Bayern Munchen, scor de maidan în Bundesliga și un nou record pentru Harry Kane

ADVERTISEMENT

Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a făcut scor, pe teren propriu, trecând cu 7-0, de gruparea Union Berlin, în etapa a patra din Bundesliga. Bavarezii au ajuns la 25 de goluri în acest sezon, rivalizând cu FC Barcelona.

Bayern Munchen a învins Union Berlin cu 7-0

Bayern a deschis scorul în minutul 18, prin Harry Kane a dus gazdele la două goluri diferenţă, în minutul 39, dintr-un penalty scos de Olise.

ADVERTISEMENT

Scorul primei părţi a fost stabilit de francezul Olise, în minutul 43. Kane a făcut dubla, în minutul 54, pentru ca în minutul 70 să înscrie şi nou intratul Saibari. A fost primul gol al marocanului transferat de la PSV Eindhoven.

Finalul i-a aparţinut lui Olise, care a înscris două goluri, în minutele 73 şi 76. Bayern s-a impus cu 7-0 în faţa lui Union Berlin şi este lider interimar, cu 10 puncte, în vreme ce berlinezii sunt pe locul 16, cu un singur punct.

ADVERTISEMENT

Harry Kane, record în Bundesliga

care ajunge la 100 de goluri, depășind performanța deținută anterior de Dieter Muller. Harry Kane a ajuns la 100 de goluri în Bundesliga după doar 98 de apariții, cu 30 de meciuri mai puține decât Muller.

ADVERTISEMENT

Căpitanul naționalei Angliei este creditat cu șanse mari la câștigarea Balonului de Aur. Un trofeu pe care nu l-a câștigat niciodată, deși a marcat 448 de goluri în 664 de meciuri la echipele de club. Plus 85 de reușite în 121 de partide la naționala Angliei.

ADVERTISEMENT

Visează la Balonul de Aur

„Este complicat. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc prea mult despre mine. Singurul lucru pe care l-aș spune este că sezonul trecut a fost incredibil, atât la nivel personal, cât și pentru echipă. A fost, de departe, cel mai bun sezon din viața mea.

Este adevărat că faptul că am ajuns la 73 de goluri, a doua cea mai mare cifră din istorie, vorbește de la sine. Sunt extrem de mândru de acest lucru. Pot doar să le mulțumesc colegilor mei și tuturor celor care m-au ajutat să fac acest lucru posibil. Dar Balonul de Aur nu este în mâinile mele. Depinde de oamenii care votează.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, sezonul trecut este deja istorie. Acum sunt concentrat pe actualul sezon și abia aștept să văd ce mai pot face. Știu că se va vorbi mult despre Balonul de Aur până în octombrie, pentru că este un premiu foarte important.

Mulți oameni mi-au spus asta (n.r. că ceremonia de decernare va avea loc la Londra) și poate fi un semn bun. Bineînțeles, faptul că se va desfășura în orașul meu natal ar face momentul și mai special.Va trebui să așteptăm și să vedem ce se întâmplă„, a declarat Harry Kane, pentru cotidianul spaniol Marca.