Bază sportivă cu gazon artificial pentru angajații unei companii de stat. Alte investiții: mobilă nouă și abonament la ChatGPT

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (CN APMC), companie cu o cifră de afaceri de jumătate de miliard de lei ce operează în subordinea Ministerului Transporturilor, a alocat anul acesta o sumă semnificativă pentru construirea unei baze sportive pentru angajații săi. Achiziția face parte din planul de investiții al companiei.

Bază sportivă pentru angajații din Portul Constanța

Compania care administrează Portul Constanța a avut în anul 2024 o cifră de afaceri de aproape 480 milioane lei, în scădere față de anul anterior (-13%) când ajunsese la cifra de 545 milioane lei. Cu toate acestea, compania a reușit să atingă un profit maxim istoric de 256 milioane, în creștere cu 30% față de anul 2023. La finalul lunii ianuarie a acestui an, societatea și-a ales noii administratori pentru următorii patru ani, iar a scris că noul Consiliu de Administrație este

CN APMC, unde statul român, prin Ministerul Transporturilor, deține 80% din acțiuni a avut nu mai puțin de 20 de șefi în ultimii 32 de ani (practic, un director la fiecare 1,6 ani). Recent, compania și-a făcut public achizițiile și investițiile programate pentru anul 2026. Suma totală estimată în PAAS pentru achizițiile sectoriale este de 247 milioane lei, fără TVA, adică 299 milioane lei – peste jumătate din cifra de afaceri de acum doi ani.

La această sumă se mai adaugă alte 17 milioane achizițiile directe, plus alte circa 20 de milioane, contractele de furnizare. Practic ajungem la o sumă ce reprezintă circa La finalul anului 2024, datoriile companiei se ridicau la suma de 150 milioane lei.

Printre achizițiile preconizate a fi efectuate în acest an se numără și amenajarea unei baze sportive cu gazon artificial pentru suma de 3,55 milioane lei, fără TVA (deci aproape 4,3 milioane lei, suma totală estimată pentru proiectarea și amenajarea acesteia). Banii provin din surse proprii. Suma este semnificativă, mai ales dacă ne gândim că CN APMC a alocat două milioane lei pentru întreținerea liniilor de cale ferată din Portul Constanța, acolo unde au avut loc mai multe incidente în ultimii ani.

De asemenea, suma este mai mare decât costurile pentru gaze naturale, ce se ridică la 2,8 milioane lei. La capitolul energiei, cele mai importante costuri pentru Portul Constanța sunt cele pentru energia electrică, estimate să ajungă la 36 milioane lei.

Cea mai mare investiție pregătită de companie vizează reparația capitală a digului SE din Portul Tomis, pentru care a fost alocată suma de 81 milioane lei (fără TVA). De asemenea, compania a alocat alte 15 milioane lei pentru reparația farului vechi din Constanța.

Cum arată digitalizarea în Portul Constanța

Un alt aspect ce iese în evidență din planul de achiziții al companiei de stat vizează eforturile de digitalizare. Spre exemplu, compania are alocată suma de 1,08 milioane lei (toate sumele sunt fără TVA) pentru achiziția de PC-uri și laptopuri. Alți 300.000 lei au fost bugetați pentru achiziția de servere și unități de stocare, plus alți 100.000 lei, pentru achiziția de tablete.

O sumă semnificativă, de puțin peste trei milioane lei, a fost alocată pentru scanarea și conversia electronică a documentelor. Nu e clar însă dacă este vorba de un proces de arhivare electronică a documentelor vechi sau a celor curente, în condițiile în care activitatea principală pare a rămâne fizică. Astfel, compania a alocat 2,5 milioane lei pentru achiziția de cartușe toner și alți 568.000 lei pentru achiziția obiectelor de papetărie.

Totuși, tot la capitolul digitalizare poate fi trecut un abonament pentru servicii asistent virtual AI, ChatGPT. Suma alocată însă pare a fi una mică, doar 16.000 lei, ceea ce indică că ar putea fi un abonament anual pentru 8 -10 utilizatori, adică o echipă restrânsă.

Ce alte achiziții mai are în plan Portul Constanța

Dacă CN AMPC dă doar trei mii de euro pentru serviciile de AI, compania pare dispusă să plătească 110.000 lei (22.000 euro) pentru schimbarea mobilierului din sala de consiliu. Altfel spus, mobilă nouă pentru noii șefi. La această achiziție se adaugă alți 7.500 lei, pentru achiziția de mobilier birou.

Și serviciile de protocol costă. Compania are pregătiți 100.000 lei pentru achiziția de lapte praf și alți 50.000 lei, pentru apă minerală. Pentru achiziția de alimente și băuturi a fost alocată suma de 80.000 lei. Alți 355.000 lei sunt destinați pentru diverse materiale promoționale. O altă achiziție ce merită subliniată vizează suma de 10.000 lei pentru cumpărarea de vaccinuri.