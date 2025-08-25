Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor

Taxă la evenimentele organizate de primării! Soțul Mariei Dragomiroiu propune introducerea biletelor de intrare la concertele din Piața Constituției și la zilele comunelor. Ce se ascunde cu adevărat în spatele spectacolelor gratuite plătite din bani publici?

BREAKING: Bebe Mihu atacă spectacolele gratuite din piețe

Bebe Mihu, în premieră pentru FANATIK, atrage atenția asupra unui aspect mai puțin discutat al evenimentelor publice: modul în care sunt cheltuiți banii contribuabililor și impactul acestora asupra organizatorilor privați.

El susține că primăriile desfășoară spectacole gratuite pe bani publici, în timp ce firmele care produc evenimente plătite se confruntă cu taxe uriașe și birocrație.

„Statul pe mine mă fură” – acuzații grave de concurență neloială

Mihu, organizator de evenimente cu experiență încă din 1991, consideră că astfel se creează o concurență neloială pentru firmele care investesc în spectacole cu bilete și care plătesc taxe și impozite.

„Acolo e o concurență neloială. Eu consider că statul pe mine mă fură. Eu organizez un spectacol cu bilet de intrare și plătesc impozite. Și lângă mine primăria aranjează un spectacol fără bani. Dar plătește artiștii invitați din banii noștrii, din impozitele mele și ale altora. Aia-i concurență neloială”, a declarat Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, pentru FANATIK.

De ce cere taxe la concertele din Piața Constituției

Din acest motiv, și pentru introducerea unor taxe sau bilete chiar și la concertele primăriilor, pentru a echilibra piața.

„În cazul când eu am spectacol la Sala Palatului și în Piața Constituției, spectacol gratuit. Se dau milioane pentru el. Nu văd cultură când nu plătești nimic și vii și mănânci semințe într-o piațetă și asculți pe X pe Y.

Eu sunt împotriva acestor manifestări fără bani, chit că soția mea este artistă și merge și ea la altfel de evenimente”, a mai punctat cunoscutul organizator.

Milioane de euro risipite anual. Cifrele șocante ale evenimentelor

Evenimentele organizate de primării în România, precum zilele comunei sau festivalurile locale, sunt, de regulă, finanțate din bugetele locale. Sumele alocate pentru aceste manifestări variază semnificativ, în funcție de mărimea localității și de amploarea evenimentului.

În țara noastră există aproximativ 3.200 de unități administrativ-teritoriale – municipii, orașe și comune. Deși nu toate organizează evenimente culturale, majoritatea localităților desfășoară cel puțin un eveniment anual dedicat comunității.

2.500-3.000 evenimente locale susținute din bugetul național

Estimările arată că, la nivel național, între 2.500 și 3.000 de evenimente de acest tip au loc anual, ceea ce reflectă amploarea tradițiilor locale și efortul administrațiilor publice de a oferi comunităților activități culturale și recreative.

Aceste manifestări includ atât zilele comunei sau zilele orașului, cât și festivaluri locale, târguri sau concerte organizate în piețe și centre culturale.

Cât plătesc primăriile pe concerte de zilele comunei. De la 16.000€ la 90.000€

Bugetele alocate de primării pentru evenimentele culturale locale, precum zilele comunei sau zilele orașului, pot varia foarte mult în funcție de amploarea evenimentului, artiștii invitați și durata spectacolelor.

În unele comune mici, sumele se ridică la câteva zeci de mii de euro, în timp ce în orașele mai mari sau pentru concerte de amploare, cheltuielile pot ajunge și la aproape 100.000 de euro.

Astfel, sumele impresionante investite în spectacole de amploare ridică întrebări privind eficiența cheltuielilor publice și raportul dintre evenimentele gratuite și sustenabilitatea organizatorilor privați, subiect criticat de Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu.

Onorariile vedetelor. Cât încasează, de fapt, artiștii din bani publici

Onorariile artiștilor invitați la evenimentele organizate de primării variază semnificativ, în funcție de notorietatea acestora și de bugetul disponibil al manifestării. La festivalul „Fii Cool la Cule” din județul Vâlcea, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, artiști precum Lidia Buble, Viorica și Ioniță de la Clejani, Doinița și Ionuț Dolănescu au fost plătiți în cadrul unui eveniment cu un buget total de 378.000 de lei.

În comuna Mălaia, Nicolae Furdui Iancu și Aurel Tămaș au susținut un concert de două zile, pentru care bugetul total a depășit 16.000 de euro.

