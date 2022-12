Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, motiv de scandal în muzica populară: ”M-a amenințat”

Mare război mare în lumea artiștilor și a impresarilor! Soțul Mariei Dragomiroiu este acuzat de Garofaș Milici că vrea să pună monopol pe spectacolele din America. Colegul de breaslă al lui Bebe Mihu susține că a fost chiar amenințat de acesta în repetate rânduri și că nu este singurul care ar cunoaște situația pe care a generat-o în industria muzicală. Impresarul Garofaș Milici, alături de artistul Stelian Petcu, au dezbătut cel mai arzător subiect al momentului: încercarea lui Bebe Mihu de a-i da la o parte pe toți impresarii, pentru a putea fi „stăpân” pe spectacolele artiștilor din America.

Stelian Petcu, discuție halucinantă cu impresarul Garofaș Milici despre Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu

În live-ul cu pricina, artistul Stelian Petcu nu a ratat ocazia să vorbească despre amenințările pe care le-a primit impresarul Garofaș Milici. Stabilit în America de ani buni, acesta a încercat mereu să ofere spectacole de calitate oamenilor, doar că, la un moment dat, n-a mai avut loc de Bebe Mihu.

a dorit să pună monopol pe spectacole și, susțin cei doi, ar fi fost în stare să calce pe cadavre pentru a-și atinge scopul.

„Mafia spectacolelor împreună cu fina, tour manager Cristina, care și ea comentează la adresa artiștilor chiar și la adresa mea a vorbit. Nu pot să dau nume din casă, că avem prieteni comuni. Vreau să le spunem oamenilor că la un moment dat ai fost amenințat de domnul Bebe. S-a simțit că dvs. aveți potențial și a vrut să vă elimine prin amenințare”, a transmis Stelian Petcu.

„E adevărat. Personal, m-a sunat și mi-a zis: `Nu mă las până nu te distrug`. Sunt lucruri pe care nici nu le știm. El, pe față, spune: `E loc pentru toată lumea`, dar pe la spate nici nu vă gândiți câte răutăți poate să facă acest om, vrea autonomie totală.

Calcă pe cadavre! El ar face orice, orice pe pământul ăsta, să rămână singur. Noi, românii americani, care organizăm, în deranjăm”, spune discuția impresarul Garofaș Milici.

„Spune vorbe în stânga și în dreapta că au venit lăutarii, țiganii. Oamenii trebuie să fie respectați pentru că ne plătesc, vin la spectacolele noastre. Noi ar trebui să-i unim, prin aceste spectacole. De-a lungul timpului ai lucrat cu domnul impresar Micu, la fel ca mine”, a mai spus Stelian Petcu.

„M-a amenințat pe mine, personal”

Pentru că s-ar fi simțit dat la o parte și n-ar mai fi avut control total asupra spectacolelor din America, Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, ar fi acționat în consecință, spune impresarul Garofaș Milici. Mai exact, acesta l-ar fi amenințat că-l distruge dacă aude că organizează vreun eveniment.

„Au fost câteva spectacole. Mi-e groază, vă spun sincer, pentru că am auzit multe lucruri cu urechea mea. Acest om spune pe față: are loc toată lumea, dar prin spate, la câte comentarii am auzit eu, la mine în casă, m-am îngrozit. Mă bucur că a ieșit lumea și vorbește. El, practic, s-a bazat pe tăcerea noastră. Până acum câțiva ani de zile, spectacole și petreceri nu făceau decât el și Brancu.

Cred că ai fost primul care ai îndrăznit să-l aduci pe Jean de la Craiova. Mi-a rămas în minte așa: cine va îndrăzni, din românii americani, să aducă artiști din România și să facă petreceri, îl voi distruge. Cu subiect și predicat. A doua oară când am auzit asta, m-a amenințat pe mine, personal. În momentul în care eu am făcut 2 turnee cu orchestra Lăutarii din Chișinău, 100% live. Cu țambal, suflători, 4 viori, cu maestrul 5. Tot felul de răutăți”, a mai povestit Garofaș Milici, pe live-ul de pe YouTube.

Artistul Stelian Petcu a avut discuții cu Bebe Mihu

Impresarul Garofaș Milici a dezvăluit faptul că artistul Stelian Petcu a avut și el tangențe cu Bebe Mihu, dar nu s-a ales cu mare lucru din această colaborare. Niciuna dintre melodiile lansate sub „tutela” lui Mihu nu a ajuns, vreodată, hit. De asemenea, cei doi au dezvăluit și care este pensia încasată, lunar, de celebra Maria Dragomiroiu.

„Aș vrea să ieșiți să vorbiți și să spuneți totul despre răutățile acestui om, care până la urmă e un cetățean român. Am auzit de un reportaj, doamna Maria spunea că are pensie 12 milioane și nu e mulțumită. Nu știu ce să zic”, a declarat Stelian Petcu.

Replica lui Garofaș Milici a venit rapid: „Păi tot la mine în casă l-am auzit pe acest impresar, atunci când a venit vorba de pensii. Mihu a zis că îi plătește minimul la pensie. Dacă ai frecat menta, la ce te aștepți? Tu ai cântat atâția ani cu ei, te rog spune-mi o melodie care a fost HIT. Cum este „Ciocârlia” doamnei Maria Ciobanu”.

