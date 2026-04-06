Beatrice, o mămică de doar 31 de ani din Ploiești, luptă contra cronometru cu un cancer agresiv, departe de copii. Apel disperat înainte de Paște: „Ni s-a spus că acesta e finalul”

ADVERTISEMENT

Beatrice, o mamă de doar 31 de ani din Ploiești luptă pentru viața ei la o clinică din Turcia, după ce la începutul anului a primit un diagnostic crunt din partea medicilor: cancer la sân. FANATIK a aflat povestea tinerei pentru care s-au mobilizat internauții. Familia ei speră la o minune.

Speranță pentru Beatrice, o mămică de 31 de ani din Ploiești care luptă cu un cancer agresiv. Tânăra e internată la un spital din Turcia

Beatrice duce o bătălie aproape minut de minut pentru viață într-un spital departe de casă și de cei doi copilași pe care îi are, un băiat de 11 ani și o fetiță de 9. În timp ce majoritatea oamenilor se pregătesc pentru sărbătorile pascale, familia lui Beatrice nu își dorește altceva decât ca femeia să treacă peste noile obstacole medicale și să supraviețuiască grelelor încercări.

ADVERTISEMENT

Verișoara femeii pentru care mai multe persoane s-au mobilizat pe Facebook ne-a spus cum a depistat Beatrice boala și cât de gravă e situația în acest moment. Totul a început, potrivit relatării făcute de Oana, în exclusivitate pentru FANATIK, cu o durere la spate, una care poate fi confundată cu orice altceva în afară de cancer. Ulterior, după examinări repetate, Beatrice a descoperit un nodul deasupra sânului și de acolo a început coșmarul. Totul s-a produs cu o rapiditate greu de imaginat: în ianuarie i-a fost descoperit cancerul, iar în doar două luni s-a ajuns la metastaze în mai multe zone ale corpului.

Cancerul, depistat la începutul anului. Evoluție îngrijorătoare în doar câteva luni

„Boala a fost descoperită la începutul lui ianuarie. I-a ieșit un nodul deasupra sânului și a mers către investigații. S-a făcut biopsia de la acel nodul, iar pe data de 30 ianuarie a primit diagnosticul de cancer”, povestește verișoara ei, în exclusivitate. După confirmarea cruntului diagnostic, Beatrice a ajuns la Institutul Oncologic din București, unde a început prima etapă a tratamentului. dar uneori și medicina parte neputincioasă în fața unor forme agresive de cancer.

ADVERTISEMENT

„După aceea, a fost internată la Fundeni, la IOB. A stat o lună, a început chimioterapia, avea șase ședințe de chimio când a plecat din țară. De la Fundeni ni s-a spus că altceva nu pot face medicii și să ne pregătim că acesta e finalul”, ne mărturisește verișoara lui Beatrice. Verdictul dat de doctori nu a picat bine nimănui, căci nu vorbim despre un cancer ușor de tratat, ci de unul extrem de invaziv, triplu negativ, însă chiar și cu cele mai negre scenarii deasupra capului, familia femeii nu își pierde speranța și se roagă pentru fiecare zi de viață în plus. Din nefericire, toate eforturile doctorilor din Turcia și chiar determinarea pacientei sunt îngreunate de metastazele care au apărut la ficat, plămâni, oase, ganglioni și abdomen.

ADVERTISEMENT

Cum a descoperit că are cancer la sân

Ceea ce șochează în povestea mămicii este, așa cum am punctat în rândurile de mai sus, viteza cu care boala a evoluat: „În primă fază, a avut niște dureri normale de spate pe care majoritatea le acuzăm și nu ne dăm seama de la ce vin. A mai făcut niște investigații în octombrie anul trecut, dar nu i-a ieșit nimic. După ce a fost observat nodulul a început să se simtă un pic mai rău. Starea ei s-a degradat groaznică în două luni și ceva, a făcut-o din om neom”.