Florin Salam: 10.000 Lei pentru 30 de minute

Alți artiști cunoscuți, printre care și Florin Salam, au fost plătiți cu 10.000 de lei pentru un concert de doar 30 de minute, susținut într-o comună din județul Gorj. Aceste onorarii ilustrează cât de diferite pot fi sumele alocate interpreților în funcție de notorietatea lor și durata spectacolului.

În același timp, criticile recente ale lui Bebe Mihu privind taxa pentru spectacole gratuite în piețe evidențiază presiunea financiară cu care se confruntă primăriile atunci când organizează evenimente culturale locale și plătesc prestațiile vedetelor.

Anda Adam: 3.500€ pentru 45 de minute la Islaz

În același timp, artista 45 de minute susținut cu ocazia evenimentului „Ziua Comunei Islaz”.

Această sumă reflectă modul în care bugetele locale trebuie să facă față cerințelor artiștilor cunoscuți, dar și provocările pe care le întâmpină primăriile atunci când încearcă să ofere locuitorilor spectacole de calitate, în cadrul evenimentelor culturale locale.

Revelion Suceava: 90.000 de euro pentru Bosquito și Anda Adam

Totodată, pentru un concert de Revelion organizat în Suceava, trupa Bosquito, împreună cu Anda Adam și Bogdan de la Maxim, au primit un onorariu total de 440.000 de lei, echivalentul a aproximativ 90.000 de euro.

Suma a fost suportată integral din bugetul primăriei, evidențiind atât investiția semnificativă necesară pentru organizarea unor spectacole de amploare.

Concurența neloială. Privat vs public în industria spectacolelor

Bebe Mihu a subliniat problemă majoră care pe el ca și organizator îl afectează: concurența neloială generată de spectacolele gratuite organizate de primării și finanțate din bani publici. În timp ce firmele private investesc sume considerabile pentru a pune în scenă concerte cu bilete, plătind taxe, impozite și onorarii pentru artiști, administrațiile locale oferă acces gratuit publicului, suportând integral costurile din bugetul local.

Această diferență creează un dezechilibru pe piața spectacolelor: firmele private se confruntă cu presiuni financiare și dificultăți în a acoperi cheltuielile, în timp ce evenimentele publice atrag publicul fără să genereze venituri directe.

Cum organizatorii privați plătesc 43% taxe din fiecare bilet

Bebe Mihu este de părere că, dacă spectacolele locale ar fi cu bilete, ar contribui direct la bugetul statului și la plata artiștilor, reducând risipa resurselor publice.

„Sunt probleme mult mai grave în țară de care trebuie să se ocupe ANAF-ul. Sper exemplu, la zile de oraș, de comună, se duc mulți bani de la bugetul statului. Ei de ce nu organizează cu bilete?!

Eu din biletul ăla, 43% îl dau la stat. După aceea plătesc și artistul. Și mai dau și impozit pentru venitul interpretului”, a mai spus soțul Mariei Dragomiroiu, pentru FANATIK.

Bebe Mihu: „Din 1991 rezist și plătesc impozite la stat”

Bebe Mihu subliniază că, în afara României, chiar și pentru organizarea unui eveniment gratuit, trebuie să obțină aprobarea unui sindicat pentru a evita suprapunerea cu alte spectacole cu plată din același gen muzical.

„Eu rezist cu firma din 1991 și dau impozite la stat. În afară știți cum e? Eu, ca să organizez un eveniment fără bani, trebuie să cer acordul unui sindicat de acolo să nu aibă cineva un eveniment cu bani să fie de aceeași gen muzical ca să-l lezez pe acela”, mai dezvăluit Mihu.

Răspunsul primarilor. Ce spune despre taxa la evenimente

Având în vedere criticile formulate de Bebe Mihu cu privire la spectacolele gratuite organizate de primării și impactul acestora asupra organizatorilor privați, FANATIK a contactat un primar al unui oraș care a alocat o sumă considerabilă pentru organizarea unui eveniment local.

Călin Ilie Abrudan, primarul orașului Ineu, a explicat că, în contextul austerității bugetare, este nevoie de o gândire echilibrată: o parte dintre spectacole să fie gratuite, iar o parte să fie taxate, mai ales atunci când sunt invitați artiști cu onorarii mai mari.

Austeritatea bugetară forțează schimbarea modelului

„Ținând cont de austeritatea momentului, se pot gândi și altfel de evenimente. Acum depinde ce ne dorim de la aceste spectacole locale.

Sigur, ar trebui să fie o parte dintre ele pentru toată lumea, fără taxă și o parte ar trebui să fie taxate”, a menționat, pentru FANATIK, Călin Ilie Abrudan, primarul orașului Ineu.

