Bayern Munchen, supremație absolută în Germania! Primul „event” din ultimii 6 ani, iar Harry Kane a reușit un super record. Video

Harry Kane, prestație excepțională în finala Cupei Germaniei! Atacantul englez i-a adus lui Bayern Munchen primul „event” din ultimii șase ani. Vezi ce bornă impresionantă a atins acesta.
Dragos Petrescu
23.05.2026 | 23:45
Harry Kane a marcat un „hattrick” în finala Cupei Germaniei, iar Bayern a făcut „eventul” după 6 ani // FOTO: Getty
Bayern Munchen a câștigat categoric finala Cupei Germaniei, meci disputat pe Olympiastadion din Berlin, 3-0 cu VfB Stuttgart. Astfel, clubul bavarez a realizat „eventul” după șase ani, trupa lui Vincent Kompany câștigând și Bundesliga în acest sezon, cu patru etape înainte de finalul stagiunii. Cele trei goluri ale duelului împotriva „șvabilor” au fost marcate de golgheterul Harry Kane.

Harry Kane i-a adus „eventul” lui Bayern Munchen după 6 ani!

Superstarul englez a strălucit din nou, stagiunea 2025/2026 fiind, din punct de vedere statistic, cel mai prolific sezon din cariera sa de fotbalist profesionist. Înainte de startul partidei de sâmbătă, Kane avea 58 de goluri marcate în tricoul lui Bayern în actuala campanie în toate competițiile, însă acum, atacantul în vârstă de 32 de ani a ajuns la excepționala bornă cu numărul 61.

Toate cele trei reușite au fost consemnate în actul secund al finalei cu Stuttgart, în minutele 55, 80, respectiv 90+2. Primul gol a fost marcat printr-o lovitură de cap, după o centrare expediată de Michael Olise, cel de-al doilea a fost o finalizare de atacant pur-sânge, englezul întorcându-se elegant în careul advers și învingându-l pe Nubel cu un șut la firul ierbii, iar cel de-al treilea a venit de la 11 metri. Penalty-ul a fost acordat după un henț comis de Angelo Stiller în propriul careu.

Harry Kane, un candidat serios la câștigarea Balonului de Aur!

Datorită performanetelor de-a dreptul remarcabile pe care le-a izbutit în actuala stagiune, atacantul englez pare să fie marele favorit la câștigarea Balonului de Aur, chiar dacă Bayern nu a reușit să se califice în finala UEFA Champions League. În acest sezon, Kane a înregistrat 68 de contribuții de gol (61 de goluri și 7 pase decisive) în cele (doar) 51 de meciuri disputate pentru bavarezi în toate competițiile, fiind lider detașat la acest capitol printre fotbaliștii din top 5 campionate ale Europei.

Un rol important pentru acordarea supremului titlu individual îl va avea însă și Campionatul Mondial din această vară, însă și acolo, Kane ar putea ajunge departe. Selecționata Angliei este considerată una dintre principalele pretendente la câștigarea marelui trofeu, atacantul lui Bayern fiind, în mod clar, liderul selecționatei „Three Lions”.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