ADVERTISEMENT

În doar două luni, o femeie tânără, o mamă plină de viață a ajuns în cel mai cumplit moment al existenței sale. Nici ea, și nici familia nu a renunțat, așa că următoarea speranță venea din Turcia. Conform relatărilor făcute de Oana, verișoara Beatricei, tânăra mămică a făcut în weekend-ul trecut prima ședință de chimioterapie la turci, unde urmează un tratament foarte agresiv, unul făcut cu un risc uriaș. Spre deosebire de chimioterapia pe care o urma la Fundeni, cea de acum este mult mai dură: „Schema presupune folosirea acelorași substanțe care i s-au administrat și în România, e vorba de Paclitaxel și Carboplatin, dar într-o doză de două ori mai mare. S-a mai adăugat imunoterapie și o altă substanță în chimioterapie”.

„Următoarele 3-4 zile sunt critice pentru noi”

Medicii din Turcia au ales, așadar, să meargă pe o abordare la limită; practic, e o . În aceste momente, fiecare oră contează. Familia trăiește cu sufletul la gură, așteptând reacția organismului la tratament: „Următoarele 3-4 zile sunt critice pentru noi. Ea a început să își piardă din puteri. Nu-și mai simte foarte bine picioarele, mâinile. Lupta grea abia acum a început”.

ADVERTISEMENT

Boala nu doar că avansează, dar reacționează imprevizibil. „La ea problema cea mai gravă o reprezintă metastazele de pe ficat, unde avea o metastază de 8 centimetri și chiar după chimioterapie, metastaza de la ficat a crescut și sunt altele noi apărute. Mai sunt alți noduli apăruți, subclaviculari și doi la mână”, ne-a mai spus Oana Dumitrache, verișoara mămicii, extrem de afectată.

În așteptarea rezultatelor biopsiei din Turcia

Medicii turci suspectează chiar existența a două tipuri diferite de cancer, potrivit informațiilor oferite ruda pacientei: „Ultima biopsie aici în Turcia a fost luată de la subclavicular, de aceea se presupune că sunt două tipuri de cancer, carcinom și sarcom. Așteptăm miercuri (n. red.: 8 aprilie 2026) rezultatul biopsiei din Turcia”. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns, nu doar gândul că Beatrice are de îndurat tot acest chin al bolii, dar peste familie pune presiune mare și povara financiară cu care vine speranța. Costurile din Turcia nu sunt pentru orice buzunar.

Fiecare zi de spitalizare costă 1.000 de euro

Tratamentul de la Koç Üniversitesi Hastanesi este extrem de scump, fiecare zi de spitalizare presupunând un buget piperat, plus că investigațiile sunt plătite separat. „Doar o zi de spitalizare costă 1.000 de euro, fără alte investigații. 2.000 de euro a costat biopsia, 950 de euro un PET/CT. O glucoză dacă îi bagă în plus generează un alt cost”, punctează verișoara femeii. Până acum, familia a făcut eforturi uriașe pentru a o ține pe Beatrice în viață: „Ea deja a plătit undeva la 16.000-17.000 de euro. În plus, ambulanța privată ne-a costat 12.000 de lei, căci așa a ajuns în Turcia”.

Dacă tratamentul va da roade, Beatrice trebuie să rămână internată cel puțin două luni, un segment de timp care poate să facă diferența între viață și moarte. În Turcia, Beatrice nu este singură. Alături de ea se află soțul ei, mama și două prietene. Copiii, ca să nu sufere, sunt ținuți departe de acest calvar, aflându-se în grija rudelor din România. Chiar dacă nu știu foarte mult despre ce se întâmplă cu mama lor, copiii pun zilnic întrebări și îi duc dorul, iar pentru cei doi îngerași, Beatrice vrea să demonstreze că poate să lupte contra oricărui tratament dur, iar până acum a trecut peste fiecare încercare.

Cum pot ajuta oamenii

Familia femeii apelează la bunăvoința oamenilor sensibilizați de acest caz, așa că persoanele care vor să contribuie la supraviețuirea ei pot dona oricât simt nevoia în contul bancar RO57BTRLRONCRT0CI7701901 (titular Ion Beatrice Iuliana) sau prin Revolut la numărul 0720138142. Fiecare leu înseamnă o șansă în plus pentru mămica al cărui singur vis este să își mai strângă încă o dată copilașii la piept.