Călin Abrudan (Ineu): „Aș îmbrățișa evenimentele taxate”

Liderul din Ineu afirmă că ar susține introducerea unei taxe pentru anumite evenimente, considerând-o o soluție fezabilă pentru organizarea sustenabilă a spectacolelor locale în viitor.

„Dacă ne dorim interpreți mai scumpi, atunci trebuie să ne gândim că bugetele locale nu o să ne mai permită să ne întindem la astfel de cheltuieli.

Atunci o să fim nevoiți să luăm în discuție și o astfel de taxă. Eu aș îmbrățișa-o, gândesc și eu pe viitor evenimente de acest gen”, a mai zis edilul.

Pentru cine sunt organizate, de fapt, zilele comunei?

De asemenea, Călin Ilie Abrudan subliniază că, deși bugetele locale sunt limitate și risipa trebuie evitată, spectacolele și evenimentele publice rămân importante pentru comunitate.

Primarul consideră totuși că aceste evenimente sunt dedicate în special celor care, deși nu pleacă în concediu, au ocazia să se bucure de momente de relaxare și distracție.

„Nu toată lumea ajunge în concedii”. Argumentul social

„Trebuie să ne gândim că nu toată lumea ajunge în concedii și atunci cei din localitate ar vrea să beneficiaze de un spectacol.

Asta-i ideea zilelor orașelor, până la urmă, să beneficiezi toți cetățenii de niște zile, până la urmă, ca în concediu, cu organizarea ferentă, pe banii lor, până la urmă”, a mai precizat acesta, pentru FANATIK.

Echilibrul investiții vs divertisment în bugetele locale

Deși recunoaște că unele cheltuieli pentru evenimente pot părea excesive, primarul orașului Ineu, Călin Ilie Abrudan, subliniază importanța menținerii spectacolelor pentru comunitate.

El punctează că viața nu înseamnă doar muncă, ci și momente de relaxare și distracție, iar organizarea evenimentelor culturale trebuie să găsească un echilibru între investițiile prioritare și plăcerea cetățenilor.

„Consider că este destulă risipă cu aceste evenimente, dar nu putem renunța la ele cu totul. Pentru că, până la urmă, viața nu este doar despre muncă. Este și despre distracție, este și despre a te simți bine, despre a te relaxa.

Trebuie să îmbinăm cele două lucruri. Sigur, prioritatea noastră trebuie să rămână categoric investițiile, dar trebuie să rămână și aceste evenimente care sunt pentru plăcerea oamenilor”, a mai explicat edilul orașului Ineu, pentru FANATIK.

Studiu de caz. Cât cheltuie fiecare comună pe spectacole

Bugetele primăriilor pentru organizarea evenimentelor culturale locale diferă semnificativ, în funcție de mărimea localității, amploarea manifestării și artiștii invitați.

În comunele mici, cheltuielile se ridică adesea la câteva zeci de mii de lei sau euro, acoperind onorariile artiștilor locali, materiale necesare pentru organizare și mici activități recreative.

În schimb, în orașele mai mari sau pentru evenimente de amploare, bugetele pot urca la sute de mii de lei.

Comuna Brazi (Prahova): 88.000 de euro pentru două zile

De exemplu, în comuna Brazi, județul Prahova, pentru două zile de spectacole, primăria a alocat aproximativ 88.000 de euro, ceea ce înseamnă circa 44.000 de euro pe zi.

În aceeași județ, comuna Ciorani a alocat 112.050 de lei, echivalentul a aproximativ 22.115 euro.

Turda: 35.000 de euro doar pentru onorariile artiștilor

În Vâlcea, comuna Mălaia a cheltuit peste 16.000 de euro pentru un eveniment de două zile.

La Turda, primăria a plătit 35.000 de euro doar pentru onorariile artiștilor care au participat la Zilele Orașului. În Ineu s-au cheltuit 27.000 de euro pentru un spectacol cu artiști populari și ansambluri folclorice.

Fălticeni: 29.000 lei numai pentru focuri de artificii

În Fălticeni, primăria a alocat peste 29.000 de lei doar pentru focurile de artificii dedicate manifestării zilele orașului, evidențiind investiția semnificativă pe care administrațiile locale o fac pentru a crea spectacole atractive pentru comunitate.

Această sumă, care nu include costurile pentru artiști sau alte activități conexe, arată că, pe lângă concerte și spectacole muzicale, evenimentele publice implică cheltuieli suplimentare considerabile pentru divertismentul vizual și experiența participanților.