Impresarul Garofaș Milici a mai povestit faptul că Bebe Mihu și-a ridicat adevărate „palate” din banii încasați de pe urma artiștilor. Mai mult, și-a „blindat” casa cu termopane antiglon.

„Și atunci vrem pensii mari? Dar de unde…Unii dintre finii lui a spus că și-a făcut 4 case în București, cu geamuri termopan antiglonț. Îi e frică să nu-l împuște cineva? Din banii artiștilor, cred că jumătate sunt din America. Bani pentru care nu plătește niciodată taxe, la cât este de avar.

Noi, trăind aici, trebuie mereu să plătim taxe. Eu trăiesc aici, iar în America nu faci românisme. Am înțeles că intră în America cu vize de orice fel, pe el îl interesează doar să treacă granițele. Eu trebuie să plătesc, sunt o grămadă de cheltuieli. Sunt cetățean american”, a conchis impresarul Garofaș Milici, pe live-ul de pe YouTube.

Bebe Mihu, revoltat: ”Dânsul organizează de câțiva ani spectacole, de când l-am învățat eu meserie”

Contactat de FANATIK impresarul Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, răspunde acuzațiilor aduse de Garofaș Milici, susținând că după 42 de ani de carieră nu se poate preta la așa ceva, cu atât mai mult să apeleze la amenințări față de un coleg de breaslă.

”Nu vreau să răspund provocărilor. Nu am făcut așa ceva și nici nu am să fac. Eu sunt impresar de 42 de ani în România și sunt director la Romanian Community Center of Sacramento, unde fac o muncă voluntară. Răspund de evenimente când vin artiștii din România acolo.

De amenințat, cu ce să-l ameninț eu?! Să aducă probe. Cum să pun eu monopol pe oameni când toată lumea este liberă. El poate veni să ia orice artist vrea din România. Cum pot eu opri un artist să nu meargă cu ei? Dacă el încheie contractul, îl pot eu opri că sunt Bebe Mihu? Câtă răutate există!

El este un fost dansator care încearcă să facă spectacole pe acolo prin America pentru români. Dânsul organizează de câțiva ani spectacole acolo, de când l-am învățat eu meserie”, a declarat, în exclusivitate, Bebe Mihu.

L-a amenințat sau nu Bebe Mihu pe Garofaș Milici?

În ceea ce privește declarația că soțul Mariei Dragomiroiu l-a amenințat că vrea să-l distrugă pe Garofaș Milici, Bebe Mihu punctează că acest lucru este puțin probabil. Nu le poate impune artiștilor să meargă doar cu el, și, nu le poate interzice oamenilor din diaspora să nu cumpere bilete la spectacolele organizate de alți manageri.

”Cum să-l distrug eu, el fiind în America și eu în România. Cum?! Când duci artiști, vedete… omul dacă vrea să vină, vine! Dacă nu, nu! Pot eu să spun românilor din diaspora să nu meargă la spectacolele organizate de altcineva. Se poate? Și atunci cum poate spune el că îl distrug, nu vezi ce tâmpenii!

Am 42 de ani de meserie. Dacă în toți acești ani nu a vorbit nimeni urât de mine s-au găsit doi trei de acolo să vorbească aiureli. Eu am imaginea nepătată și așa mi-o voi ține toată viața. Sunt un nume în ceea ce privește industria muzicală, toți mă respectă și așa va fi până nu voi mai organiza eu spectacole”, a mai completat managerul vedetelor, pentru FANATIK.

Bebe Mihu, față în față cu organistul Mariei Dragomiroiu

De asemenea, Bebe Mihu a ținut să precizeze că artistul Stelian Petcu a fost organistul Mariei Dragomiroiu. Este adevărat că și-a manifestat dorința de a avea o carieră ca și solist, însă, lipsa aptitudinilor nu a permis o altfel de colaborare între ei, conform celor spuse chiar de impresar.

”Stelian a fost organistul nevestei mele timp de 10 ani. În spectacole o acompania pe Maria, după aceea am înțeles că voia carieră ca solist, dar eu i-am spus că nu are aptitudini de solist și că nu va face treabă. În rest cu ce să-l ajut eu?

Eu merg numai cu vedete, cum să îl ajut eu în carieră? Dacă ai calități și ai steaua aia de la Dumnezeu te lansez, dar altfel… doar un muzicant. Trebuie muncă, trebuie să-ți creezi propriile cântece. Este un proces întreg și mai ales în ziua de astăzi când este foarte greu printre atâtea nume”, a adăugat în premieră pentru FANATIK soțul Mariei Dragomiroiu.

Atât de mare i-a fost uimirea, dar și dezamăgirea impresarului Bebe Mihu, că nu vrea să lase lucrurile neclarificate. Din acest motiv a decis să meargă pe cale legală pentru a se face dreptate. Este de părere că și alți artiști i-au atras invidia vin partea acestor oameni, de aici și toate răutățile la adresa lui.