeperi aflați în planurile selecționerului nu au fost anunțați, însă la ultimele acțiuni Nagelsmann s-a bazat pe Oliver Baumann, Alexander Nubel, Noah Atubolu, Finn Dahmen și Jonas Urbig. Lotul final al Germaniei ar urma să fie anunțat pe 21 mai.

Manuel Neuer, palmares fabulos la Bayern

Manuel Neuer a semnat cu Bayern în 2011, fiind achiziționat cu 30 de milioane de euro de la Schalke. Portarul a devenit o adevărată legendă în Bavaria, evoluând în 597 de jocuri în toate competițiile. Acesta are un palmares fabulos în tricoul lui Bayern: două triumfuri în UEFA Champions League (în 2013 și 2020), 13 titluri în Bundesliga, 5 Cupe, 7 Supercupe ale Germaniei, două Supercupe ale Europei și două Campionate Mondiale ale Cluburilor.

