Bayern Munchen a câștigat categoric finala Cupei Germaniei, meci disputat pe Olympiastadion din Berlin, 3-0 cu VfB Stuttgart. Astfel, clubul bavarez a realizat „eventul” după șase ani, trupa lui Vincent Kompany câștigând și Bundesliga în acest sezon, cu patru etape înainte de finalul stagiunii. Cele trei goluri ale duelului împotriva „șvabilor” au fost marcate de golgheterul Harry Kane.

Superstarul englez a strălucit din nou, stagiunea 2025/2026 fiind, din punct de vedere statistic, cel mai prolific sezon din cariera sa de fotbalist profesionist. Înainte de startul partidei de sâmbătă, Kane avea 58 de goluri marcate în tricoul lui Bayern în actuala campanie în toate competițiile, însă acum, atacantul în vârstă de 32 de ani a ajuns la excepționala bornă cu numărul 61.

Toate cele trei reușite au fost consemnate în actul secund al finalei cu Stuttgart, în minutele 55, 80, respectiv 90+2. Primul gol a fost marcat printr-o lovitură de cap, după o centrare expediată de Michael Olise, cel de-al doilea a fost o finalizare de atacant pur-sânge, englezul întorcându-se elegant în careul advers și învingându-l pe Nubel cu un șut la firul ierbii, iar cel de-al treilea a venit de la 11 metri. Penalty-ul a fost acordat după un henț comis de Angelo Stiller în propriul careu.

Datorită performanetelor de-a dreptul remarcabile pe care le-a izbutit în actuala stagiune, atacantul englez pare să fie marele favorit la câștigarea Balonului de Aur, chiar dacă Bayern nu a reușit să se califice în finala . În acest sezon, Kane a înregistrat 68 de contribuții de gol (61 de goluri și 7 pase decisive) în cele (doar) 51 de meciuri disputate pentru bavarezi în toate competițiile, fiind lider detașat la acest capitol printre fotbaliștii din top 5 campionate ale Europei.

Un rol important pentru acordarea supremului titlu individual îl va avea însă și Campionatul Mondial din această vară, însă și acolo, Kane ar putea ajunge departe. este considerată una dintre principalele pretendente la câștigarea marelui trofeu, atacantul lui Bayern fiind, în mod clar, liderul selecționatei „Three Lions”.