Bayern Munchen, decizie șocantă în privința lui Joshua Kimmich! Ce au hotărât oficialii bavarezi

Joshua Kimmich are aproape 10 de ani de când a fost . Fotbalistul german în vârstă de 30 de ani mai are contract cu gruparea de pe Allianz Arena până la finalul acestui sezon și are șanse mari să plece din Bundesliga.

Bayern Munchen a retras oferta de prelungire a contractului pentru Joshua Kimmich

Joshua Kimmich are șanse mari să o părăsească pe după 10 ani. Internaționalul german mai are contract cu gruparea bavareză până în vara acestui an, iar deși a primit o propunere de prelungire a contractului, conducerea a luat o decizie șocantă.

ADVERTISEMENT

Potrivit jurnaliștilor de la , oficialii lui Bayern au luat decizia de a retrage oferta de prelungire a contractului pentru fotbalistul de 30 de ani. Motivul ar fi faptul că Kimmich ar fi confuz în privința ofertei pe care Bayern i-ar fi propus-o și aceștia au decis ca pentru moment să anuleze negocierile.

Mutarea făcută de bavarezi a fost una șocantă, iar mai multe cluburi din Premier League au intrat pe fir în încercarea de a-l convinge pe Joshua Kimmich să plece gratis de la Bayern. Barcelona s-a interesat și ea de situația lui Kimmich.

ADVERTISEMENT

426 de meciuri, 43 de goluri și 114 pase decisive a reușit Joshua Kimmich la Bayern Munchen

50 de milioane de euro este cota de piață a acestuia

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bayern Munich have withdrawn their contract extension offer to Joshua Kimmich! 😳❌ The German player becomes a free agent this summer. (Source: ) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive)

Joshua Kimmich, palmares impresionant în tricoul lui Bayern Munchen

Joshua Kimmich este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a celor de la Bayern Munchen. Cumpărat în vara anului 2015 pentru doar 8,5 milioane de euro, acesta a devenit în scurt timp un jucător indispensabil pentru gruparea bavareză.

ADVERTISEMENT

El a mai jucat în trecut pentru RB Leipzig și VfB Stuttgart, dar a realizat cele mai importante performanțe din carieră alături de cea mai titrată echipă din Germania. El a câștigat opt titluri de campion al Germaniei, trei cupe ale Germaniei și 6 supercupe. De asemenea, el a mai câștigat UEFA Champions League, Supercupa Europei și Mondialul Cluburilor.