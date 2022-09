Bayern Munchen – Barcelona, în etapa 2 din grupele Champions League. Programul complet al meciurilor de marţi

Marți, 13 septembrie, au loc primele șapte partide din etapa a 2-a a grupelor Champions League. După ce în prima rundă au jucat marţi echipele din grupele E-H, acum cele care vor evolua în această zi vor fi cele din grupele A-D, cu excepția partidei Glasgow Rangers – Napoli, care a fost mutată 24 de ore mai târziu, miercuri, 14 septembrie. Capul de afiș al zilei de marți este meciul Bayern Munchen – Barcelona din cadrul grupei C. Șase dintre aceste jocuri vor putea fi urmărite în direct la TV în România.

Bayern Munchen – Barcelona, meciul serii în etapa a 2-a din grupele Champions League. Programul partidelor de marți, 13 septembrie 2022

De departe, Bayern Munchen – Barcelona este meciul serii în grupele Champions League. De asemenea, partidele Liverpool – Ajax, Sporting Lisabona – Tottenham şi Viktoria Plzen – Inter prezintă un real interes în rândul iubitorilor balonului rotund. Aceasta nu înseamnă că și întâlnirile Bayer Leverkusen – Atletico Madrid sau Marseille – Eintracht Frankfurt nu pot oferi spectacole de calitate.

ADVERTISEMENT

Cum spuneam, jocul din grupa A Glasgow Rangers – Napoli a fost mutat cu o zi mai târziu, adică miercuri, 14 septembrie, de la ora 22:00, ca urmare a faptului că trupul neînsuflețit al fostei Regine a Marii Britanii, Elisabeta a II-a, a fost depus la Glasgow și nu ar exista suficiente dispozitive de pază și ordine care să asigure buna funcționare a ambelor evenimente în ziua de marți, 13 septembrie.

Sporting Lisabona – Tottenham (ora 19:45 grupa D)

Viktoria Plzen – Inter (ora 19:45 grupa C)

Liverpool – Ajax (ora 22:00 grupa A)

Bayer Leverkusen – Atletico Madrid (ora 22:00 grupa B)

Porto – Club Brugge (ora 22:00 grupa B)

Bayern Munchen – Barcelona (ora 22:00 grupa C)

Marseille – Eintracht Frankfurt (ora 22:00, grupa D)

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciurile zilei, de pe 13 septembrie 2022, din etapa a 2-a a grupelor Champions League

Șase dintre cele șapte meciuri de marți, 13 septembrie 2022, din etapa a 2-a a grupelor Champions League, vor fi transmise la TV. Partidele pot fi urmărite pe posturile Digi Sport, Orange Sport, Prima Sport. De asemenea, toată acţiunea din meciurile disputate în etapa a 2-a din grupele Champions League marți, 13 septembrie, poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe FANATIK.

Singurul meci pe care nu îl vor trasmite cele trei posturi din România care au drept de difuzare ale partidelor din Champions League este cel din grupa B de pe Estadio do Dragao din Porto, dintre echipa locală cu același nume și campioana Belgiei, Club Brugge. Acesta a fost socotit de către televiziuni ca fiind partida care prezintă cel mai mic interes în țara noastră.

ADVERTISEMENT

Sporting Lisabona – Tottenham (ora 19:45: Digi Sport 1, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

Viktoria Plzen – Inter (ora 19:45: Digi Sport 2, Orange Sport 3, Prima Sport 2

Bayern Munchen – Barcelona (ora 22:00: Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Liverpool – Ajax (ora 22:00: Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Leverkusen – Atletico Madrid (ora 22:00: Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Marseille – Eintracht Frankfurt (ora 22:00: Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4)

Toate informaţiile despre Bayern Munchen – Barcelona, meciul serii din etapa a 2-a a grupelor Champions League

Toate privirile vor fi ațintite asupra meciului de la Munchen, dintre Bayern și Barcelona, care va fi condus de olandezul Danny Makkelie, unul dintre cei mai în vogă cavaleri ai fluierului de pe continent, foarte apreciat de UEFA, deși a făcut praf o semifinală de la EURO 2020. Nu mai puțin de 140 de țări de pe toate continentele vor transmite această partidă în direct.

ADVERTISEMENT

Nici nu ar avea cum să fie altfel, pentru că sorții i-au rânjit strâmb atacantului polonez pus în postura extrem de ingrată, după ce opt ani a fost golgeterul bavarezilor și al Bundesligii, să vină acum pe Allianz Arena în tabăra dușmană, a Barcelonei, echipă care funcționează din ce în ce mai bine sub comanda lui Xavi Hernandez. Singurul jucător care prezintă probleme medicale și este în dubiu este francezul Kingsley Coman de la Bayern. Bavareziii au cotă 1,90 la victorie, catalanii 3,60, iar varianta șansă dublă X2 are cotă foarte mare, 1,90.

ADVERTISEMENT

Tot ce trebuie să ştiți despre Liverpool – Ajax, Sporting Lisabona – Tottenham şi Viktoria Plzen – Inter, partide din etapa a 2-a a grupelor Champions League

Pe Anfield Road se va ține înainte de meci un minut de reculegere în memoria reginei Elisabeta a II-a. Liverpool-ul lui se află într-un moment foarte dificil, în primul meci din grupă cedând cu 4-1 la Napoli, Ajax are șapte victorii consecutive în campionat și un 4-0 acasă cu Rangers în prima rundă. Liverpool are multe absențe, cele mai importante fiind căpitanul Henderson și Robertson. Revin Diogo Jota, Matip și mai ales Tiago Alcantara.

Antonio Conte s-a declarat foarte mulțumit de faptul că etapa a 7-a din Premier League a fost amânată, pentru că Spurs avea meci cu Manchester City și astfel a avut timp să pregătească partida de la Lisabona. Conte a fost la Buckingham Palace pentru a prezenta condoleanțe familiei regale în numele său și al clubului Tottenham. Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, are câteva absențe pentru meciul de la Leverkusen, dar și echipa germană are șase jucători out. Marea problemă pentru Simeone este dacă portarul Jan Oblak va fi în perfecte condiții, acuzând o lovitură la meciul de campionat cu Celta Vigo.