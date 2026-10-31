Sport

Ghinion teribil pentru Bayern Munchen în derby-ul din Bundesliga cu Borussia Dortmund! Două accidentări în primele 30 de minute: tot răul spre bine până la urmă

Gabriel-Alexandru Ioniță
31.10.2026 | 20:17
Ghinion teribil pentru Bayern Munchen in derbyul din Bundesliga cu Borussia Dortmund Doua accidentari in primele 30 de minute tot raul spre bine pana la urma
ULTIMA ORĂ
Bayern Munchen - Borussia Dortmund, derby-ul etapei în Bundesliga. Foto: Profimedia
Lovitură după lovitură pentru Bayern Munchen! Ghinion teribil în primele 30 de minute din derby-ul cu Borussia Dortmund din Bundesliga: doi jucători ieșiți de pe teren cu probleme medicale
ADVERTISEMENT

Bayern Munchen a jucat sâmbătă seară pe teren propriu derby-ul cu Borussia Dortmund, în cadrul etapei cu numărul 8 din Bundesliga. Bavarezii nu l-au putut avea pe bancă la această partidă pe antrenorul Vincent Kompany, abia externat din spital zilele trecute după ce a leșinat la un antrenament, ulterior fiind diagnosticat cu meningită.

Ghinion teribil pentru Bayern Munchen în primele 30 de minute ale derby-ului din Bundesliga cu Borussia Dortmund

Mai mult, ghinionul campioanei Germaniei a continuat și cu ocazia acestui meci. În primele 30 de minute ale jocului, cei de la Bayern au fost nevoiți să facă două schimbări de urgență din cauza unor accidentări. Mai întâi, în minutul 29, a fost nevoie de înlocuirea lui Saibari cu Brown, iar la scurt timp, mai exact în minutul 31, și Gnabry a fost schimbat cu Stanisic.

ADVERTISEMENT

Tot răul spre bine în cele din urmă: Bayern a reușit să deschidă scorul, la scurt timp după Borussiei îi fusese anulat un gol

Imediat după, în minutul 34, Borussia Dortmund a reușit să marcheze prin Jobe Bellingham, dar ulterior golul a fost anulat la intervenția VAR pentru fault în atac, asupra portarului Urbig. În cele din urmă, tot răul a fost spre bine pentru Bayern. Asta pentru că bavarezii au fost în final cei care au deschis scorul în acest derby. S-a întâmplat în minutul 38, când a înscris Laimer.

Înainte de acest meci direct de pe „Allianz Arena”, Bayern Munchen și Borussia Dortmund se aflau umăr la umăr în fruntea clasamentului din Bundesliga, la egalitate de puncte, respectiv fiecare cu câte 17. Acesta a fost deci primul meci jucat de Harry Kane după ce a devenit Balonul de Aur. Bineînțeles că starul englez a fost titular în această partidă.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul...
Digi24.ro
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea

Bavarezii au început acest derby cu Urbig în poartă, Neuer fiind accidentat, iar pe linia de fund au intrat din primul minut pe teren Laimer, Upamecano, Kim și Davies. În fața apărării au fost titulari Kimmich și Pavlovic, în vreme ce în spatele lui Kane s-au aflat din primul minut Olise, Saibari și Gnabry, ultimii doi fiind schimbați deci pe parcursul primei reprize cu Brown, respectiv Stanisic, după cum s-a notat anterior. De partea cealaltă, primul 11 al Borussiei Dortmund a fost următorul: Kobel – Gadou, Anton, Schlotterbeck – Baier, Veerman, Nmecha, Svensson – Bellingham, Chukwuemeka – Guirassy.

ADVERTISEMENT
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România:...
Digisport.ro
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România: 194 din 195, dați afară!
Premier League, etapa 9, live pe Voyo. Dezastru pentru Manchester United în derby-ul...
Fanatik
Premier League, etapa 9, live pe Voyo. Dezastru pentru Manchester United în derby-ul cu Chelsea! Tottenham – Crystal Palace se joacă ACUM
Petrolul – CFR Cluj 1-1, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Drazic face „dubla”,...
Fanatik
Petrolul – CFR Cluj 1-1, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Drazic face „dubla”, dar VAR intervine și anulează reușita atacantului!
Serie A, etapa 10. Cristi Chivu vrea prima sa victorie din ”Derby della...
Fanatik
Serie A, etapa 10. Cristi Chivu vrea prima sa victorie din ”Derby della Madonnina”. Roma face spectacol la Udinese!
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A șters pe jos cu Marian Iancu în direct: 'A distrus Poli Timișoara,...
iamsport.ro
A șters pe jos cu Marian Iancu în direct: 'A distrus Poli Timișoara, nu trebuie regretat de fani! S-a dus la pușcărie pentru manevre, a intrat în fotbal să apară la TV, nu pentru club'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!