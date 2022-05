Bayern Munchen râde de interesul Barcelonei pentru Robert Lewandowski: „Bate falimentul la ușă”

Robert Lewandowski (33 de ani) până în iunie 2023, dar FC Barcelona vrea să îl aducă pe atacant încă din această vară pe Camp Nou. Jurnaliștii de la Mundo Deportivo au scris că echipa lui Xavi a pus 32 de milioane de euro pe masă, dar șefii bavarezi desconsideră interesul catalanilor.

Bayern Munchen desconsideră oferta Barcelonei pentru Lewandowski: „În Germania, ar fi fost deja în faliment”

„Barcelona vrea să-l transfere pe Lewandowski în condițiile în care avea o datorie de 1.3 miliarde acum șase luni. În Germania, ar fi fost deja în faliment.

Falimentul îi bate la ușă Barcelonei și clubul face o ofertă de zeci de milioane de euro pentru un jucător al lui Bayern”, a spus Uli Hoeness, citat de .

„Nimeni nu îl va lăsa să plece”

Rămâne de văzut cât de tensionată va deveni relația dintre Lewandowski și campioana Germaniei, dacă atacantul nu va fi lăsat să plece de la Munchen.

Polonezul a declarat că vrea o nouă experiență încă din această vară, dar bavarezii își doresc să îl țină la Munchen până la finalul înțelegerii.

„În acest moment, nimeni de la Bayern nu-l va lăsa pe Lewandowski să plece. Bayern încă nu i-a găsit înlocuitor. Poate dacă rămâne, joacă bine și continuă să se simtă bine în Germania alături de familie, va veni în ianuarie și va spune că vrea să rămână”, a adăugat Uli Hoeness.

Nici șeful LaLiga, Javier Tabares, lui Robert Lewandowski la FC Barcelona. Cota atacantului polonez a ajuns la 50 de milioane de euro, conform transfermarkt.com.

„Trebuie să se întâmple și alte lucruri care nu știu dacă se vor întâmpla. Chestia cu Barca Estudios… În bugetul lor aveau vânzarea Barca Estudios pe care nu o văd. Cifrele sunt foarte simple, da. Au peste 500 de milioane de euro pierderi în ultimii doi ani.

„Trebuie să le recuperezi pentru a-l putea semna pe Lewandowski. Mai are un an contract la Bayern, salariul lui Lewandowski, plus suma pe care o vrea Bayern, îmi dau senzația că nu îl văd în prezent la FC Barcelona”, a declarat Tebas, pentru .