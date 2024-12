Bebe Cotimanis, asaltat de prieteni după ce s-a mutat lângă Pitești: “De Crăciun primesc oaspeți. Tăiem porc, întotdeauna e frumos.” Exclusiv

Bebe Cotimanis adoră perioada de sărbători pentru că se revede cu prietenii. Deja este o tradiție ca de Crăciun să se adune toți, cu mic, cu mare, la el acasă. Atât Bebe, cât și Iulia, jumătatea lui, prepară bucate tradiționale.

Și-n acest an se va întâmpla, desigur, același lucru. Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru își așteaptă oaspeții acasă, în zona Pitești unde s-au stabilit, cu preparate tradiționale. Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu Bebe Cotimanis, recent, la evenimentul de lansare al noului serial de la Antena 1, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, semnat de Ruxandra Ion.

ADVERTISEMENT

Ce oaspeți are Bebe Cotimanis, acasă, de sărbători?

Actorul ne-a povestit cum își va petrece sărbătorile, dar și la ce proiecte mai multe în această perioadă. De asemenea, el ne-a vorbit și despre rolul lui, personajul Leo, pe care-l interpretează în serial.

“Da, muncesc încontinuu. Sărbătorile, uneori, mă încurcă. De sărbători stăm acasă și cu siguranță ne vizităm. Suntem prieteni foarte mulți în zona Pitești, acolo unde m-am stabilit, și am prieteni foarte buni. Nu neapărat de Revelion. De Revelion, dat fiind contextul politic actual, n-aș vrea să am discuții perpendicular… paralele, e păcat și atunci m-am retras acasă.

ADVERTISEMENT

Dar de Crăciun Cine să pregătească mâncarea? Bebe, Iulia. Pregătim împreună. Tăiem porc. Întotdeauna e frumos la mine acasă”, a declarat Bebe Cotimanis pentru FANATIK.

Serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN va avea premiera joi, 9 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1. Din proiectul semnat de Ruxandra Ion fac parte mai mulți actori cunoscuți, printre care, Karina Jianu, Alina Chivulescu, Andrei Aradits, Ada Condeescu, Anca Sigartău, Marian Râlea, Radu Ștefan Bănică, Bogdan Iancu, Ștefan Iancu, Carmen Ionescu, Rebecca Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Bebe Cotimanis, actor în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Antena 1

“Despre rol trebuie să spun câte ceva, e bine ca ceea ce spui să nască multe curiozități, semne de întrebare. Este un rol în gama de roluri pe care le-am interpretat, dar mereu diferit, da? Pentru că noi la bucată fiind luați, suntem total diferiți și să ne păstrăm farmecul în cadrul scrierii pe care o avem”, spune actorul.

Întrebat dacă are o tactică anume atunci când învață un rol, Bebe Cotimanis ne-a spus că nu învață niciodată, pe dinafară, scenariul. În afară de rolul pe care-l are în noul serial Antena 1, actorul ne-a dezvăluit că lucrează și la câteva piese de teatru.

ADVERTISEMENT

“Eu nu pot să dorm până nu-mi citesc ce am de făcut a doua zi”

“Eu nu pot să dorm până nu-mi citesc ce am de făcut a doua zi și până când nu îi stabilesc traseul. Nu învăț pe dinafară, nu, nu am învățat niciodată niciun rol, îl judec, văd ce are de spus și se imprimă în memorie pentru că nu scot un cuvânt pe care să nu-l stăpânesc.

Asta e tactica. Cu siguranță, și în film, și în teatru fac exact același lucru.

În ce piese joc acum? “Cafeaua domnului Ministru”, “Old love”, “Acapulco, mon amour! “, la care repet acum cu Iulia Dumitru a mea și cu Adrian Păduraru. Premiera va fi la Teatrul Național pe 3 februarie. Vă invităm”, a adăugat el.