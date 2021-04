Beatrice Mahler avertizează că au apărut cazuri severe de tuberculoză în rândul copiilor. Care este legătura cu pandemia de coronavirus

Beatrice Mahler, directorul Institutului Marius Nasta, a avertizat joi, la Digi24, că au apărut cazuri severe de tuberculoză în rândul copiilor, iar acest lucru are o legătură directă cu pandemia de coronavirus, explicația având legătură cu percepția populației asupra infectării cu SARS-CoV-2.

Încă de acum două săptămâni, doctorul Mahler a tras un semnal de alarmă spunând că situația din spitale este una critică în contextul creșterii numărului de pacienți bolnavi de coronavirus.

Încă din vara anului trecut, s-a observat o creștere a cazurilor de tuberculoză în rândul românilor, medicul Tudor Ciuhodaru făcând un apel public pentru redeschiderea spitalelor în acel moment.

Beatrice Mahler avertizează că a crescut numărul de cazuri severe de tuberculoză. Ce legătura are cu pandemia de coronavirus

“Azi a fost o zi foarte tristă pentru că un copil de cinci luni, bolnav de tuberculoză a murit în spitalul Marius Nasta. Al doilea copil bolnav de tuberculoză moare în spitalul Marius Nasta în ultima perioadă, este o realitate tristă și dură.

Copilul face TBC de la adultul cu care trăiește. Adultul dacă nu ajunge la medic, poate de frică, ajunge să își îmbolnăvească copilul și acesta poate să moară.

Cu siguranță, oamenii sunt speriați, se tem că ajungând într-un cabinet se pot infecta, există o frică de infectare și o frică de stigmă.

Un pacient care tușește nu se gândește astăzi că are tuberculoză, ci că e posibil să aibă Covid, asta nu exclude faptul că avem pacienți care au ambele afecțiuni simultan.

Zilele acestea suntem într-un puseu supra-acut de cazuri COVID, dar asta nu trebuie să ne facă să uităm de pacientul cronic, care are tuberculoză, care are cancer în faze terminale, cazuri severe de pacienți care amână prezentarea la medic din cauza riscului de infectare cu SARS-CoV-2.

A trecut un an, am învățat să ne protejăm mai bine, să protejăm mai bine pacienții să nu se infecteze. Fac un apel la oameni să nu amâne prezentarea la medic, copilul era vaccinat cu vaccinul BCG, dar acesta are nevoie de timp să își facă efectul.

Avem cazuri dramatice de tuberculoză la copil pe care nu le-am avut în ultimii 15 ani, iar acesta este un efect al pandemiei de coronavirus. Trebuie să facem un efort să primim acești bolnavi, să vină către noi și să îi putem trata.

Tuberculoza este o problemă de sănătate publică, este o urgență mondială. În România suntem cu toții vaccinați de BCG și determină o imunitate pentru copil în prima parte a vieții, în primii șapte ani, este perioada critică în care formele severe pot duce la deces”, a declarat Beatrice Mahler la Digi24.