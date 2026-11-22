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Bayern Munchen s-a încurcat în partida din etapa 10 a Budesligii, de pe Allianz Arena, contra lui FC Koln, 1-1. Totuși, marea pierdere a lui Vincent Kompany nu au fost punctele, ci la nivelul lotului. Pe lista accidentaților a fost trecut și câștigătorul Balonului de Aur 2026, Harry Kane, la finalul duelului contra ”țapilor”.

Bayern Munchen i-a găsit înlocuitor lui Harry Kane

După ce medicii au concluzionat că atacantul britanic va fi absent pentru următoarele trei luni, conducerea lui Bayern Munchen și-a îndreptat atenția către un posibil înlocuitor. Varianta a sosit la numai o zi distanță de meciul în care Harry Kane a devenit indisponibil. Conform , bavarezii ar dori să obțină semnătura atacantului lui Club Brugge, Nicolo Tresoldi.

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Fotbalistul belgienilor se afla deja în atenția celor de la Bayern Munchen, iar o posibilă mutare era preconizată că s-ar fi putut realiza în vara anului viitor. Totuși, problemele din ofensiva germanilor ar accelera transferul lui Nicolo Tresoldi. Totuși, pentru a reuși tranzacția, Bayern Munchen va trebui să ofere o ofertă financiară consistentă. Club Brugge a refuzat, deja, oferte pentru Tresoldi în valoare de 35-40 de milioane de euro.

Atacantul german cu origini italiene a oferit motive să fie atractiv pentru cluburile de top. Tresoldi a evoluat în 18 partide în toate competițiile, izbutind să marcheze 15 goluri și să ofere o pasă decisivă. Mai mult, cinci reușite dintre acestea au fost semnate în Liga Campionilor, dintre care trei au fost în .

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35.000.000 de euro este cota de piață a lui Nicolo Tresoldi, conform

Harry Kane are mai multe contribuții de gol decât meciuri jucate în acest sezon

Accidentarea vârfului a ridicat un semnal de alarmă pe Allianz Arena. Astfel, conducerea campioanei Germaniei a decis să îi programeze . Astfel, în cursul nopții în care Bayern a remizat cu FC Koln, 1-1, câștigătorul Balonului de Aur a fost operat cu succes, însă perioada absenței va fi de lungă durată. Este preconizat că atacantul va fi din nou apt peste trei luni.

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Până în acest moment, Harry Kane a fost unul dintre oamenii de bază din atacul lui Vincent Kompany. Englezul a evoluat în 16 dintre cele 17 meciuri jucate de Bayern, fiind absent doar în duelul din Cupa Germaniei contra lui Magdeburg, 6-1. În actuala stagiune, Harry Kane a marcat 10 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.

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