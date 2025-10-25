Bayern Munchen a tremurat înaintea partidei cu Monchengladbach. Motivul uluitor pentru care startul meciului a fost întârziat

ADVERTISEMENT

Campioana Bayern Munchen s-a deplasat la Monchengladbach pentru întâlnirea din etapa a 8-a a campionatului Germaniei. Însă, bavarezii au trecut prin mari emoții și startul meciului a trebuit să fie întârziat.

Startul meciului Bayern Munchen – Monchengladbach, întârziat 15 minute

Lovitura de începere a duelului dintre Borussia Monchengladbach și Bayern Munchen, programată inițial pentru sâmbătă, 25 octombrie, ora 16:30, a fost întârziată cu 15 minute din cauza aglomerației din trafic.

Conform , autocarul formației oaspete a fost prins în trafic și nu a putut ajunge la timp. Mai marii fotbalului german au decis imediat ca partida să înceapă cu o întârziere de 15 minute.

Între timp, echipa antrenată de Vincent Kompany au ajuns cu bine pe Borussia-Park din Monchengladbach și arbitrul Sascha Stegemann a putut fluiera startul jocului la ora 16:45.

Bayern, start de sezon fabulos

Se poate spune fără prea mari emoții că Bayern Munchen este cea mai în formă echipă a acestui început de sezon. De la startul noii stagiuni, bavarezii au victorii pe linie atât în campionat, cât și în Champions League.

Cu un , trupa lui Vincent Kompany a reușit 7 victorii în Bundesliga și s-a instalat confortabil în fruntea clasamentului, cu 5 puncte avans față de principala urmăritoare RB Leipzig.

Bavarezii au un parcurs impecabil și în Champions League. După 3-1 cu Chelsea și 5-1 cu Pafos, a urmat un 4-0 cu Club Brugge. La acest ultim joc european . Este vorba de Lennart Karl, care la 17 ani și 242 de zile a devenit cel mai tânăr marcator al lui Bayern în cea mai importantă competiție la nivel de cluburi.

Ce urmează pentru Bayern Munchen

Până la finalul acestui an, formația lui Vincent Kompany mai are de jucat 11 meciuri. Vor fi șapte partide în Bundesliga, trei în Champions League și una în Cupa Germaniei. Aceasta din urmă este chiar următoarea.

Programul complet al lui Bayern Munchen pentru 2025 este următorul: