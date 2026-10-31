Ghinion teribil pentru Bayern Munchen în derby-ul din Bundesliga cu Borussia Dortmund! Două accidentări în primele 30 de minute: tot răul spre bine până la urmă

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Bayern Munchen a jucat sâmbătă seară pe teren propriu derby-ul cu Borussia Dortmund, în cadrul etapei cu numărul 8 din Bundesliga. Bavarezii nu l-au putut avea pe bancă la această partidă pe antrenorul Vincent Kompany, abia externat din spital zilele trecute după ce a leșinat la un antrenament, ulterior fiind diagnosticat cu meningită.

Ghinion teribil pentru Bayern Munchen în primele 30 de minute ale derby-ului din Bundesliga cu Borussia Dortmund

Mai mult, ghinionul campioanei Germaniei a continuat și cu ocazia acestui meci. În primele 30 de minute ale jocului, cei de la Bayern au fost nevoiți să facă două schimbări de urgență din cauza unor accidentări. Mai întâi, în minutul 29, a fost nevoie de înlocuirea lui Saibari cu Brown, iar la scurt timp, mai exact în minutul 31, și Gnabry a fost schimbat cu Stanisic.

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Tot răul spre bine în cele din urmă: Bayern a reușit să deschidă scorul, la scurt timp după Borussiei îi fusese anulat un gol

Imediat după, în minutul 34, Borussia Dortmund a reușit să marcheze prin Jobe Bellingham, dar ulterior golul a fost anulat la intervenția VAR pentru fault în atac, asupra portarului Urbig. În cele din urmă, tot răul a fost spre bine pentru Bayern. Asta pentru că bavarezii au fost în final cei care au deschis scorul în acest derby. S-a întâmplat în minutul 38, când a înscris Laimer.

Înainte de acest meci direct de pe „Allianz Arena”, se aflau umăr la umăr în fruntea clasamentului din Bundesliga, la egalitate de puncte, respectiv fiecare cu câte 17. Acesta a fost deci primul meci jucat de Bineînțeles că starul englez a fost titular în această partidă.

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Bavarezii au început acest derby cu Urbig în poartă, Neuer fiind accidentat, iar pe linia de fund au intrat din primul minut pe teren Laimer, Upamecano, Kim și Davies. În fața apărării au fost titulari Kimmich și Pavlovic, în vreme ce în spatele lui Kane s-au aflat din primul minut Olise, Saibari și Gnabry, ultimii doi fiind schimbați deci pe parcursul primei reprize cu Brown, respectiv Stanisic, după cum s-a notat anterior. De partea cealaltă, primul 11 al Borussiei Dortmund a fost următorul: Kobel – Gadou, Anton, Schlotterbeck – Baier, Veerman, Nmecha, Svensson – Bellingham, Chukwuemeka – Guirassy.